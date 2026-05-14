Kdy hraje Český tým?
Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 se koná od pátku 15. května 2025 do neděle 31. května 2025 ve Švýcarsku (Curych a Fribourg).
|ZÁPASY
|VÝSLEDKY / ČAS
|Dánsko – ČESKO
|Pátek 15. května, 20.15
|Slovinsko – ČESKO
|Sobota 16. května, 20.15
|ČESKO – Švédsko
|Pondělí 18. května, 20.15
|ČESKO – Itálie
|Středa 20. května, 16.15
|Slovensko – ČESKO
|Sobota 23. května, 16.15
|ČESKO – Norsko
|Pondělí, 25. května, 16.15
|ČESKO – Kanada
|Úterý 26. května, 20.15
Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026?
Nejvyhledávanější fanzóny v Praze:
Hokej je národní svátek, který dokáže Čechy stmelit jako málokterá jiná akce. Ulice se vyprázdní, zatímco restaurace zaplní napětí a euforie po každém vstřeleném gólu. Kdo si chce vychutnat pravou atmosféru velké zóny pro fanoušky pod širým nebem, může zamířit do Riegrových sadů nebo na Rohanský ostrov.
Fanoušci v Riegrových sadech
Energy Pub v Riegrových sadech
- Devět obrazovek včetně jedné obří LED obrazovky
- Místa pro 1500 až 1700 fanoušků
- Tanková Plzeň a street food občerstvení
- VIP hosté: Jakuba Voráček, Ondra a David Kaše, Filip Chlapík, Jiří Sekáč, Václav Nestrašil, Michael Hrabal.
- Soutěže
- Cena za vstup „PUK PAK PIVO hokejovou Watch Party“ od 250 do 490 korun
Rohan BeerGarden na Rohanském ostrově
- Čtyři velké LED panely
- 1 648 míst, kryté sektory pro případ deště
- Deset výčepů a deset pokladen
- Tankové pivo a street food občerstvení (burgery, hot dogy, snacky)
- Doprovodný program: 15. května před startem prvního českého zápasu set DJ Ondrash & DJ Forrest Pine, dále hokejové výzvy, tipovačky a soutěže o věcné ceny
- Rezervace míst nutná na české zápasy, vstupenka 100 korun
Tančírna ve Žlutých lázních
- Velkoplošná obrazovka
- Všechny zápasy od základních skupin až po finále
- Vstup zdarma
Terasy Harfa
- Velká obrazovka
- Zóna s občerstvením (gril, zmrzlina)
- Rezervace míst na česká utkání
|Restaurace Sladovna
|Praha 2
|Promítání zápasů české reprezentace na velké TV
|The Pitch
|Praha 2
|Během otevírací doby budou promítány přenosy všech zápasů
|Pivovar Spojovna
|Praha 4
|Promítací plátno na zastřešené terase, doporučená rezervace míst
|Bowling Radava
|Praha 7
|Zápasy na velkých obrazovkách i na letní zahrádce na velkém plátně, u zápasů českého týmu tipovací soutěž o bowling zdarma
|Koštovna u Počtů
|Praha 7
|Promítání zápasů české reprezentace na velkém plátně
|Pivo Karlín
|Praha 8
|Živé vysílání hokejových přenosů
|Minipivovar Beznoska
|Praha 9
|Všechny zápasy českého týmu uvnitř i na venkovní zahrádce Speciální hokejové menu
|Počernický pivovar
|Praha 9
|Živé vysílání hokejových přenosů
|Hostivar H2
|Praha 15
|Promítání vybraných přenosů, tipovačka na konečný výsledek zápasu
Které zápasy poběží v televizi?
Vzhledem k tomu, že zápasy budou probíhat paralelně ve městech Friburg a Curych, bude Česká televize vysílat vždy jen část přenosů, primárně zápasy české reprezentace, a sestřihy ostatních utkání.
Všechny zápasy bude možné sledovat online na ČT sport Plus.
|Pátek 15. 5.
|15:30
|Kanada - Švédsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 15. 5.
|19:00
|Finsko - Německo
|Sestřih (Curych)
|Pátek 15. 5.
|19:30
|Česko - Dánsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 15. 5.
|22:50
|Švýcarsko - USA
|Sestřih (Curych)
|Sobota 16. 5.
|16:00
|Itálie - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 16. 5.
|19:00
|Maďarsko - Finsko
|Sestřih (Curych)
|Sobota 16. 5.
|19:30
|Slovinsko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 16. 5.
|22:50
|Lotyšsko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Neděle 17. 5.
|16:00
|Dánsko - Švédsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 17. 5.
|19:00
|Rakousko - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Neděle 17. 5.
|20:00
|Německo - Lotyšsko
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 17. 5.
|22:50
|Norsko - Slovinsko
|Sestřih (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|16:00
|USA - Finsko
|Přímý přenos (Curych)
|Pondělí 18. 5.
|19:00
|Kanada - Dánsko
|Sestřih (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|19:30
|Švédsko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 18. 5.
|22:50
|Německo - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Úterý 19. 5.
|16:00
|Lotyšsko - Rakousko
|Přímý přenos (Curych)
|Úterý 19. 5.
|19:00
|Itálie - Norsko
|Sestřih (Fribourg)
|Úterý 19. 5.
|20:00
|Slovinsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 19. 5.
|22:40
|Maďarsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Středa 20. 5.
|15:40
|Česko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Středa 20. 5.
|19:20
|Rakousko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Středa 20. 5.
|20:00
|USA - Německo
|Přímý přenos (Curych)
|Středa 20. 5.
|22:40
|Švédsko - Slovinsko
|Sestřih (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|16:00
|Kanada - Norsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|19:00
|Lotyšsko - Finsko
|Sestřih (Curych)
|Čtvrtek 21. 5.
|20:00
|Dánsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Čtvrtek 21. 5.
|22:40
|Švýcarsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Pátek 22. 5.
|16:00
|Kanada - Slovinsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 22. 5.
|19:00
|Německo - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Pátek 22. 5.
|20:00
|Švédsko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pátek 22. 5.
|22:40
|Finsko - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Sobota 23. 5.
|15:40
|Slovensko - Česko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Sobota 23. 5.
|19:20
|Švýcarsko - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Sobota 23. 5.
|20:00
|Rakousko - Německo
|Přímý přenos (Curych)
|Sobota 23. 5.
|22:40
|Norsko - Švédsko
|Sestřih Friburg
|Neděle 24. 5.
|16:40
|Velká Británie - Lotyšsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|19:00
|Dánsko - Itálie
|Sestřih (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|20:00
|Slovensko - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Neděle 24. 5.
|22:40
|Finsko - Rakousko
|Sestřih (Curych)
|Pondělí 25.5.
|15:40
|Česko - Norsko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 25.5.
|19:20
|USA - Maďarsko
|Sestřih (Curych)
|Pondělí 25.5.
|19:30
|Slovinsko - Itálie
|Přímý přenos (Fribourg)
|Pondělí 25.5.
|22:40
|Německo - Velká Británie
|Sestřih (Curych)
|Úterý 26. 5.
|15:40
|Švédsko - Slovensko
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 26. 5.
|19:00
|Rakousko - USA
|Sestřih (Curych)
|Úterý 26. 5.
|19:40
|Česko - Kanada
|Přímý přenos (Fribourg)
|Úterý 26. 5.
|22:50
|Finsko - Švýcarsko
|Sestřih (Curych)
|Čtvrtek 28. 5.
|15:50
|Čtvrtfinále
|Přímý přenos (Curych)
|Čtvrtek 28. 5.
|19:00
|Čtvrtfinále
|Sestřih
|Čtvrtek 28. 5.
|19:50
|Čtvrtfinále
|Přímý přenos
|Čtvrtek 28. 5.
|23:00
|Čtvrtfinále
|Sestřih
|Sobota 30. 5.
|15:00
|Semifinále
|Přímý přenos (Curych)
|Sobota 30. 5.
|19:30
|Semifinále
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 31. 5.
|15:00
|Utkání o 3. místo
|Přímý přenos (Curych)
|Neděle 31. 5.
|19:30
|Finále
|Přímý přenos (Curych)
zdroj: ceskatelevize.cz/tv-program