Praha brzy ožije hokejem. Vybrali jsme nejlepší fanzóny a podniky pro MS 2026!

Zuzana Stiboříková
Zuzana Stiboříková
  9:02
Praha se během mistrovství světa v hokeji opět promění ve velkou arénu plnou zápasové euforie. Open-air fanzóny, restaurace a pivní zahrádky proto lákají fanoušky na promítání utkání české reprezentace na plátně nebo obřích obrazovkách, speciální akce i jedinečnou atmosféru. Redakce Metro.cz vybrala místa, kde si letošní šampionát opravdu užijete!
Fotogalerie3

MS v hokeji 2024: fanoušci na Rohanském ostrově | foto: Rohan BeerGarden

Kdy hraje Český tým?

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026 se koná od pátku 15. května 2025 do neděle 31. května 2025 ve Švýcarsku (Curych a Fribourg).

PROGRAM A VÝSLEDKY ČESKÉHO TÝMU
ZÁPASYVÝSLEDKY / ČAS
Dánsko – ČESKOPátek 15. května, 20.15
Slovinsko – ČESKOSobota 16. května, 20.15
ČESKO – ŠvédskoPondělí 18. května, 20.15
ČESKO – ItálieStředa 20. května, 16.15
Slovensko – ČESKOSobota 23. května, 16.15
ČESKO – NorskoPondělí, 25. května, 16.15
ČESKO – KanadaÚterý 26. května, 20.15

Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026?

Nejvyhledávanější fanzóny v Praze:

  • Riegrovy sady
  • Rohanský ostrov
  • Žluté lázně
  • Terasy v Galerii Harfa

Hokej je národní svátek, který dokáže Čechy stmelit jako málokterá jiná akce. Ulice se vyprázdní, zatímco restaurace zaplní napětí a euforie po každém vstřeleném gólu. Kdo si chce vychutnat pravou atmosféru velké zóny pro fanoušky pod širým nebem, může zamířit do Riegrových sadů nebo na Rohanský ostrov.

Fanoušci se drží za hlavu při promarněné šanci národního týmu. V pražských...

Fanoušci v Riegrových sadech

Energy Pub v Riegrových sadech

  • Devět obrazovek včetně jedné obří LED obrazovky
  • Místa pro 1500 až 1700 fanoušků
  • Tanková Plzeň a street food občerstvení
  • VIP hosté: Jakuba Voráček, Ondra a David Kaše, Filip Chlapík, Jiří Sekáč, Václav Nestrašil, Michael Hrabal.
  • Soutěže
  • Cena za vstup „PUK PAK PIVO hokejovou Watch Party“ od 250 do 490 korun

Rohan BeerGarden na Rohanském ostrově

  • Čtyři velké LED panely
  • 1 648 míst, kryté sektory pro případ deště
  • Deset výčepů a deset pokladen
  • Tankové pivo a street food občerstvení (burgery, hot dogy, snacky)
  • Doprovodný program: 15. května před startem prvního českého zápasu set DJ Ondrash & DJ Forrest Pine, dále hokejové výzvy, tipovačky a soutěže o věcné ceny
  • Rezervace míst nutná na české zápasy, vstupenka 100 korun

Tančírna ve Žlutých lázních

  • Velkoplošná obrazovka
  • Všechny zápasy od základních skupin až po finále
  • Vstup zdarma

Terasy Harfa

  • Velká obrazovka
  • Zóna s občerstvením (gril, zmrzlina)
  • Rezervace míst na česká utkání
Další restaurace, bary a kluby v Praze, které budou promítat hokej
Restaurace SladovnaPraha 2Promítání zápasů české reprezentace na velké TV
The PitchPraha 2Během otevírací doby budou promítány přenosy všech zápasů
Pivovar SpojovnaPraha 4Promítací plátno na zastřešené terase, doporučená rezervace míst
Bowling RadavaPraha 7Zápasy na velkých obrazovkách i na letní zahrádce na velkém plátně, u zápasů českého týmu tipovací soutěž o bowling zdarma
Koštovna u PočtůPraha 7Promítání zápasů české reprezentace na velkém plátně
Pivo KarlínPraha 8Živé vysílání hokejových přenosů
Minipivovar BeznoskaPraha 9Všechny zápasy českého týmu uvnitř i na venkovní zahrádce Speciální hokejové menu
Počernický pivovarPraha 9Živé vysílání hokejových přenosů
Hostivar H2 Praha 15Promítání vybraných přenosů, tipovačka na konečný výsledek zápasu

Fanoušci na Rohanském ostrově

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?

Které zápasy poběží v televizi?

Vzhledem k tomu, že zápasy budou probíhat paralelně ve městech Friburg a Curych, bude Česká televize vysílat vždy jen část přenosů, primárně zápasy české reprezentace, a sestřihy ostatních utkání.

Všechny zápasy bude možné sledovat online na ČT sport Plus.

Jednotlivá utkání MS v hokeji v TV (zdroj: ceskatelevize.cz/tv-program)
Pátek 15. 5.15:30Kanada - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.19:00Finsko - NěmeckoSestřih (Curych)
Pátek 15. 5.19:30Česko - DánskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.22:50Švýcarsko - USASestřih (Curych)
Sobota 16. 5.16:00Itálie - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.19:00Maďarsko - FinskoSestřih (Curych)
Sobota 16. 5.19:30Slovinsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.22:50Lotyšsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.16:00Dánsko - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 17. 5.19:00Rakousko - MaďarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.20:00Německo - LotyšskoPřímý přenos (Curych)
Neděle 17. 5.22:50Norsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.16:00USA - FinskoPřímý přenos (Curych)
Pondělí 18. 5.19:00Kanada - DánskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.19:30Švédsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 18. 5.22:50Německo - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Úterý 19. 5.16:00Lotyšsko - RakouskoPřímý přenos (Curych)
Úterý 19. 5.19:00Itálie - NorskoSestřih (Fribourg)
Úterý 19. 5.20:00Slovinsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 19. 5.22:40Maďarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Středa 20. 5.15:40Česko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Středa 20. 5.19:20Rakousko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Středa 20. 5.20:00USA - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Středa 20. 5.22:40Švédsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.16:00Kanada - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.19:00Lotyšsko - FinskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 21. 5.20:00Dánsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.22:40Švýcarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.16:00Kanada - SlovinskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.19:00Německo - MaďarskoSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.20:00Švédsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.22:40Finsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.15:40Slovensko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 23. 5.19:20Švýcarsko - MaďarskoSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.20:00Rakousko - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Sobota 23. 5.22:40Norsko - ŠvédskoSestřih Friburg
Neděle 24. 5.16:40Velká Británie - LotyšskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.19:00Dánsko - ItálieSestřih (Fribourg)
Neděle 24. 5.20:00Slovensko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.22:40Finsko - RakouskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.15:40Česko - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.19:20USA - MaďarskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.19:30Slovinsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.22:40Německo - Velká BritánieSestřih (Curych)
Úterý 26. 5.15:40Švédsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.19:00Rakousko - USASestřih (Curych)
Úterý 26. 5.19:40Česko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.22:50Finsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 28. 5.15:50ČtvrtfinálePřímý přenos (Curych)
Čtvrtek 28. 5.19:00ČtvrtfináleSestřih
Čtvrtek 28. 5.19:50ČtvrtfinálePřímý přenos
Čtvrtek 28. 5.23:00ČtvrtfináleSestřih
Sobota 30. 5.15:00SemifinálePřímý přenos (Curych)
Sobota 30. 5.19:30SemifinálePřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.15:00Utkání o 3. místoPřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.19:30FinálePřímý přenos (Curych)

zdroj: ceskatelevize.cz/tv-program

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

ilustrační snímek

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského...

14. května 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Našli jste ptáče mimo hnízdo? Hlavně ho nezachraňujte, radí ochránci přírody

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale...

14. května 2026  12:30

Firmy budou muset zveřejňovat mzdy v inzerátech. Hrozí spory o doplacení příjmů

14. května 2026  12:16

Vysoké Mýto postaví nové zázemí z kontejnerů pro fotbalisty za 41,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecko postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejnerů, investice přijde na 41,6 milionu korun....

14. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na...

14. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

ilustrační snímek

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu...

14. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

14. května 2026  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun,...

14. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.