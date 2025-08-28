Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal v těchto dnech hned dvě zakázky na stavbu dvou nových tramvajových tratí.
Trať Libuš – Nové Dvory
Tramvaje mají z Libuše jezdit 1,8 kilometru dlouhou novou tratí po Novodvorské ulici až k budoucí stanici metra D. Součástí projektu je i bloková smyčka v okolí Novodvorské a Durychovy ulice, kde vznikne konečná zastávka Nové Dvory. Vznikne tu i nová zastávka Chýnovská a sdružené zastávky Přírodní, které nahradí stávající autobusové.
Trať Olšanská – Habrová – Jarov
Druhá, zhruba dvoukilometrová trať, povede ve stopě bývalé železnice v okolí Nákladového nádraží Žižkov. DPP plánuje šest nových zastávek – například Nový Žižkov a Nákladová v nově vznikající čtvrti, Malešická nebo Nad Kapličkou. Zastávka Habrová bude mít jen jedno nástupiště, tramvaje tu budou vždy přijíždět od severu.
|
Vlakotramvaje ve středních Čechách? Kraj našel inspiraci v německém Karlsruhe
Konečná Sídliště Jarov vznikne na jižním konci Osikové ulice, kde bude trať zakončena dvěma kolejemi a ostrovním nástupištěm.
Termíny a financování
Výstavba úseku Libuš – Nové Dvory má trvat 26 měsíců a vyjde na zhruba 1,4 miliardy korun bez DPH. Stavba tratě Olšanská – Habrová bude kratší, potrvá rok a počítá se s částkou kolem 709 milionů korun. Druhý projekt navíc spolufinancuje Evropská unie z programu Doprava 2021–2027. DPP předpokládá zahájení výstavby obou tratí na začátku roku 2026.