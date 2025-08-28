Praha chystá nové tramvajové tratě. Jedna propojí Libuš s Novými Dvory, druhá Žižkov a Jarov

Hlavní město plánuje dvě nové tramvajové tratě. Jedna propojí Libuš s budoucí stanicí metra D Nové Dvory, druhá povede přes Žižkov až na Jarov. Jejich stavba má začít už v roce 2026.
Vizualizace nové tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory. (6. února 2025) | foto: X: DPP

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal v těchto dnech hned dvě zakázky na stavbu dvou nových tramvajových tratí.

Trať Libuš – Nové Dvory

Tramvaje mají z Libuše jezdit 1,8 kilometru dlouhou novou tratí po Novodvorské ulici až k budoucí stanici metra D. Součástí projektu je i bloková smyčka v okolí Novodvorské a Durychovy ulice, kde vznikne konečná zastávka Nové Dvory. Vznikne tu i nová zastávka Chýnovská a sdružené zastávky Přírodní, které nahradí stávající autobusové.

Mapa nové tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory. (6. února 2025)

Trať Olšanská – Habrová – Jarov

Druhá, zhruba dvoukilometrová trať, povede ve stopě bývalé železnice v okolí Nákladového nádraží Žižkov. DPP plánuje šest nových zastávek – například Nový Žižkov a Nákladová v nově vznikající čtvrti, Malešická nebo Nad Kapličkou. Zastávka Habrová bude mít jen jedno nástupiště, tramvaje tu budou vždy přijíždět od severu.

Vlakotramvaje ve středních Čechách? Kraj našel inspiraci v německém Karlsruhe

Konečná Sídliště Jarov vznikne na jižním konci Osikové ulice, kde bude trať zakončena dvěma kolejemi a ostrovním nástupištěm.

Vizualizace nové tramvajové tratě Olšanská – Habrová, úsek mezi zastávkami Malešická a Nad Kapličkou

Termíny a financování

Výstavba úseku Libuš – Nové Dvory má trvat 26 měsíců a vyjde na zhruba 1,4 miliardy korun bez DPH. Stavba tratě Olšanská – Habrová bude kratší, potrvá rok a počítá se s částkou kolem 709 milionů korun. Druhý projekt navíc spolufinancuje Evropská unie z programu Doprava 2021–2027. DPP předpokládá zahájení výstavby obou tratí na začátku roku 2026.

