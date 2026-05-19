Celodenní program Vyshyvanka Day nabídne gastronomii, hudbu, folklor, rukodělný market, workshopy, prezentace ukrajinských organizací působících v Česku a letos také řadu novinek.
Akce se koná na Tržním náměstí a vstupné je dobrovolné. Výtěžek poputuje Organizaci pro pomoc uprchlíkům (OPU).
V Praze žije bezmála 200 tisíc Ukrajinců
Vyshyvanka Day je především komunitní akcí, která propojuje lidi napříč kulturami. Cílem je vytvořit prostředí, kde se mohou potkat Ukrajinci žijící v Česku, Češi podporující Ukrajinu i širší veřejnost. „Akce vznikla před pěti lety v přímé reakci na ruský vpád na Ukrajinu jako projev sounáležitosti,“ poznamenává Michal Tošovský, programový ředitel Holešovické tržnice. Doplňuje, že v Praze dnes podle dostupných údajů žije přibližně 170 tisíc Ukrajinců a pouze polovina z nich sem uprchla před válkou.
Nejen gastronomie
Významnou součástí akce bude gastronomická zóna připravená ve spolupráci se spolkem Archetyp, organizátorem farmářských trhů. Návštěvníci se mohou těšit na ukrajinskou i středoevropskou kuchyni a pečlivě vybrané stánky s kvalitním občerstvením.
Více informací najdete na webu vyshyvankday.cz.
