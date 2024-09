Praha ignoruje problémy s předzahrádkami u restaurací. Hospodářská komora versus magistrát

Kontrolní výbor pražského zastupitelstva na svém posledním zasedání konstatoval, že v agendě restauračních zahrádek panuje chaos. Dal tak za pravdu předsedovi Hospodářské komory Prahy 1 a viceprezidentovi Hospodářské komory České republiky Filipu Dvořákovi, který proti neuspokojivému stavu neúspěšně bojuje už několik let. Magistrát kritizuje především za absenci systematického přístupu a nevymáhání pravidel, což vede k nerovným podmínkám pro podnikatele a ztrátám na nájemném v městském rozpočtu.

Co říkáte na výsledky jednání Kontrolního výboru pražského zastupitelstva?

Z praktického hlediska se zatím nic nezměnilo, ale snažím se být optimistický. Na druhou stranu, my jako Hospodářská komora Prahy 1 na problémy se zahrádkami upozorňujeme už řadu let, ale politici tomu nikdy moc nevěnovali pozornost. Teď konečně někdo na magistrátu uznal, že naše argumenty dávají smysl, a upřímně doufám, že to znamená, že se chystají vyvodit praktické důsledky. Celá ta věc však stojí a padá s Adamem Zábranským, který je za tuto agendu jako radní odpovědný. Systémovou změnu by měl primárně iniciovat on, je to koneckonců i v jeho zájmu.

A co bourání zahrádek, které začalo na Staroměstském náměstí? (Více v boxu)

Z praktického hlediska se nic nezměnilo, to, že byly ve středu demontovány některé zahrádky, se děje podle zákona o pozemních komunikacích a nařízení silničního úřadu Prahy 1. Město jako vlastník pozemku žádnou vlastní iniciativu nevyvinulo.

Co konkrétně se vám na současném stavu kolem restauračních zahrádek nelíbí?

Předně chci zdůraznit, že se bavíme hlavně o centrálních městských částech, tedy těch, které jsou z hlediska cestovního ruchu a gastroturistiky velmi vytížené. Restaurační zahrádky jsou zde dlouhodobě velké téma. Co se ale týče správy této agendy, chybí v tom jakákoli systematika a převládá chaos. Regulace se čas od času mění, což může na papíře vypadat dobře, ale v praxi to moc nefunguje. Nepoctiví provozovatelé nadále porušují stanovená pravidla a město je nejen nesankcionuje, ale často je ani nehlídá. V takovém prostředí se pak porušování pravidel stává jakousi normou.

Kdo na tuto znepokojivou situaci nejvíce doplácí?

Osobně je mi nejvíc líto poctivých podnikatelů, kterých je v Praze 1 většina. Jsou to ti, kteří pravidla dodržují, ať už jsou jakákoli. Stojí je to nemalé náklady a úsilí, a přitom se musejí dívat, jak jim potenciální zákazníky přebírá konkurence, která si s pravidly hlavu neláme. Nedivím se, že jsou z toho podráždění. Nejvíc na tom ale tratí samotná Praha, protože přichází o miliony korun tím, že nevymáhá pokuty. Pro poctivého restauratéra je taková situace demotivující.

Co přesně byste chtěli, aby v této věci podnikl radní Zábranský?

Zábranský je radní, který má ve vedení města na starosti majetek, transparentnost a legislativu. Většina problémů, o kterých zde mluvím, je s touto jeho agendou úzce spojená. Vyplývá to z nájemních smluv, které město s provozovateli uzavírá. Jen tak namátkou – v současnosti nejsou respektovány koncepční dokumenty schválené Radou hl. m. Prahy, nájemní smlouvy jsou často flagrantně porušovány, přičemž neexistuje žádný efektivní sankční mechanismus. Dochází k tomu, že někdo bez smluvní opory využívá majetek města, které na to nijak nereaguje a tím dává najevo, že mu na výběru nájmu nezáleží.

Řešili jste to s ním už v minulosti osobně?

Samozřejmě, upozorňujeme na to dlouhodobě. Bohužel rozhovory s radním Zábranským zatím nikam nevedly. Dokonce mám někdy pocit, že ho tím obtěžujeme. Podobné to bylo i po posledním jednání kontrolního výboru, který potvrdil oprávněnost našich připomínek. Místo věcné reakce jsme opět svědky odvádění pozornosti od problému. Rád bych zdůraznil, že toto není útok hospodářské komory proti Zábranskému. My jen chceme, aby dělal svou práci, za kterou je placen.

Co by se teď mělo podle vás ideálně stát?

Nejsem naivní, nepředpokládám, že se tyto dlouho neřešené problémy zázračně vyřeší přes noc. Především usilujeme o konstruktivní debatu a vzájemný respekt k návrhům obou stran. Za roky, co se této věci věnuji, jsem nasbíral řadu podnětů, které jasně ukazují, na jaké problémy je třeba reagovat. Máme i připravené návrhy řešení. Nejsem ale ochoten přistoupit na to, aby se celá problematika opět zametla pod koberec. To si pražští podnikatelé nezaslouží.

Myslíte si, že je usnesení výboru zlomovým bodem?

Zas tolik si od toho neslibuji, ale je příjemné vědět, že konečně někdo souhlasí s tím, na co upozorňujeme už roky. Chápu, že kontrolní výbor nemá kapacitu se zrovna restauračními zahrádkami nějak hlouběji zabývat. Chci ale věřit, že tím, že uznal naše námitky, naznačil i radnímu Zábranskému, že se těmto otázkám bude muset aktivně věnovat – jinak než dosud.

Máte už představu, jak budete dále postupovat?

Osobně jsem Adama Zábranského vyzval k veřejné oponentuře. Jsem připraven klást otázky, předkládat fakta a žádat konkrétní vysvětlení. Myslím, že o současné situaci mám velmi dobrý přehled, takže se můžeme bavit o každém konkrétním případě. Už jen to, že o tom spolu hovoříme, je součástí mé snahy zapojit do řešení širší veřejnost, novináře i mediálně známé osobnosti.

Myslíte, že je téma zaujme?

Ano. V širším kontextu jde totiž o to, jak se magistrát chová k podnikatelům a jak hospodaří se svým majetkem. To, že přichází o desítky až stovky milionů korun, nepovažuji za nejlepší vizitku.