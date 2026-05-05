Hostem nového dílu podcastu Linka M je Petr Zeman, který stojí za projektem Prázdné domy. Ten dnes eviduje přes osm tisíc objektů po celé republice, z toho víc než 3 500 skutečně prázdných domů. Projekt vznikl před deseti lety z jednoduché, ale silné motivace. „Když vidím, že něco v Praze chátrá, tak mě to trápí. A tak jsme o tom začali psát,“ říká Zeman.
První dům, který ho „nakopl“, přitom není žádná zapomenutá ruina za městem. Je to jeden z nejviditelnějších domů v Česku.
Dům, který zná každý. A přesto je prázdný
Palác Alfa, známý také jako Palác U Stýblů, stojí přímo na Václavském náměstí. Funkcionalistická stavba z konce 20. let bývala symbolem moderní Prahy – multifunkční dům s pasáží, kavárnou, kancelářemi, byty i legendárním kinem Alfa.
Právě tady hrálo Divadlo Semafor, tady se chodilo do kina pro více než tisíc diváků, tady pulzoval kulturní život.
A pak se to zastavilo.
Po roce 1989 se dům v restituci vrátil rodině původního majitele. Nájemníci odešli, plány na rekonstrukci se opakovaly – ale nikdy nedotáhly. Od poloviny 90. let zůstává většina objektu prázdná.
„Byla to chlouba Václaváku. Dnes je to jeden z nejkřiklavějších příkladů prázdného domu v centru,“ popisuje Zeman.
Kino zmizelo. Zůstal jen prostor
Palác Alfa je dnes v paradoxní fázi. Není to už jen chátrající dům – ale ani živý. Probíhají zásahy, budova je v hrubé rekonstrukci, ale bez jasného výsledku. „Bývalý majitel se několikrát spálil. Je to hrubá stavba. Kino už neexistuje. Je to jen obrovská díra,“ zaznívá v podcastu.
A právě kino Alfa je symbol celé proměny. Ve své době patřilo k nejmodernějším v zemi. Dnes po něm zůstala jen prázdnota.
Prázdnota uprostřed města
„Když se řekne prázdný dům, většina lidí si představí ruinu někde za městem. Ale ta prázdnota je často přímo v centru Prahy – jen ji míjíme,“ říká Zeman.
Palác Alfa je přesně ten typ domu, který „čeká“. Není opuštěný bez majitele. Není ani aktivně využívaný. Je někde mezi – ve stavu, který projekt dlouhodobě mapuje. „Doufám, že se Václavák probere a dům se zrekonstruuje a prodá,“ dodává.
Co se s domem děje dnes
Po letech přešlapování se situace kolem Alfy ale přece jen začíná hýbat. Celý blok kolem Alfy změnil majitele. Objekt dnes drží investiční skupina Kaprain, která ho převzala už s připraveným projektem rekonstrukce.
Ten počítá s návratem obchodů do parteru, novým využitím vyšších pater a celkovým oživením jednoho z nejviditelnějších domů v Česku.
A co dál? Další příběhy prázdných míst
Nový díl podcastu Linka M (video najdete níže) ale nekončí u jednoho domu. Dozvíte se v něm, jak by to mohlo dopadnout s komplexem Transgas nebo žižkovskou ústřednou přezdívanou Mordor – místy, která rozdělují veřejnost i odborníky a ukazují, jak složité je rozhodování o osudu staveb ve městě.
Řeč přijde i na nečekané záchrany: třeba jak se podařilo zachránit kapli na Barrandově, nebo jak projekt Prázdné domy „adoptuje“ opuštěné hroby a vrací jim důstojnost.
Linka M tak není jen o domech.
Je o vztahu ke městu.
A o otázce, jestli prázdná místa bereme jako problém, nebo jako příležitost.