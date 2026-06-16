Praha jako jedna velká sportovní mapa. Olympiáda oživí Eden, divokou vodu v Troji i Výstaviště

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
Sport   12:12
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Hlavní město se už za pár dní promění v pulzující sportovní arénu. Olympiáda dětí a mládeže 2026 přiláká do Prahy na 4500 mladých nadějí, které poměří síly ve 23 sportech. Diváky čeká nabitý program na ikonických místech od slalomářského kanálu v Troji po šermířská klání v Křižíkových pavilonech na Výstavišti.
Výstaviště bude hostit šerm, vyroste tu také Olympijský dům.

Výstaviště bude hostit šerm, vyroste tu také Olympijský dům. | foto: ČOV

Děti si během tiskové konference k Olympiádě dětí a mládeže mohly vyzkoušet...
Olympijský medailista Jiří Beran v šermířském „souboji“ s maskotem Olympiády...
Tramvaj se speciálním polepem k Olympiádě dětí a mládeže
Vltava bude během ODM 2026 středobodem kanoistických a veslařských soutěží.
12 fotografií

Praha se už brzy stane hostitelem mladých sportovců, kteří od 21. do 25. června 2026 přijedou poměřit své dovednosti. Na Olympiádě dětí a mládeže je čeká 23 sportovních odvětví, slavnostní zapálení olympijského ohně a nefalšovaná atmosféra velkého sportovního klání.

„Olympiáda dětí a mládeže 2026 v Praze nebude jen o sportovních výkonech, ale také o setkání mladé generace v srdci republiky. Jsem rád, že právě Vltava, která je symbolem Prahy, se stane součástí vizuální identity her a připomene, že sport spojuje, stejně jako řeka spojuje břehy,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. „Věřím, že tato olympiáda zanechá stopu nejen v jejich srdcích, ale i v rozvoji sportovní infrastruktury a podpory mládežnického sportu v Praze,“ dodal Svoboda.

Vltava bude během ODM 2026 středobodem kanoistických a veslařských soutěží.

Kde všude se bude fandit?

Organizátoři si pro mladé talenty připravili ta nejlepší sportoviště, jaká může metropole nabídnout. Tradiční i netradiční lokace slibují skvělou diváckou kulisu.

  • Fotbalový stadion v Edenu: Domov Slavie zažije velkolepé slavnostní zahájení. Mladí sportovci poprvé v historii nastoupí před zaplněné tribuny obřího stadionu.
  • Pražské Výstaviště: Křižíkovy pavilony poskytnou elegantní zázemí pro šerm. Na Výstavišti navíc vyroste Olympijský dům pro sportovce, rodiče i fanoušky.
  • Slalomový kanál v Troji: Divoká voda přivítá ty nejlepší mladé slalomáře.
  • Císařská louka na Vltavě: Historická cílová věž z roku 1958 bude svědkem napínavých soubojů v rychlostní kanoistice a veslování.
  • Haly a hřiště napříč Prahou: Moderní hala UNYP, palubovky na Chodově, v Řepích, Kbelích či Horních Počernicích, plavecký bazén Šutka a zbrusu nové golfové hřiště ve Vinoři.

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„Věříme, že Olympiáda dětí a mládeže pomáhá utvářet životní vítěze. A tak jsme moc rádi, že doplníme do mapy pořadatelů i Prahu. Hlavní město se k pořádání ODM staví skvěle. Pro mladé sportovce i diváky to bude zážitek,“ těší se Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

Olympiáda dětí a mládeže 2026 v Praze
SPORTMÍSTO KONÁNÍADRESA
AtletikaStadion JuliskaNa Julisce 28, Praha 6
BadmintonBB Arena ŠtěrboholyU Školy 430, Praha 15
BaseballEagles PrahaPálkařská ev. č. 225, Praha 4
Basketbal - chlapciUSK Praha
Sokol Pražský		Na Folimance 2490/2, Praha 2
Žitná 1438/42, Praha 2
Basketbal - dívkySportovní hala KrálovkaNad Královskou oborou 1080/51, Praha 7
Cyklistika - dráhováVelodrom TřebešínNad Kapličkou 15, Praha 10 - Strašnice
Cyklistika - MTBTraily MotolKukulova ulice, Praha 5-Motol
Florbal - chlapciSportovní centrum Řepy
Tatran Střešovice		Na chobotě 1420/16, Praha 17
Sibeliova 368/51, Praha 6
Florbal - dívkyHala Jedenáctka
SH Jižní Město		Mírového hnutí 2385/3, Praha 11
Květnového vítězství 2233/52, Praha 11
FotbalAC Sparta Praha (trénikové centrum Strahov)Stadion PřátelstvíVaníčkova 100/6, Praha 6Běžecká 2407, Praha 6
GolfPrague City Golf VinořBohdanečská 203, Praha 19
Házená - chlapci, dívkyUNYP Aréna
Sportovní hala TJ Kobylisy
SH Slavia Praha		Kovanecká 2405/27, Praha 9
U Školské zahrady 430, Praha 8
Vladivostocká 1460/10, Praha 10
JudoVýstaviště, Křižíkovy pavilóny (E)Výstaviště 67, Praha 7
Kanoistika
vodní slalom		Areál vodních sportů TrojaVodácká 789/8, Praha 7
Kanoistika
rychlostní		Veslařský ostrov (u Botelu Racek)Podolské nábřeží, Praha 4
KarateVýstaviště, Křižíkovy pavilóny (E)Výstaviště 67, Praha 7
LukostřelbaVýstaviště, Křižíkovy pavilónyVýstaviště 67, Praha 7
PlaváníPlavecký stadion PodolíPodolská 74, Praha 4
ParaplaváníPlavecký stadion PodolíPodolská 74, Praha 4
Plážový volejbalBeachklub LádvíChabařovická 1125/4, Praha 8
SoftballEagles PrahaPálkařská ev. č. 225, Praha 4
Sportovní gymnastika, trampolínyVýstaviště, Malá sportovní halaVýstaviště 67, Praha 7
Stolní tenisVýstaviště, Křižíkovy pavilóny (B)Výstaviště 67, Praha 7
ŠermVýstaviště, Křižíkovy pavilóny (D)Výstaviště 67, Praha 7
TenisTK Sparta PrahaZa Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7
VeslováníVeslařský ostrov (u Botelu Racek)Podolské nábřeží, Praha 4
Volejbal - chlapciSK KbelyToužimská 732, Praha 19
Volejbal - dívkyTěloCvič!Na Horní PočerniceJívanská 3226/45, Praha 20

Ledecká, Dostál... Kdo bude další?

Olympiáda dětí a mládeže píše svou historii už od roku 2003 a jejími „přípravkami“ prošlo na 50 tisíc dětí. Pro řadu z nich to byl odrazový můstek k zářivé kariéře – své první velké medaile tu sbírali i Ester Ledecká nebo Josef Dostál.

O obrovském zájmu svědčí i fakt, že se do programu vrací sporty, které měly delší pauzu, jako je veslování a rychlostní kanoistika. „Sportovní svazy mají o zapojení do ODM obrovský zájem, což nás nesmírně těší,“ potvrdil Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru. Ten zároveň poodhalil i logistické zákulisí: „Pro ubytování téměř 4500 účastníků využijeme vysokoškolské koleje a kapacity na středních školách, které zřizuje hlavní město Praha.“

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A s obřím stadionem v Edenu míří pořadatelé vysoko. „Slavnostní zahájení proběhne na fotbalovém stadionu Slavie. Poprvé v historii tak výpravy všech 14 krajů nastoupí před publikem, které se svou kapacitou přiblíží olympijským hrám,“ dodal Šuman.

Děti si během tiskové konference k Olympiádě dětí a mládeže mohly vyzkoušet šerm. (12. června 2026)
Olympijský medailista Jiří Beran v šermířském „souboji“ s maskotem Olympiády dětí a mládeže 2026. (12. června 2026)
Tramvaj se speciálním polepem k Olympiádě dětí a mládeže
Vltava bude během ODM 2026 středobodem kanoistických a veslařských soutěží.
12 fotografií

Řeka, která teče v logu

Symbolem celých her se letos stala Vltava. Nejenže se na ní bude závodit, ale zrcadlí se také v oficiálním logu her. To navrhla studentka Róza Paleta z Výtvarné školy Václava Hollara, jejíž nápad zvítězil v konkurenci dalších 170 návrhů.

Medaile pro nejlepší sportovce Olympiády dětí a mládeže

„Vltava svým pohybem připomíná dva sportovce. Dva jsem udělala proto, aby vyjadřovali to, že sport není jen o soutěžení, ale také o vzájemné spolupráci a fair play. Výsledný vizuál jsem vytvořila tak, že si pod ním někdo představí plavce, kteří čekají na start, někdo běžce, co doběhli cílovou rovinku, nebo třeba i skokany do dálky,“ popsala autorka loga a dodala: „Příležitost zúčastnit se a následně vyhrát takovou soutěž je pro mě velká pocta, protože to spojuje mé dvě oblíbené věci: grafický design a sport.“

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