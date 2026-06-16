Praha se už brzy stane hostitelem mladých sportovců, kteří od 21. do 25. června 2026 přijedou poměřit své dovednosti. Na Olympiádě dětí a mládeže je čeká 23 sportovních odvětví, slavnostní zapálení olympijského ohně a nefalšovaná atmosféra velkého sportovního klání.
„Olympiáda dětí a mládeže 2026 v Praze nebude jen o sportovních výkonech, ale také o setkání mladé generace v srdci republiky. Jsem rád, že právě Vltava, která je symbolem Prahy, se stane součástí vizuální identity her a připomene, že sport spojuje, stejně jako řeka spojuje břehy,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda. „Věřím, že tato olympiáda zanechá stopu nejen v jejich srdcích, ale i v rozvoji sportovní infrastruktury a podpory mládežnického sportu v Praze,“ dodal Svoboda.
Kde všude se bude fandit?
Organizátoři si pro mladé talenty připravili ta nejlepší sportoviště, jaká může metropole nabídnout. Tradiční i netradiční lokace slibují skvělou diváckou kulisu.
- Fotbalový stadion v Edenu: Domov Slavie zažije velkolepé slavnostní zahájení. Mladí sportovci poprvé v historii nastoupí před zaplněné tribuny obřího stadionu.
- Pražské Výstaviště: Křižíkovy pavilony poskytnou elegantní zázemí pro šerm. Na Výstavišti navíc vyroste Olympijský dům pro sportovce, rodiče i fanoušky.
- Slalomový kanál v Troji: Divoká voda přivítá ty nejlepší mladé slalomáře.
- Císařská louka na Vltavě: Historická cílová věž z roku 1958 bude svědkem napínavých soubojů v rychlostní kanoistice a veslování.
- Haly a hřiště napříč Prahou: Moderní hala UNYP, palubovky na Chodově, v Řepích, Kbelích či Horních Počernicích, plavecký bazén Šutka a zbrusu nové golfové hřiště ve Vinoři.
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„Věříme, že Olympiáda dětí a mládeže pomáhá utvářet životní vítěze. A tak jsme moc rádi, že doplníme do mapy pořadatelů i Prahu. Hlavní město se k pořádání ODM staví skvěle. Pro mladé sportovce i diváky to bude zážitek,“ těší se Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
|SPORT
|MÍSTO KONÁNÍ
|ADRESA
|Atletika
|Stadion Juliska
|Na Julisce 28, Praha 6
|Badminton
|BB Arena Štěrboholy
|U Školy 430, Praha 15
|Baseball
|Eagles Praha
|Pálkařská ev. č. 225, Praha 4
|Basketbal - chlapci
|USK Praha
Sokol Pražský
|Na Folimance 2490/2, Praha 2
Žitná 1438/42, Praha 2
|Basketbal - dívky
|Sportovní hala Královka
|Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7
|Cyklistika - dráhová
|Velodrom Třebešín
|Nad Kapličkou 15, Praha 10 - Strašnice
|Cyklistika - MTB
|Traily Motol
|Kukulova ulice, Praha 5-Motol
|Florbal - chlapci
|Sportovní centrum Řepy
Tatran Střešovice
|Na chobotě 1420/16, Praha 17
Sibeliova 368/51, Praha 6
|Florbal - dívky
|Hala Jedenáctka
SH Jižní Město
|Mírového hnutí 2385/3, Praha 11
Květnového vítězství 2233/52, Praha 11
|Fotbal
|AC Sparta Praha (trénikové centrum Strahov)Stadion Přátelství
|Vaníčkova 100/6, Praha 6Běžecká 2407, Praha 6
|Golf
|Prague City Golf Vinoř
|Bohdanečská 203, Praha 19
|Házená - chlapci, dívky
|UNYP Aréna
Sportovní hala TJ Kobylisy
SH Slavia Praha
|Kovanecká 2405/27, Praha 9
U Školské zahrady 430, Praha 8
Vladivostocká 1460/10, Praha 10
|Judo
|Výstaviště, Křižíkovy pavilóny (E)
|Výstaviště 67, Praha 7
|Kanoistika
vodní slalom
|Areál vodních sportů Troja
|Vodácká 789/8, Praha 7
|Kanoistika
rychlostní
|Veslařský ostrov (u Botelu Racek)
|Podolské nábřeží, Praha 4
|Karate
|Výstaviště, Křižíkovy pavilóny (E)
|Výstaviště 67, Praha 7
|Lukostřelba
|Výstaviště, Křižíkovy pavilóny
|Výstaviště 67, Praha 7
|Plavání
|Plavecký stadion Podolí
|Podolská 74, Praha 4
|Paraplavání
|Plavecký stadion Podolí
|Podolská 74, Praha 4
|Plážový volejbal
|Beachklub Ládví
|Chabařovická 1125/4, Praha 8
|Softball
|Eagles Praha
|Pálkařská ev. č. 225, Praha 4
|Sportovní gymnastika, trampolíny
|Výstaviště, Malá sportovní hala
|Výstaviště 67, Praha 7
|Stolní tenis
|Výstaviště, Křižíkovy pavilóny (B)
|Výstaviště 67, Praha 7
|Šerm
|Výstaviště, Křižíkovy pavilóny (D)
|Výstaviště 67, Praha 7
|Tenis
|TK Sparta Praha
|Za Císařským mlýnem 1115/2, Praha 7
|Veslování
|Veslařský ostrov (u Botelu Racek)
|Podolské nábřeží, Praha 4
|Volejbal - chlapci
|SK Kbely
|Toužimská 732, Praha 19
|Volejbal - dívky
|TěloCvič!Na Horní Počernice
|Jívanská 3226/45, Praha 20
Ledecká, Dostál... Kdo bude další?
Olympiáda dětí a mládeže píše svou historii už od roku 2003 a jejími „přípravkami“ prošlo na 50 tisíc dětí. Pro řadu z nich to byl odrazový můstek k zářivé kariéře – své první velké medaile tu sbírali i Ester Ledecká nebo Josef Dostál.
O obrovském zájmu svědčí i fakt, že se do programu vrací sporty, které měly delší pauzu, jako je veslování a rychlostní kanoistika. „Sportovní svazy mají o zapojení do ODM obrovský zájem, což nás nesmírně těší,“ potvrdil Filip Šuman, místopředseda Českého olympijského výboru. Ten zároveň poodhalil i logistické zákulisí: „Pro ubytování téměř 4500 účastníků využijeme vysokoškolské koleje a kapacity na středních školách, které zřizuje hlavní město Praha.“
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A s obřím stadionem v Edenu míří pořadatelé vysoko. „Slavnostní zahájení proběhne na fotbalovém stadionu Slavie. Poprvé v historii tak výpravy všech 14 krajů nastoupí před publikem, které se svou kapacitou přiblíží olympijským hrám,“ dodal Šuman.
Řeka, která teče v logu
Symbolem celých her se letos stala Vltava. Nejenže se na ní bude závodit, ale zrcadlí se také v oficiálním logu her. To navrhla studentka Róza Paleta z Výtvarné školy Václava Hollara, jejíž nápad zvítězil v konkurenci dalších 170 návrhů.
„Vltava svým pohybem připomíná dva sportovce. Dva jsem udělala proto, aby vyjadřovali to, že sport není jen o soutěžení, ale také o vzájemné spolupráci a fair play. Výsledný vizuál jsem vytvořila tak, že si pod ním někdo představí plavce, kteří čekají na start, někdo běžce, co doběhli cílovou rovinku, nebo třeba i skokany do dálky,“ popsala autorka loga a dodala: „Příležitost zúčastnit se a následně vyhrát takovou soutěž je pro mě velká pocta, protože to spojuje mé dvě oblíbené věci: grafický design a sport.“