Každá hra začíná na jiném místě Prahy a zaměřuje se na jiné téma. Například výlet po trase tramvaje číslo 2 představuje architekturu druhé poloviny 20. století, linka 9 zavede hráče za kulturními památkami napříč metropolí, trasa číslo 20 připomíná slavná filmová místa a linka 22 propojuje významné okamžiky českých dějin. Chybět nebude ani sportovní výlet po trase tramvaje číslo 25 nebo speciální hra věnovaná samotnému Muzeu MHD.
Jak se to hraje?
Princip je jednoduchý. Účastníci znají jen místo startu, délku trasy a přibližný čas. Cestou řeší více než patnáct úkolů a sbírají indicie, které je dovedou až k závěrečnému rozluštění šifry, nalezení pokladu nebo odhalení tajemství výpravy. Hry zvládnou rodiny s dětmi, páry i skupiny přátel, děti do deseti let by ale měly vyrazit s doprovodem dospělého.
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K účasti je potřeba tištěná herní brožura, která je k dostání v pokladně Muzea MHD ve Střešovicích nebo ve stánku před muzeem. Ceny jednotlivých her se pohybují od 199 do 249 korun podle zvolené trasy.
Výlety lze absolvovat kdykoliv podle vlastního tempa a většinu z nich si lze zkrátit cestováním tramvajemi či dalšími spoji pražské MHD.