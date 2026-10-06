Praha je bohatá, ale nestaví. Kandidát na primátora Hušbauer slibuje tisíc bytů a rychlejší metro

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
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Jan Hušbauer, lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4

Jan Hušbauer, lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4 | foto: MČ Praha 4

Jan Hušbauer, pražský lídr hnutí ANO. (21. 9. 2026)
Zahájení hlavní fáze kampaně hnutí ANO ke komunálním a senátním volbám. Jan...
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Praha má podle Jana Hušbauera peněz dost, problém ale vidí v tom, že je nedokáže proměnit ve stavby a konkrétní výsledky. Lídr pražské kandidátky ANO chce jako primátor urychlit výstavbu bytů, posunout metro D, vybudovat parkovací domy a změnit systém řízení dopravy. „Praha je bohatá, ale Pražan to nepozná,“ říká v rozhovoru.

Jak vyřešíte bydlení?
Dvěma cestami naráz. Projekty, které už mají povolení, musí být rychle na staveništi, a na městských pozemcích vypíšeme soutěže o to, kdo postaví nejvíc bytů nejrychleji – část z nich pro učitele, sestry a strážníky. Městská developerská společnost, kterou v roce 2020 založil STAN, stála doteď 400 milionů korun a nepostavila jediný byt. Nezrušíme ji, dostane nové zadání a termíny. Cílem je dostat se na konci volebního období k tisícovce zahajovaných městských bytů ročně. U každého projektu řeknu termín, cenu a jméno odpovědného.

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Kde vezmete peníze na metro D?
Z pražského rozpočtu. Metro se neplatí naráz, ale průběžně po dobu stavby: loni šly z rozpočtu města na metro D a Městský okruh dohromady 3,2 miliardy korun, zatímco přebytek hospodaření byl 24,2 miliardy. Praha má na účtech přes dvě stě miliard. Není to našetřeno, je to nepostaveno. Peníze na metro D problém nejsou. Vedení města si na něj navíc plánuje další velkou půjčku od Evropské investiční banky a zároveň tvrdí, že na metro spoří. Obojí najednou neplatí. Problém není rozpočet, ale tempo, jakým město staví.

Má Praha stavět více parkovacích domů?
Má a je to jedna z prvních věcí, do kterých se pustím. Praha má necelé čtyři tisíce míst na záchytných parkovištích na zhruba dvě stě tisíc aut, která do ní denně přijedou, a za tři a půl roku otevřela jediný parkovací dům na sídlišti. Chci kapacitní domy na všech čtyřech příjezdech do města u metra nebo u vlaku, lehké nástavby nad dnešními parkovišti na sídlištích a záchytná parkoviště zdarma pro toho, kdo má jízdenku. Rezidentům nezdražíme, zdražení karty nevytvoří jediné místo.

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Co uděláte s kolonami?
Zavedu koordinátora dopravních staveb. Jednoho člověka se jménem, který odpovídá za to, že se Praha nezavře na třech místech najednou, a roční plán uzavírek, který uvidíte v mobilu. Navrhli jsme to víc než desetkrát a koalice to nepustila ani na program. Loni v listopadu si zastupitelstvo vyžádalo koncepci řízení dopravy s termínem do konce února a nepřišla. K tomu Městský okruh jako investiční priorita číslo jedna a zakázky soutěžené na cenu i na čas.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

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Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Jaký je váš názor na sdílenou dopravu?
Sdílená kola a auta jsou užitečný doplněk městské dopravy, dokud platí pravidla, hlavně to, kde se stroje odkládají. Sdílené elektrokoloběžky město od ledna ukončilo a byl to krok správným směrem, jenže nepořádek dnes dělají soukromé koloběžky a na ty zákon chybí. Praha je kraj a návrh zákona může podat sama. Neslibuju, že projde. Slibuju, že ho předložíme a uvidíte, kdo pro něj zvedl ruku.

Která část Prahy je dnes nejvíce zanedbaná?
Nejsou to čtvrti, jsou to sídliště. Skoro čtyřicet procent pražských bytů je na sídlišti a lidé tam platí stejné daně jako v centru. Jenže když se denně uklízí Václavské náměstí, vnitroblok čeká: chodník se drolí, hřiště dožívá a beton se v létě rozpálí. Založím první porevoluční fond obnovy sídlišť, aby bylo každý rok v každé čtvrti vidět opravené místo.

Co chcete zrušit jako první?
Dnešní labyrint parkovacích zón. Nahradíme ho dvěma: historické centrum a zbytek Prahy, kde přes den zaparkujete i v jiné městské části a večer má přednost ten, kdo tam bydlí. A hned druhá věc: zrušíme papírování, které drží strážníky u stolu. Razítka a odtahovou agendu převezmou civilisté, hlídka patří ven.

Jaký projekt musí být hotový do roku 2030?
První úsek metra D z Pankráce na Olbrachtovu. Dopravní podnik dnes počítá se zprovozněním na konci roku 2029 a mým úkolem je, aby ten termín platil. Vedle toho musí být rozjetá Libeňská spojka, do tří let na ní mají být stavební práce. To jsou termíny, podle kterých mě za čtyři roky můžete měřit.

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S kým byste nikdy nešli do koalice?
Nejsem vylučovač, neškrtám jména, škrtám selhání. Se Zdeňkem Hřibem si ale k jednomu stolu nesednu. Jinak mám tři podmínky a jsou veřejné: nezdražit Pražanům rezidentní parkování ani kupon, závazný investiční program s termíny a jmény odpovědných a pořádek v městských firmách. Kdo to podepíše, je partner.

Proč by vás měl Pražan volit jednou větou?
Praha je bohatá, ale Pražan to nepozná, a já to otočím tak, že každá stavba dostane termín, peníze a jméno odpovědného, včetně mého. Jsem sedm let ve vedení Prahy 4.

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Co je konkrétní věc, kterou jste tam prosadil a kterou byste jako primátor dokázal zopakovat v měřítku Prahy?
Sedm let mám na starosti investice městské části, která je velká jako páté největší město republiky. Dokázal jsem opravit čtyři sta našich bytů, v Praze jich je stále prázdných tři tisíce. Zopakovat v měřítku Prahy se dá hlavně metoda: u každé akce veřejně termín, cena a jméno odpovědného a otevřeně říct, když se termín posune. Přesně tohle magistrátu chybí. Proto leží na účtech přes dvě stě miliard a nestaví se.

Seriál volebních rozhovorů

Váš bratr si vysloužil nálepku sparťanského přeběhlíka po přestupu do Slavie. Nemáte obavu, že vám voliči podobně vyčtou politické přestupy a kompromisy? A jste spíše sparťan, či slávista?
Bratrův přestup bylo profesní rozhodnutí a on si za ním stál, i když si na stadionech vyslechl svoje. V politice platí, že kompromis a přeběhnutí nejsou totéž. Koalice se dělá o program, ne o funkce, a já mám tři veřejné podmínky, podle kterých mě lidé můžou soudit. Já jsem duší sparťan, což mi trochu komplikovalo fandění, když hrál brácha na Slávii...

Co byste vzkázal Pražanům, kteří se obávají, že chcete peníze z účtů Prahy přesměrovat do zbytku republiky?
Peníze Pražanů zůstanou v Praze. Primátor je zástupce Pražanů, ne vlády – a tohle bych hájil u kohokoli. Ministryně financí navíc letos v březnu řekla doslova, že samosprávám na jejich peníze nesáhne. Riziko vůbec není převod do státního rozpočtu, ale to, co se děje v současné době: peníze leží na účtech a Pražané z nich nemají ani školu, ani parkovací dům, ani metro.

Jan Hušbauer

  • Osmatřicetiletý komunální politik za hnutí ANO působí jako místostarosta Prahy 4 a zastupitel hlavního města Prahy.
  • V komunální politice se pohybuje od roku 2018 a věnuje se mimo jiné investicím a městským společnostem.
  • Pro volby v roce 2026 vede pražskou kandidátku ANO a kandiduje na primátora Prahy. Je také bratrem bývalého fotbalového reprezentanta Josefa Hušbauera a dlouhodobě se pohybuje ve sportovním prostředí.
  • V kampani staví hlavně na tématech výstavby, bydlení, dopravy, parkování a bezpečnosti. Jeho hlavní politické heslo je v podstatě jednoduché: Praha má peníze, ale podle něj je příliš pomalu mění v konkrétní stavby a služby.
  • Poslední primátorkou Prahy za ANO byla Adriana Krnáčová. Funkci zastávala v letech 2014–2018. Od té doby ANO pražského primátora nemělo.
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