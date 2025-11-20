Praha koupí novou sanitku pro novorozence za 7 milionů. Pomůže při stovkách převozů ročně

Pražský magistrát pořídí novou specializovanou sanitku určenou pro převoz novorozenců a dětí s nízkou porodní hmotností. Moderní vůz za sedm milionů korun má zvýšit bezpečnost i komfort těch nejmenších pacientů a posílit neonatologickou péči v metropoli.

Novorozenecká sanitka slouží k plánovaným i neplánovaným převozům zpravidla jen pár dnů či dokonce hodin starých dětí, které potřebují vyšetření a poporodní péči ve specializovaných pracovištích nemocnic v 2/2 metropoli. Posádky jsou připraveny zasahovat také při překotných porodech v terénu nebo u dětí, které byly umístěny v babyboxech. | foto: MHMP

Pražští radní na svém úterním jednání schválili příspěvek Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy ve výši sedmi milionů korun na pořízení nové speciální sanitky pro novorozence. Tato sanitka bude určena k přepravě novorozenců a dětí s nízkou porodní hmotností mezi nemocnicemi a neonatologickými centry nejen v metropoli.

Šetrnější převoz a mobilní jednotka
intenzivní péče

„Každý bezpečný převoz je krokem k ochraně a často i k záchraně života těch nejmenších – i jejich maminek, které tyto chvíle prožívají s obrovskou obavou. Jde o mobilní jednotku intenzivní péče pro novorozence, unikátně navrženou tak, aby byla k miminkům maximálně šetrná a minimalizovala veškerá rizika spojená s převozem v inkubátoru,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Nová sanitka nabídne řadu moderních prvků. Vedle inkubátoru bude vybavena plicním ventilátorem, monitorem srdečních funkcí či lineárními dávkovači léků. Vůz umožní transportovat zároveň zdravotnický personál a specialisty při náročnějších výjezdech vyžadujících mimotělní podporu oběhu a dýchání.

Moderní konstrukce vozidla bude minimalizovat přetížení při brzdění z 2,0 G na pouhých 0,4 G, čímž bude transport ještě šetrnější a bezpečnější.

„Rozšířením spektra naší péče o tyto speciální vozy určené nejmenším pacientům kontinuálně reagujeme na potřeby města a euroregionu. Relativně vysoký počet výjezdů dokládá, že šlo o potřebný krok. V pořízení nového vozidla vidíme příležitost, jak aplikovat současné poznatky o transportu neonatologických pacientů a rozšířit bezpečnost a komfort jejich převozu i možnosti poskytování intenzivní péče přímo v ambulantním prostoru vozidla,“ popisuje Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP).

Pražští záchranáři už podobná vozidla mají, nové vozidlo doplní stávající sanitky pro miminka, přičemž posune péči o nejmenší pacienty na vyšší úroveň. Posádky složené ze zkušených řidičů a neonatologických specialistů z pražských nemocnic koordinuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci se zdravotnickým operačním střediskem ZZS HMP.

„Jen za první rok a půl jsme převezli víc než 1000 novorozenců. A tahle tisícovka pro nás rozhodně není jen číslo. Je to tisíc hlubokých příběhů rodin, které prožívají jedno z nejcitlivějších období svého života. Každý takový převoz znamená záchranu života. Věřím, že nová speciální sanitka přinese ještě vyšší míru profesionality, ale také více komfortu – pro naše nejmenší pacienty, jejich rodiče i naše záchranáře,“ dodává náměstkyně Alexandra Udženija.

Sanitka vybavená moderní technikou

Novorozenecká sanitka slouží k plánovaným i neplánovaným převozům zpravidla jen pár dnů či dokonce hodin starých dětí, které potřebují vyšetření a poporodní péči ve specializovaných pracovištích nemocnic v metropoli. Posádky jsou připraveny zasahovat také při překotných porodech v terénu nebo u dětí, které byly umístěny v babyboxech.

Podle dlouhodobých statistik se v Praze přímo za asistence záchranářských a lékařských posádek narodí průměrně kolem padesáti dětí ročně při překotných porodech. „Výběr dodavatele a podpis smlouvy by měl proběhnout do konce tohoto roku a o prázdninách 2026 bychom už mohli jezdit k prvním malým pacientům,“ uzavírá ředitel Petr Kolouch.

