Slouží k usednutí jen tak, ale i k odpočinutí a vydechnutí. Praha má tisíce laviček, ale některé mají jména a také své příběhy. Nejsou složité, ale jsou milé.
Nejznámější lavičky
Lavičky Václava Havla nejsou výsadou pouze hlavního města. A dokonce ani ta první nestála v Praze. Historicky první Lavička Václava Havla byla slavnostně odhalena ve středu 2. října 2013 v kampusu Georgetown University ve Washingtonu, a to za účasti Dagmar Havlové, Madeleine Albrightové a Tomáše Halíka.
Posezení nesoucí jméno prvního nekomunistického prezidenta po roce 1989 dnes najdeme na mnoha místech. Po celém světě jich je v současnosti už 61, jak vyplývá ze seznamu, který nyní spravuje Knihovna Václava Havla.
V tomto seznamu však chybí ta dvaašedesátá, která se nedávno objevila před pražským magistrátem. Tentokrát už ovšem nevznikla z iniciativy bývalé Knihovny Václava Havla, ale zásluhou jeho manželky Dagmar Havlové.
Pro vás jsem nafotil dvě pražské lavičky (třetí najdete v Čakovicích a čtvrtou v Horních Počernicích) – jednu na Mariánském náměstí u magistrátu a druhou na Smetanově nábřeží, dole na náplavce s výhledem na řeku.
Autorem designu Lavičky Václava Havla je český architekt a designér Bořek Šípek.
|
Pestrá galerie pražských laviček. Víme, které se hojně kradly a které vydržely dodnes
Lavička Ferdinanda Vaňka
Pozoruhodné dílo, které je rovněž spojené s Václavem Havlem a legendární postavou Ferdinanda Vaňka z neméně legendární divadelní hry Audience. V úplně prvním provedení, ještě za totáče, si pivovarského přikulovače zahrál dokonce sám budoucí prezident. Jeho protihráčem na scéně, nezapomenutelným sládkem, byl v divadelním provedení po listopadu 1989 jeho dlouholetý kamarád, herec Pavel Landovský.
Lavička Ferdinanda Vaňka je k vidění v Praze, v dejvickém kampusu před Národní technickou knihovnou. Ocelová lavička má podobu vodorovně položeného prkna, které je podepřené pouze na jedné straně malým pivovarnickým sudem. Ten slouží jako podstava lavičky a její jediné spojení se zemí.
Lavička pochází z dílny architektonické dvojice Ley Dostálové a Petra Pištěka. Její sedací plocha měří 1989 milimetrů, což symbolicky odkazuje na zlomový rok českých dějin.
|
Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?
Lavička Jaroslava Foglara
Je nenápadná a jejím domovem je dětské hřiště na Dětském ostrově na Smíchově. Na informační tabuli najdete údaje o tomto slavném spisovateli. Není to přitom jediná lavička věnovaná autorovi Rychlých šípů, tajemných Vontů, Hochů od Bobří řeky a dalších románů.
Jde už o sedmou lavičku věnovanou Jaroslavu Foglarovi. Zasloužila se o ně Skautská nadace a každá je spojena s některým z Foglarových příběhů. Ta na Dětském ostrově odkazuje k románu Strach nad Bobří řekou a stojí zde od roku 2024.
Další lavičky najdete na Vinohradech v Riegrových sadech (Hoši od Bobří řeky), v Prokopském údolí (Pod junáckou vlajkou a Devadesátka pokračuje), v Havlíčkových sadech (Chata v Jezerní kotlině), u Sovových mlýnů (Záhada hlavolamu), ve Stromovce (Boj o první místo) a před pobočkou Městské knihovny v Korunní ulici (Tajemná Řásnovka).
Lavička Hurvínka a Taťuldy
Před dejvickým Divadlem Spejbla a Hurvínka můžete nechat spočinout své pozadí na bytelné lavičce věnované loutkovým hrdinům Josefa Skupy. Jejím autorem je výtvarník Dušan Soták.
Lavička byla usazena na místo v roce 2010.
Lavičky Baby Jagy
Toto pojmenování jsem si vymyslel sám. Několik takových laviček najdete v Praze 11 na Jižním Městě. Všiml jsem si jich ve chvíli, kdy foukal vítr a jedna z nich se začala otáčet. Okamžitě jsem si vybavil film Mrazík a babu Jagu, která hlasem Františka Filipovského skřehotá: „K lesu čelem, k Ivanovi zády.“
Lavička má jednu nespornou výhodu. Můžete se s ní otáčet ke sluníčku, nebo se k němu naopak obrátit zády a nechat si prohřát záda. Anebo si jednoduše zařídit, aby vám nesvítilo do očí.
|
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Lavička zamilovaných a zasnoubených
V Letenských sadech, kousek od bývalé restaurace Expo 58, stojí v řadě laviček jedna, na které jsou připevněné dvě malé cedulky. Snadno je přehlédnete. Jakmile si jich ale všimnete, nedá vám to, abyste nezjistili, co se na nich píše.
Na horní cedulce stojí: „31. 7. 2015 se potkali na tancovačce ve Stromovce a o něco později se na této lavičce poprvé políbili.“
Druhá cedulka je pozoruhodná tím, že oznamuje zasnoubení. Došlo k němu ovšem až dlouhých sedm let po prvním polibku. A navíc si k tomu dvojice vybrala magické datum: „22. 2. 2022 se zde zasnoubili.“
V deníku Metro se právě v tento covidový den objevila na titulní straně biatlonistka Markéta Davidová v roušce, a to po návratu z olympiády v Číně. Na straně 4 jsme psali o tom, že úterý plné dvojek láká například ke sňatkům. Na straně 8 pak čtenáře čekal varovný titulek: Krize. Rusové míří na Ukrajinu. Do napadení Ukrajiny zbývaly dva dny.
Možná by se sem hodila ještě třetí cedulka. Kdy se ti dva vzali? Pokud se tedy vůbec vzali. A jsou stále spolu? Třeba se nám sami přihlásí a my budeme moci jejich příběh prodloužit… Pokud může i někdo ze čtenářů vnést světlo do této lavičkové love story, napište na pavel.hrabica@metro.cz.