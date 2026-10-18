Praha má lavičky s příběhem. Jedna připomíná Havla, jiná Foglara a další tajemnou lásku

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
Praha? Aha!   12:00
Sledovat Metro na Googlu
Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce....

Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce. Lavička zamilovaných a zasnoubených na Letné. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Lavička Václava Havla před pražským magistrátem
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
20 fotografií
Některé lavičky připomínají prezidenta, jiné slavné spisovatele nebo pohádkové postavy. V Praze ale najdete i takové, které se otáčejí za sluncem, nebo dokonce uchovávají milostný příběh dvou neznámých lidí. Vydejte se po stopách laviček, kolem kterých možná denně chodíte, aniž tušíte, co se za nimi skrývá.

Slouží k usednutí jen tak, ale i k odpočinutí a vydechnutí. Praha má tisíce laviček, ale některé mají jména a také své příběhy. Nejsou složité, ale jsou milé.

Nejznámější lavičky

Lavičky Václava Havla nejsou výsadou pouze hlavního města. A dokonce ani ta první nestála v Praze. Historicky první Lavička Václava Havla byla slavnostně odhalena ve středu 2. října 2013 v kampusu Georgetown University ve Washingtonu, a to za účasti Dagmar Havlové, Madeleine Albrightové a Tomáše Halíka.

Turisté si užívají na Lavičce Václava Havla před magistrátem.

Posezení nesoucí jméno prvního nekomunistického prezidenta po roce 1989 dnes najdeme na mnoha místech. Po celém světě jich je v současnosti už 61, jak vyplývá ze seznamu, který nyní spravuje Knihovna Václava Havla.

V tomto seznamu však chybí ta dvaašedesátá, která se nedávno objevila před pražským magistrátem. Tentokrát už ovšem nevznikla z iniciativy bývalé Knihovny Václava Havla, ale zásluhou jeho manželky Dagmar Havlové.

Lavička Václava Havla na Smetanově nábřeží. Výhled na Petřín, Kampu i Pražský hrad

Pro vás jsem nafotil dvě pražské lavičky (třetí najdete v Čakovicích a čtvrtou v Horních Počernicích) – jednu na Mariánském náměstí u magistrátu a druhou na Smetanově nábřeží, dole na náplavce s výhledem na řeku.

Autorem designu Lavičky Václava Havla je český architekt a designér Bořek Šípek.

Pestrá galerie pražských laviček. Víme, které se hojně kradly a které vydržely dodnes

Lavička Ferdinanda Vaňka

Pozoruhodné dílo, které je rovněž spojené s Václavem Havlem a legendární postavou Ferdinanda Vaňka z neméně legendární divadelní hry Audience. V úplně prvním provedení, ještě za totáče, si pivovarského přikulovače zahrál dokonce sám budoucí prezident. Jeho protihráčem na scéně, nezapomenutelným sládkem, byl v divadelním provedení po listopadu 1989 jeho dlouholetý kamarád, herec Pavel Landovský.

Fiktivní postava Ferdinanda Vaňka z Havlovy divadelní hrda Audience má lavičku v dejvickém kampusu před Národní technickou knihovnou.

Lavička Ferdinanda Vaňka je k vidění v Praze, v dejvickém kampusu před Národní technickou knihovnou. Ocelová lavička má podobu vodorovně položeného prkna, které je podepřené pouze na jedné straně malým pivovarnickým sudem. Ten slouží jako podstava lavičky a její jediné spojení se zemí.

Lavička pochází z dílny architektonické dvojice Ley Dostálové a Petra Pištěka. Její sedací plocha měří 1989 milimetrů, což symbolicky odkazuje na zlomový rok českých dějin.

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Lavička Jaroslava Foglara

Je nenápadná a jejím domovem je dětské hřiště na Dětském ostrově na Smíchově. Na informační tabuli najdete údaje o tomto slavném spisovateli. Není to přitom jediná lavička věnovaná autorovi Rychlých šípů, tajemných Vontů, Hochů od Bobří řeky a dalších románů.

Jde už o sedmou lavičku věnovanou Jaroslavu Foglarovi. Zasloužila se o ně Skautská nadace a každá je spojena s některým z Foglarových příběhů. Ta na Dětském ostrově odkazuje k románu Strach nad Bobří řekou a stojí zde od roku 2024.

Lavička Jaroslava Foglara číslo 7 na Dětském ostrově. Patří k románu Strach nad Bobří řekou.

Další lavičky najdete na Vinohradech v Riegrových sadech (Hoši od Bobří řeky), v Prokopském údolí (Pod junáckou vlajkou a Devadesátka pokračuje), v Havlíčkových sadech (Chata v Jezerní kotlině), u Sovových mlýnů (Záhada hlavolamu), ve Stromovce (Boj o první místo) a před pobočkou Městské knihovny v Korunní ulici (Tajemná Řásnovka).

Lavička Hurvínka a Taťuldy

Před dejvickým Divadlem Spejbla a Hurvínka můžete nechat spočinout své pozadí na bytelné lavičce věnované loutkovým hrdinům Josefa Skupy. Jejím autorem je výtvarník Dušan Soták.

Lavička Spejbla a Hurvínka s bronzovými postavičkami v Dejvicích rozhodně zaujme.

Lavička byla usazena na místo v roce 2010.

Lavičky Baby Jagy

Toto pojmenování jsem si vymyslel sám. Několik takových laviček najdete v Praze 11 na Jižním Městě. Všiml jsem si jich ve chvíli, kdy foukal vítr a jedna z nich se začala otáčet. Okamžitě jsem si vybavil film Mrazík a babu Jagu, která hlasem Františka Filipovského skřehotá: „K lesu čelem, k Ivanovi zády.“

Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě

Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě

Lavička má jednu nespornou výhodu. Můžete se s ní otáčet ke sluníčku, nebo se k němu naopak obrátit zády a nechat si prohřát záda. Anebo si jednoduše zařídit, aby vám nesvítilo do očí.

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Lavička zamilovaných a zasnoubených

V Letenských sadech, kousek od bývalé restaurace Expo 58, stojí v řadě laviček jedna, na které jsou připevněné dvě malé cedulky. Snadno je přehlédnete. Jakmile si jich ale všimnete, nedá vám to, abyste nezjistili, co se na nich píše.

Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce. Lavička zamilovaných a zasnoubených na Letné.

Na horní cedulce stojí: „31. 7. 2015 se potkali na tancovačce ve Stromovce a o něco později se na této lavičce poprvé políbili.“

Druhá cedulka je pozoruhodná tím, že oznamuje zasnoubení. Došlo k němu ovšem až dlouhých sedm let po prvním polibku. A navíc si k tomu dvojice vybrala magické datum: „22. 2. 2022 se zde zasnoubili.“

Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce. Lavička zamilovaných a zasnoubených na Letné.

V deníku Metro se právě v tento covidový den objevila na titulní straně biatlonistka Markéta Davidová v roušce, a to po návratu z olympiády v Číně. Na straně 4 jsme psali o tom, že úterý plné dvojek láká například ke sňatkům. Na straně 8 pak čtenáře čekal varovný titulek: Krize. Rusové míří na Ukrajinu. Do napadení Ukrajiny zbývaly dva dny.

Možná by se sem hodila ještě třetí cedulka. Kdy se ti dva vzali? Pokud se tedy vůbec vzali. A jsou stále spolu? Třeba se nám sami přihlásí a my budeme moci jejich příběh prodloužit… Pokud může i někdo ze čtenářů vnést světlo do této lavičkové love story, napište na pavel.hrabica@metro.cz.

Lavička Václava Havla před pražským magistrátem
Tady se poprvé políbili poté, co se krátce předtím seznámili na tancovačce. Lavička zamilovaných a zasnoubených na Letné.
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
Jedna z otočných laviček Baby Jagy na Jižním Městě
20 fotografií
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo čokoládovou tyčinku. Tomuto fenoménu se říká impulzivní nákup a pro obchodníky představuje obrovský byznys. S...

Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život

Úžasný příběh Kláry a Jana Piskořových. Z taneční školy přes reality se dostali...

Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan Piskořovi vracejí Medlovu na Vysočině jeho příběh i původní vybavení. Hosté jim vozí staré vypínače, v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit

Kožená bunda a košile jsou pro ženy i muže nadčasovou kombinací.

Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný minimalismus. Co místo nich nosit, abyste letos na podzim nešlápli vedle? Módní trendy se mění rychle a...

Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany

Slavné čedičové varhany u Kamenického Šenova se proslavily především díky...

Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně Krasomile a ušlechtilém králi Miroslavovi jak utíkají před zbrojnoši přes Panskou skálu. Ve městě dodnes...

Kolínská uskupení dnes podepsala koaliční smlouvu, starostou bude Michael Kašpar

ilustrační snímek

Kolín povede další čtyři roky koalice vítězné Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Trojice uskupení dnes odpoledne podepsala koaliční smlouvu pro roky...

19. října 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

OBRAZEM: Přes kmeny či jezírko podzimní krajinou. Hubertova jízda zvala do sedla i kočáru

Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem (17. října 2026)

Tradiční Hubertova jízda v Kladrubech nad Labem o uplynulém víkendu přilákala 18 jezdců ve třech skupinách, 13 kočárů a dva výletní vozy. Ti se společně vydali na trasu podzimní krajinou. Akce...

19. října 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

Hradec Králové má studii Central parku o 84 hektarech, vybuduje jej postupně

ilustrační snímek

Město Hradec Králové má hotovou urbanisticko-krajinářskou studii na vybudování takzvaného Central parku v jižní části města. Území o rozloze 84 hektarů...

19. října 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Úřady postupují při vyřizování podání často odlišně, zjistil ombudsman

ilustrační snímek

Česká veřejná správa vykazuje podle výzkumu Kanceláře ombudsmana a dětského ombudsmana značnou roztříštěnost, úřady postupují při vyřizování stejných...

19. října 2026  16:45,  aktualizováno  16:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Srůstající víčko, záchodky v letadle a pořádná dávka hnusu. Batmanovský záporák ukazuje pravou tvář

Vision se vydává poznat sám sebe. Brzy se však ocitá na útěku před smrtonosným...

Komiksovky se rozcházejí na všechny strany. Marvel sází na nostalgii a návrat starých známých tváří, zatímco DC zkouší temnější vody a posílá do kin hororového Clayface. Do toho přichází VisionQuest,...

19. října 2026  18:30

Srdce, které spojí a dá se do pohybu. Kraj mění grafickou identitu, stávající užíval dvacet let

Středočeský kraj změnil po dvaceti letech své logo a vizuální identitu (říjen...

Středočeský kraj začne používat nové logo a novou vizuální identitu. Představila ji hejtmanka Petra Pecková. Novou vizuální podobu připravila dvojice designérek Adéla Vorbová a Klára Hegerová....

19. října 2026  17:02,  aktualizováno  18:25

Starosta Letohradu se nezmění, Petr Fiala obhájil pošesté vítězství

ilustrační snímek

Město Letohrad na Orlickoústecku povede pošesté v řadě Petr Fiala. Jeho Sdružení pro Letohradsko opět vyhrálo komunální volby a Fiala, který stojí v čele města...

19. října 2026  16:17,  aktualizováno  16:17

Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Vyšetřování okolností a příčiny...

19. října 2026  15:42,  aktualizováno  17:48

V České Lípě vyjednává Živá Lípa koalici bez ANO a SPD, dohoda zatím není

ilustrační snímek

V České Lípě vyjednává uskupení Živá Lípa spojené se Starosty pro Liberecký kraj (SLK) koalici bez hnutí ANO, které skončilo na druhém místě. Oba subjekty mají...

19. října 2026  16:09,  aktualizováno  16:09

Chirurgové v ústecké nemocnici operovali plíce jedním vstupem s pomocí robota

ChirurgovĂ© v ĂşsteckĂ© nemocnici operovali plĂ­ce jednĂ­m vstupem s pomocĂ­ robota

Hrudní chirurgové v ústecké Masarykově nemocnici operovali plíce jen jedním vstupem za asistence robota. Podle Krajské zdravotní jsou první ve střední a...

19. října 2026  15:58,  aktualizováno  15:58

Ústecký kraj žádá posouzení vlivu rozšíření těžby bentonitu u Kadaně

ilustrační snímek

Ústecký kraj žádá, aby záměr pokračovat v těžbě bentonitu u Kadaně na Chomutovsku podstoupil posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Důvodem je ochrana...

19. října 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Jak pomoci osamělým seniorům? Někdy stačí káva, rozhovor a chvíle pozornosti

Nezisková organizace Pampeliška Přelouč už třetím rokem podporuje křehké a...

Pravidelný rozhovor, společná procházka nebo pomoc s vyzvednutím léků. I takové drobnosti mohou osamělým seniorům výrazně zpříjemnit život. Na Přeloučsku se jim věnuje organizace Pampeliška, která...

19. října 2026  17:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×