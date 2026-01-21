Praha má méně krytů než dřív. Kolik lidí by se dnes skutečně schovalo?

Matouš Waller
Matouš Waller
  19:35
Pod chodníky hlavního města jsou stovky krytů, které měly sloužit obyvatelům v případě konfliktu. Některé už svému původnímu účelu sloužit nemůžou, velká část z nich však dodnes zůstává v pohotovosti. O jejich existenci nebo přesném umístění ví jen zlomek Pražanů. Do několika z nich lze jít i na prohlídku.
Komentovaná prohlídka protiatomového krytu Bezovka. (26. září 2023)

Komentovaná prohlídka protiatomového krytu Bezovka. (26. září 2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V centru i okrajových částech Prahy je podle nejnovějších údajů téměř 700 provozuschopných krytů civilních ochrany. Zájem Pražanů o ně krátkodobě vzrostl například v září 2001 po teroristických útocích na budovy Světového obchodního centra v New Yorku.

Do krytů v hlavním městě, které představují zhruba třetinu ze všech v celém Česku, by se v případě potřeby mohlo schovat přes sto tisíc obyvatel metropole.

Bunkr do každé rodiny. Češi vyrábějí kryty pro případ krize

K nim se však přidává Strahovský tunel nebo část tunelů metra, které nejsou klasickými kryty. Dohromady by poskytly útočiště dalším více než 300 tisícům obyvatel. Ti by se mohli schovat rovněž v improvizovaných úkrytech, se kterými se počítá i v soukromých budovách.

Kdy se kryty stavěly

Co si většina lidí představí pod termínem kryt nebo bunkr, se správně nazývá „stálý úkryt“ – stálým je proto, že je stavebně i technicky připraven a nepotřebuje další úpravy. Většina z nich vznikla během studené války kvůli obavě z útoku západních mocností.

GALERIE: Na Václaváku najdete protiatomový kryt. Sídlí v něm "esenbáci"

Stavět se začaly v 50. letech, jedním z prvních je tajemstvím opředený „vládní“ bunkr na Klárově. Nejvíce jich vzniklo do 70. let, stavěly se však i později.

Jak vypadá stálý úkryt

  • Kryty se nacházejí jak v podzemních částech budov, tak samostatně. Skládají se z několika místností – mimo obytné prostory mají také dekontaminační komory či technologické místnosti s generátory, vzduchotechnikou a filtry.
  • Kapacita stálých úkrytů se liší, v Praze jsou jak kryty určené jen pro desítky lidí, tak velké kryty až pro téměř tři tisíce obyvatel. Většina z nich by dokázala zajistit ukrytí maximálně na 72 hodin. Poté by byla potřeba výměna filtrů, nová zásoba pitné vody a potravin či například odčerpání jímek.
  • Stálé úkryty se také liší určením podle místa výstavby – v některých se mohli schovat všichni obyvatelé bez rozdílu, jiné byly určené pro žáky škol či zaměstnance důležitých podniků.

Kolik je v Praze krytů

Už od 90. let počet provozuschopných stálých úkrytů klesá. V roce 2001 bylo v hlavním městě více než 800 úkrytů, do kterých se mohlo v případě potřeby uchýlit asi 163 000 lidí. Jen o čtrnáct let později už počet krytů klesl na 768, ukrýt se v nich tehdy mohlo 150 tisíc osob.

Co dělat, když houkají sirény

  • V Česku existuje jednotná všeobecná výstraha, kterou je kolísavý tón o délce 140 vteřin. Pokud se sirény tímto tónem rozhoukají, radí hasiči najít úkryt v nejbližší budově, zavřít okna či dveře a pokusit se získat bližší informace ze sdělovacích prostředků.
  • Stálé úkryty by se dle hasičů začaly postupně zprovozňovat až v případě potřeby. Vstup by nebyl nijak podmíněn, dovnitř by mohl kdokoli nezávisle na věku, pohlaví nebo bydlišti, a to až do naplnění kapacity. Poté by se dveře uzavřely a na nich by se objevily pokyny, kde hledat jiný úkryt.

Dnes už jich je v evidenci jen 674. Pražští hasiči uvádějí, že by se v nich mohlo ukrýt 116 181 lidí, tedy jen zhruba osm procent obyvatel Prahy. Jejich počet klesá hlavně kvůli nákladné a náročné údržbě, ale i pro změnu koncepce ochrany obyvatel, která se stálými úkryty tolik nepočítá.

Počet krytů se v posledních letech snižoval. Lépe by posloužil sklep či tunel

Problematickou je dlouhá doba potřebná k jejich přípravě, ale i odlišná forma bojů, než s jakou se počítalo v době vzniku úkrytů. Nové už se proto nestaví a jako kryty už neposlouží ani nově budované tunely pro auta či metro – tím nejnovějším je část úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Ládvím.

Kde kryty jsou

Stálé úkryty jsou nerovnoměrně rozeseté po celé Praze, od těch menších pro několik desítek obyvatel až po velké pro několik tisíc – do většiny z nich by se mohlo ukrýt 150 lidí.

Z krytů jsou sklady a sklepy, při nebezpečí pomohou jen hrstce lidí

Jejich umístění a stav eviduje pražský magistrát a hasiči, kteří také kontrolují funkčnost a připravenost všech zařízení. Obě instituce také provozují mapy s přehledem adres i kapacit všech úkrytů:

Starší kryty byly stavěné jako jednoúčelové a jsou připravené k takřka okamžitému zprovoznění. Ty novější, stavěné zhruba od 80. let, nicméně mohou sloužit také jako garáže nebo sklady. V případě potřeby však musejí být maximálně do 24 hodin provozní.

Protiatomové kryty by ochránily jen asi milion Čechů. Navíc pouze teoreticky

To platí například pro čtveřici krytů pod sídlištěm Černý Most, které patří k největším v Praze. Podzemní prostory pod domy, kde celkem bydlí přes 22 tisíc lidí, běžně slouží jako parkoviště. Při ohrožení se však během několika hodin promění v útočiště pro 9 100 lidí, tedy necelou polovinu obyvatel sídliště.

Když kryt není k dispozici

  • Schovat se ve sklepě či místnosti co nejvíce ve středu domu, která má co nejméně oken a dalších větracích otvorů
  • Vypnout ventilaci a utěsnit všechny otvory, včetně okenních rámů

I kvůli nedostatečnému počtu míst ve stálých krytech hrají roli takzvané provizorní úkryty. Jde o takřka jakékoli prostory v budovách, ve kterých se lze schovat a případně je i dodatečně utěsnit. Jejich výhodou je rychlá příprava – typicky jde o sklepy.

Největší a nejznámější kryty

Ačkoli je část krytů pod nohama Pražanů, některé z nich běžně využívají, aniž by o tom třeba věděli. Pravda, že k jiným účelům – například v bunkru Bezovka pod Parukářkou, který je s kapacitou až pět tisíc lidí jedním z největších v Praze, je dnes muzeum věnované období studené války.

OBRAZEM: Bezovka nabízí úkryt 2,5 tisícům lidí. Je domovem papoušků a rybiček

Expozice podobného stylu je také v krytu pod hotelem Jalta, který za minulého režimu sloužil například i pro špehování zahraničních hostů. Prohlídky se konají i v bunkru Folimanka v ulici Pod Karlovem, který také patří k nejkapacitnějším.

Pražské metro

Největším útočištěm Pražanů v případě ohrožení je pražské metro – tunely dokážou pojmout až 332 tisíc lidí. Celý systém však jako úkryt vhodný není – posloužily by jen starší ražené úseky. Naopak ty novější, mělce založené nebo vedoucí pod Vltavou, krytem nejsou.

Kolik lidí by se v případě potřeby mohlo v tunelech schovat?

  • na trase A – 116 000 osob,
  • na trase B – 130 500 osob,
  • na trase C – 85 500 osob.

Podívejte se, jak funguje ochrana proti povodním v pražském metru

S použitím metra jako krytu se ale pojí hned dvě komplikace – prostory, ve kterých by se mohl ukrýt enormní počet lidí, by bylo potřeba v předstihu připravit – například zavézt potravinami. A to by zabralo klidně i několik měsíců. Nejasná je také odolnost systému. Zda všechny prvky fungují, jak mají, vlastně není kdy vyzkoušet.

Strahovský tunel

Dva tubusy Strahovského tunelu, který začal vznikat v roce 1980, mohou ukrýt až patnáct tisíc lidí. Schovat by se museli v západním tubusu, ten druhý by sloužil jako skladiště potravin a zdravotnického materiálu. Zároveň by v něm parkovalo 260 nákladních automobilů.

Podívejte se do protiatomového krytu ve Strahovském tunelu

Na obou koncích ražené části o délce zhruba jednoho a půl kilometru jsou pak tlakové dveře, které by prostor uzavřely. Celý systém je vzájemně propojen i s metrem – z něj by tunel získával energie nebo pitnou vodu.

Strahovský tunel čeká velká rekonstrukce, podívali jsme se do jeho útrob

Tunel pod Vítkovem

Jeden z nejznámějších bunkrů v Praze je pod Vítkovem v sousedství tunelu pro pěší, spojujícího Žižkov s Karlínem. Pod masivem vznikl už ve čtyřicátých letech pro pracovníky blízkých továren. Do rozsáhlého a soběstačného komplexu by se vešlo až 1 200 lidí. V případě potřeby jde uzavřít i celý tunel.

VIDEO: Projděte se protiatomovým krytem pod pražským Vítkovem

V části vítkovského krytu dnes sídlí pobočka Ústavu jaderné fyziky Akademie věd. V podzemní laboratoři je tu před zraky Pražanů skrytý urychlovač částic.





Veterinární první pomoc bude v Karlovarském kraji pokračovat další dva roky

ilustrační snímek

Služba veterinární první pomoci o víkendech a svátcích bude v Karlovarském kraji pokračovat do konce roku 2027. Novinářům to dnes řekl krajský radní pro...

21. ledna 2026  16:46,  aktualizováno  16:46

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  18:24

