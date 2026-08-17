„Hlavní město nepotřebuje další čtyři roky vysvětlování, proč něco nejde. Potřebuje vedení, které bude rozhodovat, investovat a nést za výsledky odpovědnost,“ míní Hušbauer.
Co je podle vás největší problém Prahy? A proč ho současné vedení města za poslední volební období nedokázalo vyřešit?
Bohatství a možnosti naší metropole nejsou vidět v každodenním životě Pražanů. Praha má na účtech přes 180 miliard korun, a přesto lidé večer krouží kolem domu a hledají místo k zaparkování, bydlení je pro řadu rodin nedostupné, velké stavby se vlečou a jsou místa, kde se lidé večer necítí dobře nebo bezpečně. Problém není v nedostatku peněz ani schopných lidí. Problém je v řízení města. A po osmi letech už se současné strany nemohou vymlouvat jedna na druhou.
V různých sestavách Prahu řídili Spolu, Piráti, STAN i Praha Sobě. Před volbami se teď navzájem kritizují a vysvětlují, co všechno změní. Ale měli na to osm let. Za dnešní stav nesou odpovědnost společně. Praha potřebuje změnu způsobu řízení. Méně sporů o to, kdo za co může, a více jasných rozhodnutí a odpovědnosti za výsledek.
Kdybyste se stal primátorem, jaké tři konkrétní kroky byste udělal během prvních 100 dnů ve funkci?
Za prvé bych udělal důkladnou inventuru velkých investic města. U každé musí být jasné, v jakém je stavu, kolik bude stát, jaký má harmonogram a kdo za ni odpovídá. Speciálně u metra D chci mít realistický harmonogram a financování, kterému budou Pražané moci věřit. Za druhé bych zavedl jednoho koordinátora dopravních staveb a závazný roční plán uzavírek. Není možné, aby se jednotlivé instituce nekoordinovaly a Praha byla zbytečně rozkopaná na několika místech současně. Když už se jednou do ulice kopne, musí se pracovat rychle a pořádně.
A třetí bod?
Za třetí bych se zaměřil na bezpečnost a prevenci přímo v ulicích. Chci více strážníků tam, kde je lidé skutečně potřebují, posílit preventivní programy a společně s městskými částmi důsledně řešit problémová místa, drogy, vandalismus a nepořádek. Bezpečnost pro mě není jen statistika kriminality. Je to pocit rodiče, který posílá dítě samotné do školy, nebo seniora, který se večer vrací domů.
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V čele pražské kandidátky ANO jste nahradil kolegu Ondřeje Prokopa. Jaký je váš vztah k němu v současnosti?
S Prokopem jsme byli kolegové a vycházel jsem s ním dobře. Nechci ale svého předchůdce známkovat ani hodnotit, co dělal dobře a co špatně. Každý máme svůj styl práce, životní zkušenosti a trochu jiný pohled na to, jak politiku dělat. Já se chci soustředit hlavně na to, co Pražanům nabídnu já. Můj přístup je praktický a manažerský – méně mluvit, více rozhodovat a hlavně věci dotahovat. Nechci proto svoji kandidaturu stavět na tom, co bych dělal jinak než Prokop. Chci ji stavět na tom, co budu dělat já jinak pro Prahu.
Hlavní město má problém s pomalou výstavbou. Co byste udělal jinak než dosavadní vedení? A kde byste byl ochoten říct „ne“ developerům nebo městským částem?
Praha potřebuje především jasná a předvídatelná pravidla. Developerovi řeknu ne ve chvíli, kdy chce postavit tisíce bytů, ale neřeší, co to udělá s okolím. Nová čtvrť potřebuje školy, dopravu, parkování, zeleň a veřejný prostor. Proto chceme u velkých projektů plánovací smlouvy, ve kterých bude předem jasné, co investor vybuduje, čím přispěje okolí a v jakém termínu. Program s tím výslovně počítá. Na druhou stranu musíme umět říct ne i nekonečnému blokování výstavby. Pokud projekt splní jasná pravidla, město potřebuje nové byty a infrastrukturu a vše je řádně projednané, nemůže se o něm dalších deset let jen diskutovat. Jako místostarosta Prahy 4 dobře vím, že městské části nesmějí být poslední, kdo se o zásadním projektu dozví. Musí být partnery magistrátu. Partnerství ale neznamená právo veta na všechno.
ANO v Praze často kritizuje hospodaření města. Kde byste jako primátor konkrétně šetřil a kolik peněz byste tím podle svého odhadu získal?
Nechci před volbami vystřelit od boku nějakou miliardovou částku a potom vysvětlovat, kde jsem ji vzal. To bych dělal přesně to, co politikům často vyčítám. Začal bych kontrolou provozních výdajů, městských firem a velkých zakázek. Například u dopravního podniku je potřeba nejprve hledat vnitřní úspory a důkladně kontrolovat zakázky, a ne automaticky sahat do kapes cestujících. Stejnou optikou se musíme podívat na další městské společnosti a magistrát. Současně ale říkám, že hlavní problém Prahy není nedostatek peněz. Město má na účtech přes 180 miliard korun. Problém je, že je nedokáže dostatečně rychle proměňovat v investice. Nechci tedy bezhlavě škrtat. Chci zastavit plýtvání a hlavně dostat peníze z účtů do bytů, dopravy, parkování, škol, bezpečnosti a veřejného prostoru.
Jak byste řešil nedostupné bydlení? Jste připravený, aby Praha výrazně zvýšila vlastní výstavbu, i kdyby to znamenalo vysoké počáteční náklady?
Ano. Máme peníze, máme pozemky a máme připravené projekty. Nedává smysl, aby Praha seděla na více než 180 miliardách korun a současně bylo bydlení pro učitele, zdravotní sestru, strážníka nebo mladou rodinu stále hůře dostupné. Ale město samo celý problém nevyřeší. Proto chceme jet několika cestami současně: vlastní městská výstavba, spolupráce se soukromými investory a také družstevní bydlení na městských pozemcích. Městský bytový fond už nechceme dál rozprodávat, naopak ho chceme rozšiřovat a lépe využívat.
Něco se neobejde bez spolupráce se státem.
S vládou chceme dotáhnout pravidla pro krátkodobé pronájmy a řešení dlouhodobě prázdných bytů. Cíl je jednoduchý: dostat do Prahy více bytů pro normální bydlení. Program počítá s tím, že se připravené městské projekty dostanou do dvou let na staveniště a vedle vlastní výstavby se využijí i soutěže se soukromými investory.
Pokud by vládu po volbách tvořilo ANO, v čem byste jako primátor využil své stranické vazby?
Dobré vztahy s vládou považuji za velkou výhodu pro Prahu. Za primátora Zdeňka Hřiba se mezi magistrátem a vládou často spíš politicky válčilo, než spolupracovalo. A když potom byla na magistrátu a ve vládě do značné míry stejná pětikoalice, tuhle příležitost prostě nevyužila. Přitom Praha potřebuje stát u celé řady zásadních věcí. Týká se to Pražského okruhu, železnice na letiště, nové nemocnice nebo změn zákonů například u krátkodobých pronájmů. Pokud budu mít možnost zvednout telefon premiérovi nebo ministrovi a posunout tím důležitý projekt, samozřejmě to udělám.
Kde byste naopak byl ochoten jít proti vlastní straně?
Nevidím důvod stavět to jako konflikt. Vláda i já chceme totéž – aby Praha fungovala. Když budu mít na něco jiný názor, řeknu to u jednacího stolu jako partner, ne přes média. Praha a stát mají táhnout za jeden provaz.
Jaké rozhodnutí současného vedení Prahy považujete za největší chybu? A existuje naopak něco, co byste po svém nástupu rozhodně nezrušil?
Za největší chybu nepovažuji jedno konkrétní rozhodnutí, ale způsob, jakým se Praha poslední roky řídí. Příliš mnoho času a energie se promarnilo ideologickými spory uvnitř vedení města místo řešení praktických problémů Pražanů. Výsledkem je pomalá výstavba, nedostatek parkování, špatně koordinované uzavírky nebo městská bytová výstavba, která se pořádně nerozběhla. Pražana přitom nezajímá, kdo v koalici vyhraje další politický spor. Zajímá ho, jestli večer zaparkuje, jestli jeho dítě dostane místo ve škole, jestli se bude cestou domů cítit bezpečně a jestli se potřebná stavba dokončí včas. Praha podle mě potřebuje méně ideologie a více zdravého rozumu.
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Zároveň bych rozhodně nerušil projekty jen proto, že je připravil někdo jiný. Pokud je projekt pro Prahu dobrý, budu v něm pokračovat. Metro D je typický příklad. Nechci po volbách všechno začít znovu prověřovat jen proto, abych se vymezil vůči svým předchůdcům. Co dává smysl, dokončíme. Co nefunguje, napravíme.
Kde byste jako primátor hledal hranici mezi potřebami řidičů a rozvojem MHD, pěší a cyklistické dopravy? Co byste například udělal s parkováním a automobilovou dopravou v centru?
Odmítám stavět řidiče proti lidem v MHD, chodcům nebo cyklistům. Vždyť spousta Pražanů je ráno řidičem, odpoledne jede metrem a večer jde pěšky. Úkolem města není lidi převychovávat, ale nabídnout jim funkční možnosti. Potřebujeme dokončit okruhy, výrazně rozšířit P+R na příjezdech do Prahy a stavět parkovací domy a etážová parkoviště tam, kde místa skutečně chybějí. Zdražení parkovací karty žádné nové místo před domem nevytvoří. Nejdřív musí město vytvořit místa, potom se můžeme bavit o cenách. Stejnou linku používáme i v programu a připravených výstupech. Současně musí zůstat kvalitní a cenově dostupná MHD. V historickém centru podle mě dává smysl přísnější parkovací režim, který ochrání především místní rezidenty. A cyklistům bych raději nabídl bezpečné oddělené trasy než namalovanou čáru mezi auty na přetížené komunikaci. Dopravní politika nemá být ideologická. Má fungovat.
Politici před volbami slibují rychlejší výstavbu, levnější bydlení i lepší dopravu. Který ze svých předvolebních slibů jste připravený veřejně označit za nesplnitelný, pokud na něj Praha nebude mít peníze nebo pravomoci?
Nechci Pražanům slibovat něco, o čem už dnes vím, že město samo nemůže splnit. Proto jsme si v programu nastavili jednoduché pravidlo: co může udělat Praha sama, tam říkáme „uděláme“. A kde je potřeba rozhodnutí státu, říkáme otevřeně „prosadíme s vládou“. Peníze přitom nejsou hlavní překážkou. Praha má na účtech přes 180 miliard korun. Větším problémem bývají povolovací procesy, koordinace institucí a někdy právě chybějící pravomoci.
Nebudu například od stolu slibovat přesný den, kdy bude hotové metro D, pokud takový termín nemám podložený reálným harmonogramem. Přesně tím politici v minulosti ztratili důvěru lidí. Raději řeknu, co přesně můžeme ovlivnit, stanovím termín, a potom za něj budu odpovídat. Když se ukáže objektivní překážka, řeknu Pražanům otevřeně, co se stalo. Férovější je přiznat problém než vyrábět další slib.
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Adriana Krnáčová byla poslední primátorkou Prahy za ANO. Proč podle vás ANO po jejím působení nedokázalo v Praze znovu vyhrát tak, aby primátora získalo?
Každé volby mají svůj vlastní příběh a určitě jsme také udělali chyby. Nemá smysl předstírat opak. Pokud vás voliči neposadí do vedení města, znamená to, že jste je dostatečně nepřesvědčili. Já se ale nechci vracet deset let zpátky a vysvětlovat Pražanům, kdo tehdy co udělal dobře nebo špatně. Zajímá mě Praha v roce 2026. A ta řeší velmi konkrétní problémy: bydlení, dopravu, parkování, bezpečnost, školy nebo stav veřejného prostoru. ANO proto musí přijít s konkrétní nabídkou pro dnešní Prahu a také s lidmi, kteří ji dokážou uskutečnit. Přesně o to se snažím. Voličům nechci říkat: dejte nám hlas kvůli tomu, co bylo. Chci jim dát důvod, aby nám ho dali kvůli tomu, co bude.
Proč by měl Pražan v roce 2026 dát hlas právě vám, a ne kandidátovi Spolu, Pirátů nebo jiné opozice?
Protože po osmi letech potřebuje Praha změnu nejen jmen, ale hlavně způsobu řízení. Když dnes slyším, co všechno chtějí současné strany po volbách změnit, napadá mě jednoduchá otázka: proč jste to tedy neudělali doteď? V různých sestavách řídí Prahu už osm let. Jednou spolu vládnou, podruhé se proti sobě vymezují, ale odpovědnost za výsledky mají společnou. Praha přitom není město, kterému by chyběly peníze nebo příležitosti. Naopak. Je jedním z nejbohatších regionů Evropy a na účtech má přes 180 miliard korun. Přesto to Pražané ve svém každodenním životě často nepoznají. Právě na tom je podle mě nejlépe vidět, že problém není v možnostech Prahy, ale v tom, jak je město řízené. Já přicházím z komunální a manažerské praxe. Nechci Prahu řídit přes ideologické spory, ale přes konkrétní výsledky. U každé důležité věci chci vědět, co uděláme, kolik to bude stát, kdy to bude hotové a kdo za to odpovídá.
Co je jedna věc, kterou byste jako primátor dokázal lépe než oni?
Dotahovat věci do konce. Praha nepotřebuje další čtyři roky vysvětlování, proč něco nejde. Potřebuje vedení, které bude rozhodovat, investovat a nést za výsledky odpovědnost. Osm let jsme poslouchali, co všechno se v Praze udělá. Teď je čas, aby se to skutečně udělalo. Praha bude zase makat.
Kdy budou volby 2026
V Česku se 9. a 10. října 2026 uskuteční:
Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne o týden později, tedy v pátek 16. října a sobotu 17. října 2026.