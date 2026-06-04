Praha se může pochlubit další dobíjející stanicí pro elektromobily. Nachází se na Novovysočanské ulici v areálu městské firmy Pražská energetika (PRE).
Nejrychlejší v Praze
Dvě dobíječky mají výkon 400 kW a patří k nejrychlejším stanicím ve městě. Najednou se k nim mohou připojit čtyři vozy. V sousedním objektu PRE je k dispozici pro firemní potřeby dalších 6 UFC stanic s 12 konektory a výkonem až 300 kW. Dále 50 stojanových AC stanic, 25 nástěnných AC wallboxů a 3 AC lampy. Všechny AC zdroje dohromady poskytnou dalších 145 instalovaných konektorů pro dobíjení střídavým proudem.
Auta na baterky
Podle dat Centra dopravního výzkumu bylo ke konci května registrováno v celé ČR celkem 68 915 čistě bateriových osobních vozidel, z toho na hlavní město připadá 20 152 registrací.
Kombinovaný dobíjecí HUB je výjimečný v tom, že je v lokalitě instalován řídicí systém, který v reálném čase měří hodnoty spotřeby všech budov v areálu a také všech 161 instalovaných dobíjecích bodů.
Vysavač na čip
V lokalitě byl pilotně realizován také projekt vysavače, který mohou využít zákazníci pro vysávání interiérů svých vozidel během dobíjení. Zajímavostí je, že řídicí jednotka vysavače byla uzpůsobena tak, aby komunikovala totožně jako jakákoliv dobíjecí stanice. Vysavač lze tedy ovládat systémem pro vzdálenou správu dobíjecích stanic PRE. Díky tomuto technickému řešení lze vysavač spouštět stejným čipem jako dobíjení na stanicích PRE.
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Veřejnou část dobíjecího HUBu v ulici Novovysočanská čeká ještě další vylepšení. „V současné době je zahájeno stavební řízení na doplnění zastřešení a cenového totemu. Rádi bychom v průběhu června získali povolení záměru a do konce roku měli pilotní projekt zastřešení a cenového totemu vybudovaný. Dále bychom rádi do lokality osadili potravinový automat s občerstvením pro zákazníky,“ upřesnil vedoucí sekce elektromobility v PRE Libor Hladík.
Podle předsedy Výboru pro energetiku Zastupitelstva hl. m. Prahy Jana Chabra má Praha šanci stát se inovativním inkubátorem pro rozvoj dobíjecí infrastruktury, který může inspirovat další česká města i středoevropský region. „Klíčové je, aby vznikaly zejména ve strategických a kapacitních dopravních bodech. Na přestupních uzlech, záchytných parkovištích a významných městských tazích, kde dokážou obsloužit největší počet řidičů v nejkratším čase,“ říká Chabr.
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