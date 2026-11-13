Klasické hrobové místo byste v Praze našli. Hlavní město má ale značný deficit urnových uložení. I to byl důvod, proč v Hostivaři vznikl nový hřbitov. Rozptylová loučka a kolumbárium pro urny dala Praha do užívání oficiálně minulý měsíc.
Až do letoška se v hlavním městě mohlo pohřbívat výhradně na hřbitovech, které vznikaly před staletími nebo desetiletími. Ten poslední, až do nového v Hostivaři, byl dán do provozu v Motole v roce 1954. Stal se součástí tehdy nově vybudovaného krematoria. Od té doby, až do uvedeného hostivařského kolumbária, ani ťuk.
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Ekopohřebiště v Ďáblicích
Pokud vznikaly nové plochy pro pohřbívání, bylo to vždy v rámci stávajících hřbitovů. To se týká například Lesa vzpomínek na Ďáblickém hřbitově, kde se ukládá popel zemřelých ke kořenům stromů. V Ďáblicích vznikl před pár lety i Luční hřbitov, kde se ukládají ostatky v ekologicky rozložitelných rakvích a bez náhrobků.
Nový hřbitov Hostivař tak byl po více než sedmdesáti letech první, který zamířil katastrálně mimo plochu určenou k pohřbívání. Je pozoruhodný svou koncepcí, kdy je rozptylová loučka ohraničená vysokou betonovou zdí, ve které jsou vytvořené kruhové otvory pro urny.
Praha svěřila koncepci nového pohřebiště architektům Stanislavu Krčmárikovi, Róbertu Bakytovi a Lukáši Radošovskému. Projekt i výsledná podoba byly natolik výjimečné, že se stavba dostala do finále letošní České ceny za architekturu spolu s dalšími pětadvaceti projekty.
V konečném hodnocení se sice na první místo neprotlačila, zvítězila víceúčelová Horácká aréna v Jihlavě, ale už samotná nominace stavby, která je navíc stavbou hřbitovní, je velký úspěch.
Lodní kajuty? Jaderný reaktor?
I když je nový hřbitov určený výhradně pro ukládání uren, ve formě kolumbária, Praha i správa hřbitovů se mohly spokojit s pouhým „oplocením“ pozemku. Ale u jižní zdi starého hřbitova v Hostivaři naštěstí vzniklo něco, co nemůže ponechat bez povšimnutí nikdo, kdo třeba kolem jen projíždí autem, jede autobusem MHD, nebo je zde na procházce.
Architekti dokonce vytvořili dva vstupy tak, aby jimi lidé prošli, aniž by měli v úmyslu jít konkrétně na hřbitov, ale pouze procházeli na zastávku MHD. Protože průchod tímto prostorem nezůstane v žádné mysli bez emocí.
Úložná místa pro urny jsou stejná, na první pohled mohou evokovat kulatá lodní okénka. Ve stěnách uložené duralové urny na popel mají tvar přizpůsobený jejich umístění ve vrtaných otvorech stěn kolumbária. Urny jsou vzduchotěsně uzamčeny víčkem, které nese plaketu s údaji o zesnulém v jednotném grafickém stylu kolumbária. Do stěn lze uložit celkem 1050 uren.
Někomu se možná vybaví kulaté otvory v jaderném reaktoru, kam se vkládají regulační tyče. Fantazii se meze nekladou.
„Vsypová loučka se tak stává pietním prostorem - chráněným mohutnými zdmi kolumbária před ruchem a vizuálními podněty okolí. Morfologie louky ve svém řezu odkazuje na archetypální formu hrobového místa. Louka pojme cca 960 vsypů, které se mohou po jistém období obměňovat. Dominantou louky je osamělá původně rostoucí divoká švestka. Tato situace nabízí mnoho religiózních či nereligiózních interpretací,“ uvádí se v popisu hřbitova v nominačních materiálech Ceny architektů.
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Reformátor Josef II.
Praha byla v minulosti místem, kde se pohřbívalo především okolo kostelů. Byly jich desítky, ale protože se staly zdrojem znečištění spodních vod a příčinou mnoha epidemií, začaly se už za Josefa II. rušit všude tam, kde přinášely problémy uvedeného rázu. Město stavělo hřbitovy dál od zástavby na vybraných plochách.
Ale i vzdálené a velké hřbitovy byly postupně s růstem města pohlceny a staly se součástí zástavby. Stejně jako vesnické hřbitovy malých obcí, které pohltila stále se rozšiřující Praha.
Pohřbívání v Praze