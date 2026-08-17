Praha má stovky detailů, které míjíme. Tohle můžete objevit přímo na Národní třídě

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  9:04
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QR kód i motýli odkazují na československé letce. | foto: HOUSEOFFUNPRAGUE.CZ

Na Národní třídě se skrývá příběh, který propojuje současné umění s historií československých letců. Pohyblivé instalace Davida Černého připomínají stíhací letouny, dlažba odkazuje na piloty RAF a QR kód návštěvníka zavede k jejich příběhu. A není to zdaleka jediné místo v metropoli, kde byly využity QR kódy. Všimli jste si toho někdy?

Národní třída nabízí i nečekané spojení umění s historií.
Metropole má řadu detailů, které při běžné cestě městem snadno přehlédnete. Některé jsou součástí veřejného prostoru, jiné vznikly jako umělecké zásahy. Jeden takový najdete třeba na Národní třídě, v okolí a na House of Fun Máj.

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Letadla ukrytá v dlažbě

Například před budovou je v chodníku mozaika 359 siluet stíhacích letounů. Číslo odkazuje na 359 československých pilotů, kteří během druhé světové války sloužili u stíhacích perutí britského Royal Air Force. Jejich příběh se s Národní třídou pojí i historicky. Dne 21. srpna 1945 prošli českoslovenští letci vracející se po válce z Velké Británie při slavnostním pochodu právě přes Národní třídu až na Staroměstské náměstí.

QR kód i motýli odkazují na československé letce.

Součástí instalace je i nerezová pamětní deska s QR kódem. Po jeho načtení se otevře příběh československých stíhacích pilotů a jejich působení v zahraničním odboji za druhé světové války. Technologický detail tak návštěvníka přivádí k historickému příběhu, který je s celou instalací spojený.

Motýli nad Národní

Historický odkaz pokračuje také na fasádě. Dvě kovové instalace Davida Černého mají podobu motýlů, jejichž těla odkazují na stíhací letouny Spitfire. Křídla jsou pohyblivá a střídají různé sekvence. Podle údajů provozovatele se motýli pohybují denně od 8.30 do 21.30. Pohyb je nejlépe vidět z bezprostřední blízkosti, například přímo pod křídly.

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Dejte si pražskou hledačku a pochlubte se v Hlídači

Až příště půjdete Prahou, zkuste si dát malý úkol: dívat se jinak než obvykle. Jednou nahoru. Pak dolů. Podívat se na fasádu. Zastavit se u dlažby. Všímat si soch, nápisů a drobných symbolů. Možná objevíte něco, kolem čeho jste už stokrát prošli.

O své zajímavé pražské úloky se s námi nezapomeňte podělit. Své fotky nám posílejte formou našeho projektu Hlídač na metro.cz/hlidac. Zajímavé fotky zveřejníme na webu a ty úplně nejlepší dokonce otiskneme v novinách, což se pojí i s finanční odměnou.

Rychlé informace

  • QR kódy se jako způsob, jak přiblížit lidem historii míst, kolem kterých chodí, objevily v ulicích už před lety.
  • Praha 10 začala v roce 2013 označovat QR štítky základní školy, ale projekt se následně rozšířil i na další budovy a místa. A to například Vršovický zámeček, kino Vzlet, Gutovku, Heroldovy sady nebo Kulturní dům Barikádníků. Po načtení kódu se návštěvník dostane k informacím o historii konkrétního místa na webu Wikipedia.
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