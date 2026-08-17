Národní třída nabízí i nečekané spojení umění s historií.
Metropole má řadu detailů, které při běžné cestě městem snadno přehlédnete. Některé jsou součástí veřejného prostoru, jiné vznikly jako umělecké zásahy. Jeden takový najdete třeba na Národní třídě, v okolí a na House of Fun Máj.
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Letadla ukrytá v dlažbě
Například před budovou je v chodníku mozaika 359 siluet stíhacích letounů. Číslo odkazuje na 359 československých pilotů, kteří během druhé světové války sloužili u stíhacích perutí britského Royal Air Force. Jejich příběh se s Národní třídou pojí i historicky. Dne 21. srpna 1945 prošli českoslovenští letci vracející se po válce z Velké Británie při slavnostním pochodu právě přes Národní třídu až na Staroměstské náměstí.
Součástí instalace je i nerezová pamětní deska s QR kódem. Po jeho načtení se otevře příběh československých stíhacích pilotů a jejich působení v zahraničním odboji za druhé světové války. Technologický detail tak návštěvníka přivádí k historickému příběhu, který je s celou instalací spojený.
Motýli nad Národní
Historický odkaz pokračuje také na fasádě. Dvě kovové instalace Davida Černého mají podobu motýlů, jejichž těla odkazují na stíhací letouny Spitfire. Křídla jsou pohyblivá a střídají různé sekvence. Podle údajů provozovatele se motýli pohybují denně od 8.30 do 21.30. Pohyb je nejlépe vidět z bezprostřední blízkosti, například přímo pod křídly.
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Dejte si pražskou hledačku a pochlubte se v Hlídači
Až příště půjdete Prahou, zkuste si dát malý úkol: dívat se jinak než obvykle. Jednou nahoru. Pak dolů. Podívat se na fasádu. Zastavit se u dlažby. Všímat si soch, nápisů a drobných symbolů. Možná objevíte něco, kolem čeho jste už stokrát prošli.
O své zajímavé pražské úloky se s námi nezapomeňte podělit. Své fotky nám posílejte formou našeho projektu Hlídač na metro.cz/hlidac. Zajímavé fotky zveřejníme na webu a ty úplně nejlepší dokonce otiskneme v novinách, což se pojí i s finanční odměnou.
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