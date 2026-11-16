Praha má už 40 nových tramvají Škoda 52T. Další desítky moderních vozů dorazí brzy

Obnova pražského vozového parku nabrala solidní tempo. Dopravní podnik hl. m. Prahy přebírá jubilejní čtyřicátý vůz nové generace Škoda 52T. Moderní nízkopodlažní tramvaj ponese evidenční číslo 9540 a symbolicky tak uzavírá dodávky ze druhé dvacetikusové objednávky. Tím ale modernizace kolejové dopravy v metropoli zdaleka nekončí, první vozy z navazující série dorazí ještě letos.
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Dvacet nových tramvají
Nový přírůstek s číslem 9540 uzavírá druhou etapu dodávek, v rámci které Praha převzala přesně dvacet těchto tramvají. Cestující se s nimi v ulicích metropole setkávají stále častěji, a to především na páteřních linkách, kde postupně nahrazují starší a méně komfortní vozy.
Plynulý přechod na další sérii výrobní linky v Plzni se kvůli uzavření této části kontraktu nezastaví. Dodávky nových tramvají typu 52T budou do Prahy plynule pokračovat v rámci navazující objednávky na dalších 31 vozů.
Další várka ještě letos
Dobrou zprávou pro pražské cestující je, že na další várku moderních nízkopodlažních souprav nebudou muset dlouho čekat. První tramvaje z této třetí série by se měly v Praze objevit ještě do konce letošního roku. Celkový počet těchto moderních vozů v barvách pražského dopravního podniku se tak po dokončení této fáze vyšplhá už na jednasedmdesát kusů.