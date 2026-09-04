Praha se v následujících desetiletích rozroste. Díky novému Metropolitnímu plánu, který po více než 25 letech vstoupil před několika dny v platnost, se počítá s masivní výstavbou zatím zanedbaných oblastí. Řeč je například o Bohdalci – Slatinách. Další velké projekty se plánují v Nových Butovicích, na Smíchově, Žižkově, ve Vysočanech nebo v Letňanech.
|
Praha sedí na zlatém solárním pokladu. Proč ho neumí pořádně využít?
Praha dvoumilionová
Podle odhadů Praha zamíří ke dvoumilionovému městu. A k tomu metropole potřebuje vyřešit další část infrastruktury. V této souvislosti se v poslední době mluví o nové lince metra, která obkrouží celé město. Téma se stane jedním z bodů v předvolebním boji o magistrátní křesla, který se uskuteční už za několik týdnů. „Bez propojení železnice a metra E budeme stagnovat,“ popsal náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který kandiduje za STAN na primátora.
Metro O. Metro E
Právě nová linka metra, připomeňme, že město zadalo důležitý dokument – studii o proveditelnosti – nemá oficiální název. Současné vedení města mluví o metru E, protože se jedná o okleštěnou variantu okružní trasy. Například bývalý náměstek pro dopravu a další kandidát na primátora za hnutí Praha Sobě Adam Scheinherr ovšem trasu ve tvaru „o“ obhajuje. „Přijde mi to logické, jedná se o okružní trasu, která po dokončení obslouží okrajové části města,“ vysvětlil před několika týdny
|
Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Scheinherr a zároveň uvedl, že výstavba bude naplánovaná na etapy. Jako první by měla podle odhadů vzniknout trasa mezi Smíchovem a Pankrácí. Po několik let tedy Pražané budou jezdit metrem J, pak U a v poslední fázi, po dostavbě na severu města, se konečně propojí v O.
Právě Scheinherr začátkem roku 2022, tedy v době, kdy byl náměstkem pro dopravu, významně okružní metro zpopularizoval. Vycházel ovšem z dřívějších plánů z roku 1987 a také začal používat termín O. První konkrétní návrh této linky se objevil v komplexní studii sítě pražského metra, kterou zpracoval Metrostav v roce 1987. Tehdy byla okružní trasa označována jako E, takto je dnes označována částí pražských politiků.
Pátá linka pražského metra