E, nebo O? Plán na metro kolem celé Prahy existuje už desítky let, teď ožívá

Autor: Marek Peška
  7:31
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Adam Scheinherr po letech oprášil nápad postavit novou linku metra.

Adam Scheinherr po letech oprášil nápad postavit novou linku metra. | foto: Metro

První část okružní linky metra O. (8. srpna 2026)
Vizualizace okružního metra (O)
Vizualizace stanice metra linky D Náměstí Míru. (2015)
Zkouška skleněné bariéry mezi vlakem a nástupištěm pro automatizované metro ve...
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Praha se může v příštích desetiletích přiblížit dvěma milionům obyvatel a s tím roste i potřeba nové infrastruktury. Jedním z velkých plánů je okružní linka metra, která by propojila okrajové části města bez nutnosti cestovat přes centrum. Zatím ale není jasno ani v jejím názvu – bude to metro O, nebo E?

Praha se v následujících desetiletích rozroste. Díky novému Metropolitnímu plánu, který po více než 25 letech vstoupil před několika dny v platnost, se počítá s masivní výstavbou zatím zanedbaných oblastí. Řeč je například o Bohdalci – Slatinách. Další velké projekty se plánují v Nových Butovicích, na Smíchově, Žižkově, ve Vysočanech nebo v Letňanech.

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Praha dvoumilionová

Podle odhadů Praha zamíří ke dvoumilionovému městu. A k tomu metropole potřebuje vyřešit další část infrastruktury. V této souvislosti se v poslední době mluví o nové lince metra, která obkrouží celé město. Téma se stane jedním z bodů v předvolebním boji o magistrátní křesla, který se uskuteční už za několik týdnů. „Bez propojení železnice a metra E budeme stagnovat,“ popsal náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který kandiduje za STAN na primátora.

Metro O. Metro E

Právě nová linka metra, připomeňme, že město zadalo důležitý dokument – studii o proveditelnosti – nemá oficiální název. Současné vedení města mluví o metru E, protože se jedná o okleštěnou variantu okružní trasy. Například bývalý náměstek pro dopravu a další kandidát na primátora za hnutí Praha Sobě Adam Scheinherr ovšem trasu ve tvaru „o“ obhajuje. „Přijde mi to logické, jedná se o okružní trasu, která po dokončení obslouží okrajové části města,“ vysvětlil před několika týdny

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Scheinherr a zároveň uvedl, že výstavba bude naplánovaná na etapy. Jako první by měla podle odhadů vzniknout trasa mezi Smíchovem a Pankrácí. Po několik let tedy Pražané budou jezdit metrem J, pak U a v poslední fázi, po dostavbě na severu města, se konečně propojí v O.

Právě Scheinherr začátkem roku 2022, tedy v době, kdy byl náměstkem pro dopravu, významně okružní metro zpopularizoval. Vycházel ovšem z dřívějších plánů z roku 1987 a také začal používat termín O. První konkrétní návrh této linky se objevil v komplexní studii sítě pražského metra, kterou zpracoval Metrostav v roce 1987. Tehdy byla okružní trasa označována jako E, takto je dnes označována částí pražských politiků.

Pátá linka pražského metra

  • Smyslem je umožnit například cestu ze Smíchova na Pankrác nebo ze Žižkova do Vysočan bez zajíždění do centra a přestupování tam. „Kvůli plánované masivní výstavbě v rozvojových oblastech je třeba už nyní o ní mluvit a plánovat ji,“ říká Scheinherr. Žít tam bude 250 tisíc lidí.
  • Linka nemá stavební povolení, definitivní trasu ani termín zahájení stavby. Praha zadá Institutu plánování a rozvoje, aby začal připravovat studii.
  • Podle odhadů by se lidé mohli například ze Smíchova na Pankrác dostat za devět minut, v současnosti je to 26 minut.
  • Současné vedení města plánuje, že by „jeho“ linka E nevedla jen v podzemí, na stole je varianta nadzemních rychlotramvají, které by jezdily tunely. Již se nepočítá s obkružní trasou, tedy severní částí od Letňan k Dejvicím.
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