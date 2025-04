Proměna Smetanova nábřeží je největší úpravou v centru Prahy za posledních několik desítek let. | foto: KONEKTOR

Jaká konkrétní opatření město podniká, může široká veřejnost zjistit ve čtvrtek 10. dubna na klimatické procházce. Akce je zdarma.

Program začne ve 13 hodin úvodním slovem v Evropském domě (Národní 10), kde zástupci magistrátu představí hlavní cíle, aktuální opatření a průběh plnění Pražského klimatického plánu. První zastávkou procházky bude Smetanovo nábřeží, kde nedávno proběhla rozsáhlá renovace. Cílem projektu bylo uzpůsobit veřejný prostor chodcům, kterých zde v letních měsících proudí až 100 tisíc denně. Rozšíření pěší promenády po obou stranách a vybudování nové cyklostezky spolu s výsadbou stromořadí pomohly naplnit do nedávna zanedbávaný potenciál tamějšího veřejného prostoru.

Investice i inspirace

„Praha má v oblasti adaptačních opatření docela tah na branku. Město investuje do projektů řešících přehřívání některých lokalit, lepšících péči o zeleň a do hospodaření s vodou nebo do výsadby nových stromořadí nemalé částky, ale hlavně se snaží upozorňovat na inovativní projekty a řešení, komunikovat a nabízet inspiraci,“ vysvětluje Tereza Líbová, vedoucí oddělení environmentálních projektů Magistrátu hlavního města Prahy.

Česká metropole může být podle Martiny Čížkovové, ambasadorky Evropského klimatického paktu vzorem i pro další metropole. „Vytvářet města, která jsou odolná vůči klimatické změně dnes už není volbou, ale nezbytností,“ míní Čížkovová a dodává: „Věřím, že se po klimatické procházce obyvatelé budou o opatření více zajímat a pochopí jejich význam nejen pro vlastní pohodu a zdraví, ale i pro životní prostředí a budoucnost.“

Klimaticky odolné stromy

Konkrétní možnosti boje s klimatickou změnou mohou lidé vidět například také na Strossmayerově náměstí. Technická správa komunikací (TSK) tu na konci minulého roku vysadila klimaticky odolné stromy. Konkrétně šlo o 17 kusů druhu břestovec Juliin. Tento druh byl vybrán i pro svou schopnost snášet městské prostředí a dlouhou životnost. „Stromy jsou zelenými plícemi města a přinášejí celou řadu dalších benefitů – ochlazují ulice a poskytují stín v horkých měsících, zachytávají prach a výfukové plyny, zadržují vodu a město je s nimi o poznání hezčím a příjemnějším místem pro život. Proto jsme za každý strom v Praze 7 velmi rádi,“ okomentoval novou výsadbu Jan Čižinský, starosta sedmé městské části. Předseda představenstva a ředitel TSK Filip Hájek popsal také speciální způsob zavlažování nové výsadby: „Ke každému stromu je nově přiváděna dešťová voda z celé pochozí plochy náměstí. Tento postup současně umožňuje velmi hospodárné nakládání s dešťovou vodou.“