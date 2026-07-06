Aktualizace strategického dokumentu s krkolomným názvem Plán dopravní obslužnosti území hlavního města Prahy na období 2026 až 2030, který pražské zastupitelstvo schválilo už 19. června, představuje plánovaný rozvoj hromadné dopravy v Praze (i Středočeském kraji).
Praha zdražovat odmítá
Dokument zpracovala organizace ROPID koordinující fungování Pražské integrované dopravy (PID). Ta nicméně na webu, vyjma změn týkajících se jednotlivých forem dopravy či konkrétních linek, slibuje i celkové úpravy tarifu či možnou valorizaci cen jízdného. K té však podle dokumentu město ve skutečnosti přistoupit nechce.
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Na stole je přinejmenším od letošního ledna, kdy rostoucí náklady vedly ke zvýšení cen jízdného PID ve Středočeském kraji. Prahy se tehdy zdražení dotklo jen okrajově, jelikož Magistrát města zvyšování jízdného odmítá a ceny za dlouhodobé kupony se tak nezvedly vůbec.
Pražská MHD je nejvýhodnější
Síť hromadné dopravy v hlavním městě patří k nejlepším v Česku i na celém světě. Přitom je zároveň velmi dostupná – při koupi ročního kuponu vyjde jeden den ježdění na pouhých 10 korun.
I přes svůj nesrovnatelný rozsah (a například jediný systém metra v zemi) je ze systémů hromadné dopravy v pěti největších českých městech dokonce nejlevnější:
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Extrémnímu růstu nákladů se ale město vyhnout nedokáže. Už v květnu 2019 schválilo záměr z tržeb pokrývat čtvrtinu nákladů na chod systému PID. Ty však dle dokumentu v současnosti stačí jen na zhruba dvě třetiny této částky. Loňské tržby byly se 5,41 miliardami korun rekordní, dle dokumentu by však pro splnění cíle měly činit okolo 8,75 miliardy korun.
Valorizace? Ano, ale...
ROPID tedy v dokumentu upozorňuje, že zvýšení jízdného, včetně dlouhodobých kuponů, je takřka nevyhnutelné. Argumentuje rostoucími náklady, způsobenými inflací, ale i rostoucími mzdami či snahou naplňovat environmentální cíle.
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K jednorázovému zvýšení jízdného či zavedení pravidelné valorizace cen se nicméně Praha nemá. S automatickým zvyšováním nicméně počítá Středočeský kraj, který tento koncept zavedl spolu s lednovým zvýšením. Teprve to by podle dokumentu mohlo vést i k růstu cen v pražské MHD.
ROPID v něm uvádí, že pokud kraj valorizaci skutečně aktivuje, bude se s ní město muset „vypořádat ad hoc.“ Prahu k tomu donutí až propojenost obou systémů. Jak by mohly teoretické změny v ceníku vypadat, nicméně není vůbec jasné, jelikož náklady v kraji a Praze rostou odlišným tempem.
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Oba partneři společného dopravního systému tak chtějí o podobě zdražování dále jednat, jisté však je, že se mu Praha nevyhne. Náklady na kupon se tak zvednou ze současné částky, na kterou se snížením ceny o jedenáct set korun dostaly už v polovině roku 2015.
Rychlá a spolehlivá MHD
Vyjma možného zvyšování jízdného je součástí komplexního plánu pro Prahu celá řada novinek. Dokument totiž nastiňuje vývoj Pražské integrované dopravy v příštích letech a stanovuje mantinely pro investice do vozového parku i infrastruktury.
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Plán mimo jiné cílí na zvýšení kapacity systému i komfortu cestování, klade však důraz i na ekologii. Hromadná doprava tak má pro Pražany i dojíždějící být lákavou alternativou k ježdění auty.
„Chceme ulevit přetíženému centru a nabídnout kvalitní spojení i v okrajových částech města. Aby se v Praze dobře žilo, veřejná doprava musí být rychlá, spolehlivá a cenově dostupná,“ vysvětlil náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Úpravy v metru, tramvajích i autobusech
Jednou z nejbližších změn jsou novinky v podzemí – letošní září například přinese sjednocení sobotních a nedělních intervalů metra. Budoucnost pak přinese i kratší intervaly nebo konec poloprázdninového provozu.
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Slibný rozvoj čeká i tramvajovou síť. Město chce do roku 2030 zprovoznit hned sedm nových tratí. Po otevření té přes Václavské náměstí pak hodlá přistoupit ke změnám a posílení nočních spojů.
Pokračovat hodlá i v elektrifikaci autobusových linek. Trolejbusy by se do několika let měly objevit na sedmi trasách, a to dokonce i mimo město.
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Rozvoj čeká i autobusovou dopravu – během léta například vznikne nové spojení tunelem Blanka, počítá se však i s posilováním stávajících linek v okrajových částech Prahy i okolí. Na železnici by pak měla pokračovat modernizace infrastruktury a návazné posilování kapacity spojení.