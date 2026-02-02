Po celé Praze najdete téměř tři stovky ikonických pulkrabek – modrých pouličních hodin, které jsou součástí městského koloritu už od 80. let. Jsou nenápadné, a přesto všudypřítomné. Pro někoho jen orientační bod na cestě do práce, pro jiného malý symbol staré dobré Prahy.
Dobrá zpráva je, že většina těchto legendárních hodin už prošla obnovou. A práce zdaleka nekončí. Aktuálně se technici věnují dalším 43 kusům, které čeká kompletní servis, aby mohly dál spolehlivě odměřovat pražský čas.
Přesnější čas díky novému strojku
Co obnova pulkrabek znamená v praxi? Především nový hodinový strojek. Ten umožňuje centrální řízení, takže hodiny jdou přesně a není potřeba je jednotlivě seřizovat. Výsledkem je vyšší spolehlivost i přesnost – konec minutových rozdílů, které dokázaly potrápit nejednoho spěchajícího cestujícího.
Součástí obnovy je také důkladné čištění, kontrola technického stavu a celková údržba. Cílem je, aby pulkrabky bez problémů sloužily další roky a zůstaly pevnou součástí městského prostoru.
Také věžní hodiny
A nejde jen o pulkrabky. Odborníci se starají i o další typy veřejných a věžních hodin. Právě ty věžní bývají často technicky i řemeslně mnohem náročnější. Každý zásah je tak trochu malou detektivkou – ale o to zajímavější.