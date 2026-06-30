Cyklisté, bruslaři i pěší by se už příští rok mohli vyhnout nepříjemné objížďce po silnici. Hlavní město připravuje výstavbu nové lávky přes zátoku u Branických ledáren, která propojí oba břehy a zacelí chybějící úsek páteřní cyklotrasy A2. Trasa se navíc zkrátí o 250 metrů (mapku se změnami najdete v galerii).
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Konec objížďky mezi auty
V současnosti musejí cyklisté na konci branické aleje opustit stezku a pokračovat vpravo po komunikaci společně s automobily, a to ulicemi Ledařská a U Kempinku kolem chátrající budovy ledáren.
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„Naším cílem je odstranit jedno z posledních problematických míst na páteřní cyklotrase A2. Nové přemostění výrazně zvýší bezpečnost a komfort všech, kteří se podél Vltavy pohybují,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Beránek. Součástí projektu budou také úpravy navazujících cest a stezek a okolního veřejného prostoru.
Stavba za desítky milionů
Praha počítá s investicí kolem 90 milionů korun. Záměr na realizaci veřejné zakázky musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
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Pokud půjde příprava podle plánu, stavba začne ještě letos. Potrvá několik měsíců.