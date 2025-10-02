Stavební práce od soboty zasáhnou osm tramvajových linek. Změny se dotknou spojů s čísly 5, 7, 11, 15, 16, 26 a noční 98, které pojedou po upravených trasách. Linka 10 bude po dobu výluky zcela zrušena. Aby nedošlo k přetížení dopravy, dopravní podnik posílí jiné spoje – v úseku mezi Sídlištěm Řepy a Želivského bude jezdit posílená linka 16 a mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Sídlištěm Ďáblice se cestující svezou tramvají číslo 15.
Náhradní autobusy
Pro obsluhu dotčené oblasti zavede dopravní podnik také náhradní autobusovou dopravu. Přes den bude jezdit linka X11, která spojí Olšanské hřbitovy a Basilejské náměstí. V noci ji doplní autobus X98, jenž vyjede z Olšanského náměstí, projede přes Floru a ukončí svou trasu u zastávky Nákladové nádraží Žižkov.
Podle Miroslava Pence, který má v DPP na starosti tramvajovou dopravu, je nutné koleje opravit kvůli jejich špatnému, místy až havarijnímu stavu. Kritická situace je zejména v oblasti bývalého nákladového nádraží Žižkov. Opravy musí proběhnout ještě letos, protože v příštím roce čekají oblast další velké dopravní akce.
Uzavřená Flora
Rok 2026 bude pro cestující náročný i kvůli plánovanému uzavření stanice metra Flora, která zůstane zavřená zhruba deset měsíců kvůli rekonstrukci. Dopravní podnik navíc připravuje napojení nové tramvajové trati z Malešic, která povede k metru Želivského, a chystá také další trať vedoucí přes areál bývalého žižkovského nákladového nádraží směrem k Olšanské ulici.
Práce na modernizaci tramvajové trati jsou koordinovány s rekonstrukcí vodovodních přivaděčů, na které pracuje Pražská vodohospodářská společnost. Vodovodní potrubí totiž vede přímo pod kolejemi u bývalého Strojimportu i v prostoru křižovatky s ulicí U Nákladového nádraží. Podle DPP je proto nutné stavební zásahy pečlivě sladit, aby omezení trvalo co nejkratší dobu.