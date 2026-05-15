Pražské kulturní instituce se i letos zapojí do celosvětových oslav Mezinárodního dne muzeí a galerií. Návštěvníci budou mít možnost navštívit vybrané instituce bez vstupného nebo za sníženou cenu a objevovat sbírky zaměřené na historii, umění, architekturu i techniku.
Kdy jsou muzea zdarma?
Volný nebo zvýhodněný vstup nabídnou pražské instituce v neděli 17. května i v pondělí 18. května. Vzhledem k tomu, že oficiální datum svátku připadá v roce 2026 na pondělí, přistoupila řada pražských muzeí k praktickému kroku. Aby si kulturní zážitek mohlo vychutnat co nejvíce lidí, výhodné vstupné bude možné využít už v neděli.
- Některá muzea a galerie zpřístupní své stálé expozice zcela zdarma, jiné nabídnou speciální snížené vstupné.
- Návštěvníci mají v rámci letošního ročníku možnost během dvou dnů navštívit významné historické sbírky či moderní umění za výrazně výhodnějších podmínek než obvykle.
Program Mezinárodního dne muzeí 2026
Letošní program nabízí pestrou paletu zážitků, která kombinuje významné pražské umělecké sbírky napříč historií, uměním, vědou i technikou.
|Datum
|Muzeum
|Výstava / Expozice
|Vstupné
|17. 5. (ne)
|Národní galerie
|Staří Mistři I a II, Středověké umění, Umění dlouhého století, První republika, Architektura všem, Konec černobílé doby, Umění Asie
|Zdarma
|17. 5. (ne)
|Uměleckoprůmyslové museum
|ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT, Plejády skla 1946–2019
|Zdarma
|17. 5. (ne)
|Dům u Černé Matky Boží
|Kubismus
|Zdarma
|17. 5. (ne)
|Národní technické muzeum
|Všechny expozice muzea
|Snížené (100 Kč dospělí / 50 Kč děti)
|18. 5. (po)
|Národní zemědělské muzeum
|Aktuální expozice NZM
|Zdarma
|18. 5. (po)
|Muzeum českého granátu
|Expozice historických šperků
|Zdarma
Jaká výstava je v Národním muzeu?
Přestože Národní muzeum svou účast na letošním ročníku Mezinárodního dne muzeí a galerií prozatím nepotvrdilo, zájemci o jeho zvýhodněnou návštěvu nemusejí zoufat. Tato nejvýznamnější česká muzejní instituce totiž nabízí pravidelné dny volného vstupu v rámci vlastního cyklu.
- Vždy druhou neděli v měsíci je vstup do Národního muzea v Praze zdarma.
- Nejbližší termín v roce 2026 je 14. června.
Je však důležité mít na paměti, že volný vstup má své limity. Vstupenky nelze rezervovat předem, a pokud se naplní kapacita budovy, musí návštěvníci počkat ve frontě.
- Bezplatný přístup se nevztahuje na výstavu Czech Press Photo, Dětské muzeum a památníky Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Jaroslava Ježka.
- Všechny ostatní stálé expozice vám však budou plně k dispozici.