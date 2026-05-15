Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Veronika Reicheltová
  15:30
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své sbírky zdarma či za zvýhodněné vstupné. Zjistili jsme, ve kterých institucích lze na vstupném ušetřit stovky korun.
Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019 | foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Pražské kulturní instituce se i letos zapojí do celosvětových oslav Mezinárodního dne muzeí a galerií. Návštěvníci budou mít možnost navštívit vybrané instituce bez vstupného nebo za sníženou cenu a objevovat sbírky zaměřené na historii, umění, architekturu i techniku.

Kdy jsou muzea zdarma?

Volný nebo zvýhodněný vstup nabídnou pražské instituce v neděli 17. května i v pondělí 18. května. Vzhledem k tomu, že oficiální datum svátku připadá v roce 2026 na pondělí, přistoupila řada pražských muzeí k praktickému kroku. Aby si kulturní zážitek mohlo vychutnat co nejvíce lidí, výhodné vstupné bude možné využít už v neděli.

  • Některá muzea a galerie zpřístupní své stálé expozice zcela zdarma, jiné nabídnou speciální snížené vstupné.
  • Návštěvníci mají v rámci letošního ročníku možnost během dvou dnů navštívit významné historické sbírky či moderní umění za výrazně výhodnějších podmínek než obvykle.
Dům U Černé Matky Boží

Program Mezinárodního dne muzeí 2026

Letošní program nabízí pestrou paletu zážitků, která kombinuje významné pražské umělecké sbírky napříč historií, uměním, vědou i technikou.

Mezinárodní den muzeí a galerií 2026 v Praze
DatumMuzeumVýstava / ExpoziceVstupné
17. 5. (ne)Národní galerieStaří Mistři I a II, Středověké umění, Umění dlouhého století, První republika, Architektura všem, Konec černobílé doby, Umění AsieZdarma
17. 5. (ne)Uměleckoprůmyslové museumART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT, Plejády skla 1946–2019Zdarma
17. 5. (ne)Dům u Černé Matky BožíKubismusZdarma
17. 5. (ne)Národní technické muzeumVšechny expozice muzeaSnížené (100 Kč dospělí / 50 Kč děti)
18. 5. (po)Národní zemědělské muzeumAktuální expozice NZMZdarma
18. 5. (po)Muzeum českého granátuExpozice historických šperkůZdarma

Jaká výstava je v Národním muzeu?

Přestože Národní muzeum svou účast na letošním ročníku Mezinárodního dne muzeí a galerií prozatím nepotvrdilo, zájemci o jeho zvýhodněnou návštěvu nemusejí zoufat. Tato nejvýznamnější česká muzejní instituce totiž nabízí pravidelné dny volného vstupu v rámci vlastního cyklu.

  • Vždy druhou neděli v měsíci je vstup do Národního muzea v Praze zdarma.
  • Nejbližší termín v roce 2026 je 14. června.

Je však důležité mít na paměti, že volný vstup má své limity. Vstupenky nelze rezervovat předem, a pokud se naplní kapacita budovy, musí návštěvníci počkat ve frontě.

  • Bezplatný přístup se nevztahuje na výstavu Czech Press Photo, Dětské muzeum a památníky Františka Palackého, Františka Ladislava Riegra a Jaroslava Ježka.
  • Všechny ostatní stálé expozice vám však budou plně k dispozici.

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Lebku Zdislavy ochrání neprůstřelné sklo, chce arcibiskup. Pachatel ji zalil do betonu

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zadržený pachatel jim vzácnou relikvii vydal. Zalil ji do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  16:31

Kovozoo ve Starém Městě vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Mareše

ilustrační snímek

Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku vystaví práce karikaturisty a ilustrátora Štěpána Mareše. Známý je především díky komiksu Zelený Raoul, který léta...

15. května 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Galerie ve zlínském zámku představí Čtyřlístek i tvorbu animátora Hejcmana

ilustrační snímek

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí známý komiks Čtyřlístek i tvorbu zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Galerie připravila výstavy ve...

15. května 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Cizineckou policii vede bývalý ředitel jihočeské policie Procházka

ilustrační snímek

Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, jenž byl v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech...

15. května 2026  14:25,  aktualizováno  14:25

Hukvaldské slavnosti slibují největší draky v zemi, rytířský turnaj i loutkové divadlo

Šermířská vystoupení patří k oblíbeným záminkám k návštěvám hradu či zámku.

Zažijte na hradě Hukvaldy největší draky v České republice, loutkové koně ovládané herci, rytířský turnaj, dobovou hudbu i loutkové divadlo.

15. května 2026

Zařízení školky zdemolovali dva místní výrostci, není jim ještě ani patnáct

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Překvapivé rozuzlení má případ vloupání do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku z konce dubna. Pachatelé tam tehdy zničili vše, co jim přišlo pod ruku. Navíc ukradli peníze. Policisté nyní...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště....

Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V...

15. května 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Trestanci pomůžou při živelních událostech, chystá se dohoda s vězeňskou službou

Vazební věznice Hradec Králové

Karlovarský kraj plánuje využít část trestanců, kteří sedí ve zdejších věznicích, na pomoc při mimořádných situacích a živelných pohromách. Hejtmanství chce s vězeňskou službou uzavřít memorandum o...

15. května 2026  15:52

Kočky musely na chirurgii, neodolaly návnadám se zapíchnutými jehlami

Návnadami byly uzeniny, do kterých někdo schoval špendlík či kancelářskou sponu.

Zranit psy a kočky má podle všeho v úmyslu pachatel, který v Kamenném Újezdu na Českobudějovicku a jeho okolí pohazuje návnady se špendlíky, jehlami či jinými ostrými předměty. Nyní ho hledají...

15. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

