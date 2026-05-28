Občas se to prostě stane a během jednoho víkendu se koná hned několik akcí, které stojí za návštěvu. To je případ i posledního květnového víkendu.
Noc kostelů i Praha žije hudbou
Už v pátek můžete vyrazit třeba na netradiční večerní atmosféru během Noci kostelů. Během soboty a neděle zase centrum metropole ožije hudbou. Ulice se promění v obří podium a zdarma vystoupí i populární umělci. Jednou z hvězd je například Aneta Langerová. Festival Praha žije hudbou je zároveň o objevování nových talentů. Během dvou dnů vystoupí více než stovka interpretů.
Legendy 2026
Milovníky motorů, adrenalinu i záchranářské techniky zase může nalákat festival Legendy 2026. Ten startuje už zítra na pražském Výstavišti v Holešovicích a potrvá až do neděle. Letos ještě víc sází na rodinný program.
Mezi ploty
Na své si o víkendu přijdou i hudební fanoušci. Festival Mezi ploty nabídne desítky koncertů. Vystoupí tu například Lucie, Pam Rabbit, Divokej Bill či Marpo.
