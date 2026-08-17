Praha bude v pátek patřit ukrajinské hudbě. Do Areálu 7 v Holešovicích zamíří festival Pulse of Nation, který se koná 21. srpna. A nepůjde jen o další letní koncertní večírek. Akce je připravená jako oslava ukrajinské kultury, identity a svobody před blížícím se Dnem nezávislosti Ukrajiny.
Na jednom pódiu se potká hned několik výrazných jmen současné ukrajinské scény. Hlavní hvězdou je Artem Pivovarov, kterého doplní Jerry Heil, DOROFEEVA, POSITIFF a DREVO.
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Pět jmen, která hýbou ukrajinskou scénou
Pivovarov patří mezi výrazné současné ukrajinské interprety. Jeho hudba míchá pop, elektroniku, R&B a prvky ukrajinského kulturního dědictví. Naživo je přitom známý hlavně energií a výrazným kontaktem s publikem.
Jerry Heil zase reprezentuje novou generaci ukrajinského popu. Do její tvorby se propisuje nadsázka, emoce i výrazný vokál. Vedle ní vystoupí také DOROFEEVA, jedna z hlavních postav současného ukrajinského popu, nebo POSITIFF, který sází na rytmus, energii a lehčí festivalovou náladu.
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Pětici uzavře DREVO, představitel nové vlny ukrajinské hudby. Jeho melodické a snadno zapamatovatelné skladby už dávno nezůstávají jen u domácího publika.
Hudba jako připomínka, že kultura žije
Organizátoři festival popisují jako hudební oslavu svobody a ukrajinské identity. Chtějí prostřednictvím koncertů propojovat ukrajinskou komunitu v zahraničí a připomínat kulturní kořeny země, která už několik let čelí ruské agresi.
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Právě hudba má být podle pořadatelů způsobem, jak se lidé rozptýlení po světě mohou znovu potkat na jednom místě. Festival zároveň odkazuje k ukrajinskému Dni nezávislosti, který připadá na 24. srpna.
A tak zatímco Praha bude v pátek řešit klasický letní program, v Holešovicích se bude tančit, zpívat a mluvit ukrajinsky. A podle sestavy interpretů rozhodně nebude nouze o decibely.
Více infomací zde: www.pulseofnation.cz