Praha ožívá barokním světlem. Opera s tragickým příběhem míří do Divadla Hybernia

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:21
Praha se letos na podzim stane dějištěm kulturní události, která propojí barokní historii s moderním divadelním jazykem. Inscenace Divadlo světla nabídne divákům nevšední operně-světelný zážitek inspirovaný atmosférou Prahy 18. století, a to symbolicky přímo v prostorách, kde kdysi stálo Šporkovo divadlo.
Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...

Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není uzavřenou kapitolou historie, ale živým inspiračním zdrojem. Jejich tvorba kombinuje hudbu, humor, akční herectví i hluboká témata, která oslovují současného diváka.

Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...
Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...
Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...
Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...
Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten ve spolupráci s orchestrem Musica Florea přichází s originální inscenací, která propojuje historickou estetiku s moderní scénografií a světelným designem. Divadlo světla je vizuálně-hudební cesta do minulosti.

Silný příběh o světle, naději a umění

Příběh sleduje osud chlapce Slávka, jehož život tragicky poznamená nehoda s kočárem hraběte Františka Antonína Šporka. Právě tento šlechtic, zakladatel prvního veřejného divadla v Čechách, se stává klíčovou postavou Slávkova osudu. Z chlapce se postupně stává první mistr světla barokního divadla – symbol proměny bolesti v tvořivost.

Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není uzavřenou kapitolou historie, ale živým inspiračním zdrojem. Jejich tvorba kombinuje hudbu, humor, akční herectví i hluboká témata, která oslovují současného diváka.

„Divadlo světla je příběh o vztahu dvou naprosto rozdílných osobností, které propojil tragický osud a láska k umění. Je to příběh o vytrvalosti, zranitelnosti a naději, o vině a odpuštění a o světle, které nás obklopuje,“ říká autorka libreta Helena Koblischková s tím, že zároveň ukazuje roli umění v životě – je to cosi, co člověka přesahuje a dává mu smysl žít i v nejtemnějších časech jeho života.

Sestava StarDance 2026 je kompletní! Posledním soutěžícím je zpěvák a herec Vojtěch Dyk

Režisér Petr Hašek zdůrazňuje, že inscenace ukazuje umění jako něco, co člověka přesahuje a pomáhá mu obstát i v nejtěžších životních situacích. „Téma světla prostupuje celou inscenací jako symbol života, umění i vnitřní síly, která mění bolest v tvořivost,“ doplňuje Hašek.

Unikátní spojení hudby a světelného designu

Hudební složku vytvořil uznávaný skladatel Jan Jirásek, jehož tvorba zaznívá i na světových pódiích včetně newyorské Carnegie Hall. V inscenaci kombinuje živou hudbu s elektronickými prvky, čímž vytváří kontrast mezi reálným světem a vnitřním prožíváním hlavního hrdiny.

Orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla využívá dobové nástroje, barokní housle, violoncello, cembalo či flétnu, a přináší autentický zvuk 18. století. Moderní světelný design pak vzniká i díky spolupráci se studenty DAMU Praha, kteří zkoumají nejnovější technologie v oblasti light designu.

Geisslers Hofcomoedianten už více než dvě dekády dokazují, že baroko není...

Kde a kdy Divadlo světla uvidíte?

  • Světová premiéra proběhne v rámci festivalu Smetanova Litomyšl (14. a 15. června 2026), následně se inscenace představí také na festivalu THEATRUM KUKS (19. srpna 2026).
  • Pražské publikum má však příležitost vidět inscenaci pouze dvakrát – 14. a 15. září 2026 v Divadle Hybernia. Právě toto místo dodává celé události silný historický rozměr, protože se nachází v blízkosti původního Šporkova divadla, které bylo první stálou divadelní scénou v Praze přístupno pro veřejnost. Divadlo v roce 1701 založil ve svém paláci v Hybernské ulici Na Poříčí hrabě František Antonín Špork.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá další. Tentokrát ze Smíchova na Waltrovku. Na linku 52 se zkušebně vydá jeden vůz. Dopravní podnik tak...

Písek opravuje Křižíkovu elektrárnu, památka bude opět vyrábět elektřinu

Písek opravuje Městskou elektrárnu z roku 1888, která je nejstarší fungující vodní elektrárnou v Česku. Dnes technici instalovali opravené Francisovy turbíny....

8. dubna 2026  11:24,  aktualizováno  11:24

Cenu Jantar za populární hudbu může v Ostravě získat Mašková či posmrtně Stypka

ilustrační snímek

Ocenění Jantar pro umělce spojené s Moravskoslezským krajem může v Ostravě za populární hudbu získat zpěvačka Tereza Mašková či posmrtně hudebník David Stypka...

8. dubna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Provoz na železničním koridoru z Brna asi hodinu stál

ilustrační snímek

Provoz na železničním koridoru z Brna na Břeclav dnes dopoledne asi hodinu stál kvůli nálezu mrtvého muže. Před 11:00 byl provoz obnoven, informoval mluvčí...

8. dubna 2026  11:19,  aktualizováno  11:19

Karlovy Vary udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františku Radkovskému

ilustrační snímek

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan...

8. dubna 2026  11:16,  aktualizováno  11:16

Sjezdovky, nebo domy? Bedřichov chystá referendum o budoucnosti skiareálu

Developer získal pozemky nástupních míst sjezdovek, obyvatelé se obávají...

V referendu budou obyvatelé Bedřichova v Jizerských horách rozhodovat, zda bude možné v budoucnu zastavět pozemky v místním lyžařském areálu. Konat se bude 22. května.

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kraj má zájem o výpravní budovu ve Zlíně. Terminál se má začít stavět za rok

Výstavba má navazovat na plánovanou elektrifikaci železniční trati a její...

Zastaralé autobusové a vlakové nádraží ve Zlíně se má brzy začít měnit. Vlakové už příští rok, kdy by měl stát začít s modernizací trati z Otrokovic do Zlína a firma Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka...

8. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou má nově v názvu označení státní

ilustrační snímek

Slovo státní přibylo v názvu muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum o to usilovalo osm let, očekává od toho zvýšení prestiže. Náklady spojené se...

8. dubna 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Ceny Jantar odhalily nominace za populární a alternativní hudbu

8. dubna 2026  12:37

Moravské divadlo Olomouc uvede v premiéře Krobotovu inscenaci Bořiny za břehem

ilustrační snímek

Do hospody v Zábřehu na Šumpersku zavede diváky nová inscenace Moravského divadla Olomouc s názvem Bořiny za břehem. Za titulem stojí autorské duo herce a...

8. dubna 2026  10:56,  aktualizováno  10:56

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Zákaz sociálních sítí pro děti nestačí. Jak je naučit bezpečnému a zodpovědnému chování?

Pokud dítě pravidla poruší a využívá sociální sítě „tajně“, může to vést k...

Debata o omezování sociálních sítí pro děti sílí v Česku i ve světě. Zatímco někteří volají po zákazech, jiní upozorňují, že realita on-line prostředí je složitější a vyžaduje spíš porozumění než...

8. dubna 2026  12:30

