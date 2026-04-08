Divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten ve spolupráci s orchestrem Musica Florea přichází s originální inscenací, která propojuje historickou estetiku s moderní scénografií a světelným designem. Divadlo světla je vizuálně-hudební cesta do minulosti.
Silný příběh o světle, naději a umění
Příběh sleduje osud chlapce Slávka, jehož život tragicky poznamená nehoda s kočárem hraběte Františka Antonína Šporka. Právě tento šlechtic, zakladatel prvního veřejného divadla v Čechách, se stává klíčovou postavou Slávkova osudu. Z chlapce se postupně stává první mistr světla barokního divadla – symbol proměny bolesti v tvořivost.
„Divadlo světla je příběh o vztahu dvou naprosto rozdílných osobností, které propojil tragický osud a láska k umění. Je to příběh o vytrvalosti, zranitelnosti a naději, o vině a odpuštění a o světle, které nás obklopuje,“ říká autorka libreta Helena Koblischková s tím, že zároveň ukazuje roli umění v životě – je to cosi, co člověka přesahuje a dává mu smysl žít i v nejtemnějších časech jeho života.
|
Sestava StarDance 2026 je kompletní! Posledním soutěžícím je zpěvák a herec Vojtěch Dyk
Režisér Petr Hašek zdůrazňuje, že inscenace ukazuje umění jako něco, co člověka přesahuje a pomáhá mu obstát i v nejtěžších životních situacích. „Téma světla prostupuje celou inscenací jako symbol života, umění i vnitřní síly, která mění bolest v tvořivost,“ doplňuje Hašek.
Unikátní spojení hudby a světelného designu
Hudební složku vytvořil uznávaný skladatel Jan Jirásek, jehož tvorba zaznívá i na světových pódiích včetně newyorské Carnegie Hall. V inscenaci kombinuje živou hudbu s elektronickými prvky, čímž vytváří kontrast mezi reálným světem a vnitřním prožíváním hlavního hrdiny.
Orchestr Musica Florea pod vedením Marka Štryncla využívá dobové nástroje, barokní housle, violoncello, cembalo či flétnu, a přináší autentický zvuk 18. století. Moderní světelný design pak vzniká i díky spolupráci se studenty DAMU Praha, kteří zkoumají nejnovější technologie v oblasti light designu.
Kde a kdy Divadlo světla uvidíte?