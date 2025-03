Plánovaná rekonstrukce historické tramvaje zahrnuje nejen navrácení tramvaje do pojízdného stavu, ale také obnovení její funkce kropení. Podle podmínek zakázky by měla být hotova do 18 měsíců od podpisu smlouvy. Zájemci o účast v tendru mají na podání přihlášek necelý měsíc.

Nebude jen exponátem

Chystaná replika má odpovídat modelu historického kropicího vozu č. 2505 z roku 1925. Dopravní podnik pro tento účel poskytne opravenou nádrž na vodu, která bude připevněna na podvozek tramvaje č. 2196 z roku 1929. Po dokončení nebude vozidlo pouze vystavovaným exponátem, ale zůstanou mu i funkce gravitačního a tlakovaného kropení. Klíčovou součástí rekonstrukce bude rovnost podvozku, doplnění chybějících dílů a instalace jak nových, tak repasovaných součástek včetně elektrovýzbroje. Následovat bude uvedení vozu do provozuschopného stavu.

Celý projekt bude podléhat přísnému dohledu nad zachováním historické autentičnosti při splnění současných technických požadavků. Cílem je nejen atraktivní muzejní exponát, ale také plně funkční vozidlo, které bude možné využívat při významných událostech. Podle webu dopravacek.eu projekt přispěje k udržování pražského dopravního dědictví a připomene dobu, kdy tramvaje nevozily jen cestující, ale pomáhaly udržovat i čistotu města.

Historie kropení

Po skončení první světové války se ukázalo, že čištění pražských ulic za pomoci nákladních automobilů je finančně velmi náročné. Proto městský Stavební úřad oslovil Elektrické podniky s požadavkem na konstrukci speciálních kropicích tramvají. První tři vozy se objevily mezi lety 1921 a 1922 a osvědčily se natolik, že jejich výroba pokračovala i v následujících letech. Definitivní konec jejich provozu nastal v roce 1961, kdy byly zcela nahrazeny modernějšími a účinnějšími automobily.

Tramvajové kropení se v jisté podobě v Praze objevilo znovu v roce 2016. Tehdy byl populární pracovní vůz, běžně označovaný jako Mazací tramvaj, vybaven cisternou. Od letní sezony 2017 pak pravidelně zavlažuje travnaté tramvajové pasy.