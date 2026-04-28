Dvorecký most, který se stal 21. pražským přemostěním Vltavy, už slouží veřejnosti a plynule se zapojil do života metropole. Diskuze o dalších mostech ale pokračují. Praha hledá nová propojení, která by odlehčila dopravě a zlepšila dostupnost mezi jednotlivými částmi města.
Suchdolský most
Plánovaný Suchdolský most je zásadní součástí severní části Pražského okruhu. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězil návrh Studia acht ve spolupráci s kanceláří Stráský, Hustý a partneři.
„Navržené řešení překlene údolí Vltavy mostním objektem dlouhým téměř 600, ve výšce 80 metrů nad hladinou řeky. Přemostění počítá se třemi jízdními pruhy v každém směru včetně převedení pěší a cyklistické dopravy,“ napsal Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) na svých facebookových stránkách.
Zajímavostí je, že šlo o první architektonickou soutěž na most, kterou vypsalo Ředitelství silnic a dálnic. Vítězný návrh podle poroty nejlépe minimalizuje zásah do chráněné krajiny, mimo jiné tím, že nevyžaduje masivní pilíře na březích řeky.
Rohanský most
Dalším plánovaným projektem je Rohanský most, který by měl propojit Karlín a Holešovice v oblasti Rohanského ostrova. Doplnil by tak stávající Hlávkův a Libeňský most, které čekají rekonstrukce.
Magistrát v roce 2024 posuzoval několik variant řešení. Nejlépe hodnocená byla studie připravená týmem kolem architekta Romana Kouckého ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje.
Most má výrazně pomoci tramvajové dopravě, počítá se ale i s provozem automobilů, pěších i cyklistů. „O možnostech vedení mostu se stále vedou složité diskuze. Na studii by měla navázat architektonická soutěž zahrnující celé předpolí mostu na holešovické straně až po Pražskou tržnici,“ uvedl Institut plánování a rozvoje Prahy.
Tramvajový most Podbaba – Troja
Plánované propojení Podbaby a Troje je součástí takzvané severní tramvajové tangenty. Ta má propojit Prahu 6 a Prahu 8 a dále pokračovat směrem na Suchdol, Bohnice a Kobylisy.
Most je navržen primárně pro tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty, s možností průjezdu záchranných složek. Automobilová doprava se zde neplánuje, podobně jako u Dvoreckého mostu.
Tento projekt patří mezi priority městské hromadné dopravy, protože umožňuje rychlejší spojení mezi okrajovými částmi Prahy bez nutnosti zatěžovat centrum. „Most se měl realizovat i v případě projektu lanové dráhy z Podbaby do Bohnic, která v loňském roce nedostala kladný posudek EIA,“ doplnil IPR.