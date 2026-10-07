Praha je plná adrenalinových míst. Některá jsou unikátní, jedno je dokonce u sopky

Žižkov. Pumptrack pod Vítkovem
V Příběnické ulici poblíž hlavního nádraží byl před pár dny otevřen nový pumptrack. Je dlouhý 59,5 metru a určený je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle. Dráhu tvoří vlny a klopené zatáčky. Jezdec díky přenášení váhy může nabírat a udržovat rychlost, aniž by musel neustále šlapat.
Zajímavostí je samotná konstrukce. Pumptrack je modulární. Jednotlivé prefabrikované díly lze v budoucnu rozebrat a dráhu přestěhovat jinam.
„I když tenhle pozemek vždycky patřil Správě železnic, brali jsme ho jako velkou příležitost. Proto jsme ho letos jako Praha 3 od železničářů koupili a postupně tu příležitost využijeme,“ píše na svém FB radní Prahy 3 Jiří Ptáček. Kromě pumptracku je tady otevřena i Kabina Bistro&Bar.
Dejvice. Unikátní tobogán se 40 metry
Jednou z nejvýraznějších letošních novinek je i Skluzavka Juliska v Dejvicích. Praha 6 ji otevřela na začátku září ve svahu mezi ulicemi Na Julisce a Pod Juliskou. Skluzavkový tubus měří přesně 40,2 metru a využívá přirozený sklon svahu kolem 29 stupňů, což ho dělá v českém měřítku unikátní. Žádný takový tobogán podle radnice Prahy 6 u nás zkrátka není.
Skluzavka není určena jen dětem. Mohou ji používat lidé od výšky 120 centimetrů a její nosnost je 200 kilogramů. Atrakce je zdarma, provoz je ale omezený počasím a teplotou – při dešti, za tmy nebo při teplotě pod čtyři stupně se skluzavka zavírá.
Kamýk. Unikátní skatepark se surfskate vlnou
Velkou letošní novinkou je také skatepark v ulici Generála Šišky na Kamýku v Praze 12. Je určen pro skateboardy, surfskate, koloběžky i BMX. Areál vznikl mezi vodojemem a meteorologickou věží Libuš jako první etapa připravovaného Volnočasového areálu Modřany. Největší pozornost poutá jeho betonová surfskate vlna, která je podle dostupných informací v Česku unikátní. Na její podobu měl vliv i surfskate instruktor a zakladatel Surf Dojo Pavel Oliva.
Vinohrady. Fotbal i parkour
Praha 2 v září otevřela modernizované sportoviště U Sokola v Riegrových sadech. Areál kombinuje několik druhů sportovního využití. Součástí je opravené víceúčelové hřiště pro fotbal nebo basketbal, parkourové prvky, lezecká stěna a menší fitness zóna.
|
Na Ladronce roste unikátní areál pro bruslaře. Nabídne závodní ovál a může se změnit v kluziště
Radnice druhé městské části tím reagovala na nedostatek sportovních ploch v horní části Riegrových sadů. Nové hřiště má navazovat na aktivity nedalekého Sokola Královské Vinohrady.
Nové Město. Kuželna, unikát obnoven
V Praze 2 přibyla také nová kuželna v ulici Horská pod Bastionem u Božích muk na Karlově. Navazuje na 90 let dlouhou kuželkářskou tradici, která začala 5. srpna 1936 vznikem spolku Kamarádi. A novodobí Kamarádi Karlov v kuželně koulí zas. Místo využívají při závodech i profesionálové. Kuželna se nachází v polozapomenutém místě - u Novoměstských hradeb, v jedné z nejmalebnějších a zároveň nejzastrčenějších ulic této pražské čtvrti.
Malá Ohrada (Praha 13). Pumptrack u sopky
Nové pumptrackové hřiště bylo otevřeno pod ulicí K sopce v Praze 13. Je 240 metrů dlouhé a je hned vedle Prokopského údolí. Mimochodem, oblast dnešních Jinonic, Butovic a Prokopského údolí byla v prvohorách součástí mořského prostředí a zhruba před 425 miliony let zde probíhala podmořská vulkanická činnost. Tamní Albrechtův vrch je právě jednou z malých starých sopek.
Velká Ohrada (Praha 13). Atletika se Špotákovou
Atletika na Velké Ohradě dostala nový areál. Praha 13 otevřela zmodernizovaný atletický areál u Základní školy a gymnázia Janského. Kompletně se obnovila běžecká dráha a přibyly nové sektory pro oštěp, kladivo a disk. Areál má také další atletická sportoviště a nyní splňuje podmínky pro pořádání závodů. Patronkou projektu se stala dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková.
Holešovice. Dobrodružné hřiště
U Nádraží Holešovice vzniklo nedávno místo pro sport i hru s názvem Spot Holešovice, nový multifunkční prostor mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Místo, které bylo dříve zanedbané a nevyužité, dnes nabízí dobrodružné hřiště, sportoviště a odpočinkovou zónu.
Projekt kombinuje klasické sportování s konceptem takzvaného adventure playground. Děti mohou pracovat s různými materiály, přemisťovat je a vytvářet z nich vlastní herní konstrukce. Sportovní část pak nabízí mimo jiné basketbal a prostor pro další sporty.
Nerealizované nápady
Není bez zajímavosti, že v červenci 2021 od tehdejšího starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka padla také myšlenka zbudovat skatepark přímo pod mostem pod Vítkovem. „Je to takové zvláštní a trochu zanedbané místo na hranici Prahy 3, ale pod tím monstrózním mostem má svoji poetiku,“ uvedl před lety Ptáček. Tenkrát ovšem Správa železnic s plánem nesouhlasila a raději si pozemek ponechala jako parkoviště pro své zaměstnance.
Jiný nápad vznikl u novináře a fotografa Jindřicha Kodíčka. Ten chtěl před několika lety iniciovat skatepark pod Trojským mostem. Jezdilo by se v obloucích pilířů. Projekt ale zůstal jen plánem.
Další zajímavá hřiště v Praze vznikají