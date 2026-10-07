Praha je plná adrenalinových míst. Některá jsou unikátní, jedno je dokonce u sopky

Autor: Marek Peška
  9:45
Sledovat Metro na Googlu
Spot Holešovice, nový multifunkční prostor mezi ulicemi Plynární a Vrbenského.

Spot Holešovice, nový multifunkční prostor mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. | foto: Praha 7

Nový skatepark v ulici Generála Šišky na Kamýku. Moderní sportovní areál nabízí...
Nový skatepark v ulici Generála Šišky na Kamýku. Moderní sportovní areál nabízí...
Nové pumptrackové hřiště bylo otevřeno pod ulicí K sopce na Praze 13.
Nový pumptrack v Příběnické. Je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline...
11 fotografií
Praha v posledních letech rozšiřuje nabídku sportovišť a hřišť. Přibývají skateparky, pumptracky, atletické areály i multifunkční sportoviště a místa pro děti. K nejneobvyklejším novinkám patří čtyřicetimetrová skluzavka v Dejvicích nebo surfskate vlna na Kamýku. Další unikátní hřiště se navíc chystají.

Obsah

Žižkov. Pumptrack pod Vítkovem

V Příběnické ulici poblíž hlavního nádraží byl před pár dny otevřen nový pumptrack. Je dlouhý 59,5 metru a určený je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle. Dráhu tvoří vlny a klopené zatáčky. Jezdec díky přenášení váhy může nabírat a udržovat rychlost, aniž by musel neustále šlapat.

Nový pumptrack v Příběnické. Je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline brusle. Modulární pumptrack je dlouhý téměř 60 metrů.

Zajímavostí je samotná konstrukce. Pumptrack je modulární. Jednotlivé prefabrikované díly lze v budoucnu rozebrat a dráhu přestěhovat jinam.

„I když tenhle pozemek vždycky patřil Správě železnic, brali jsme ho jako velkou příležitost. Proto jsme ho letos jako Praha 3 od železničářů koupili a postupně tu příležitost využijeme,“ píše na svém FB radní Prahy 3 Jiří Ptáček. Kromě pumptracku je tady otevřena i Kabina Bistro&Bar.

Dejvice. Unikátní tobogán se 40 metry

Jednou z nejvýraznějších letošních novinek je i Skluzavka Juliska v Dejvicích. Praha 6 ji otevřela na začátku září ve svahu mezi ulicemi Na Julisce a Pod Juliskou. Skluzavkový tubus měří přesně 40,2 metru a využívá přirozený sklon svahu kolem 29 stupňů, což ho dělá v českém měřítku unikátní. Žádný takový tobogán podle radnice Prahy 6 u nás zkrátka není.

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Skluzavka není určena jen dětem. Mohou ji používat lidé od výšky 120 centimetrů a její nosnost je 200 kilogramů. Atrakce je zdarma, provoz je ale omezený počasím a teplotou – při dešti, za tmy nebo při teplotě pod čtyři stupně se skluzavka zavírá.

Kamýk. Unikátní skatepark se surfskate vlnou

Velkou letošní novinkou je také skatepark v ulici Generála Šišky na Kamýku v Praze 12. Je určen pro skateboardy, surfskate, koloběžky i BMX. Areál vznikl mezi vodojemem a meteorologickou věží Libuš jako první etapa připravovaného Volnočasového areálu Modřany. Největší pozornost poutá jeho betonová surfskate vlna, která je podle dostupných informací v Česku unikátní. Na její podobu měl vliv i surfskate instruktor a zakladatel Surf Dojo Pavel Oliva.

Nový skatepark v ulici Generála Šišky na Kamýku. Moderní sportovní areál nabízí prostor pro skateboard, surfskate, koloběžky i BMX a je určen začátečníkům i zkušeným jezdcům.

Vinohrady. Fotbal i parkour

Praha 2 v září otevřela modernizované sportoviště U Sokola v Riegrových sadech. Areál kombinuje několik druhů sportovního využití. Součástí je opravené víceúčelové hřiště pro fotbal nebo basketbal, parkourové prvky, lezecká stěna a menší fitness zóna.

Na Ladronce roste unikátní areál pro bruslaře. Nabídne závodní ovál a může se změnit v kluziště

Radnice druhé městské části tím reagovala na nedostatek sportovních ploch v horní části Riegrových sadů. Nové hřiště má navazovat na aktivity nedalekého Sokola Královské Vinohrady.

Nové Město. Kuželna, unikát obnoven

V Praze 2 přibyla také nová kuželna v ulici Horská pod Bastionem u Božích muk na Karlově. Navazuje na 90 let dlouhou kuželkářskou tradici, která začala 5. srpna 1936 vznikem spolku Kamarádi. A novodobí Kamarádi Karlov v kuželně koulí zas. Místo využívají při závodech i profesionálové. Kuželna se nachází v polozapomenutém místě - u Novoměstských hradeb, v jedné z nejmalebnějších a zároveň nejzastrčenějších ulic této pražské čtvrti.

Malá Ohrada (Praha 13). Pumptrack u sopky

Nové pumptrackové hřiště bylo otevřeno pod ulicí K sopce v Praze 13. Je 240 metrů dlouhé a je hned vedle Prokopského údolí. Mimochodem, oblast dnešních Jinonic, Butovic a Prokopského údolí byla v prvohorách součástí mořského prostředí a zhruba před 425 miliony let zde probíhala podmořská vulkanická činnost. Tamní Albrechtův vrch je právě jednou z malých starých sopek.

Nové pumptrackové hřiště bylo otevřeno pod ulicí K sopce na Praze 13.

Velká Ohrada (Praha 13). Atletika se Špotákovou

Atletika na Velké Ohradě dostala nový areál. Praha 13 otevřela zmodernizovaný atletický areál u Základní školy a gymnázia Janského. Kompletně se obnovila běžecká dráha a přibyly nové sektory pro oštěp, kladivo a disk. Areál má také další atletická sportoviště a nyní splňuje podmínky pro pořádání závodů. Patronkou projektu se stala dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková.

Holešovice. Dobrodružné hřiště

U Nádraží Holešovice vzniklo nedávno místo pro sport i hru s názvem Spot Holešovice, nový multifunkční prostor mezi ulicemi Plynární a Vrbenského. Místo, které bylo dříve zanedbané a nevyužité, dnes nabízí dobrodružné hřiště, sportoviště a odpočinkovou zónu.

Spot Holešovice, nový multifunkční prostor mezi ulicemi Plynární a Vrbenského.

Projekt kombinuje klasické sportování s konceptem takzvaného adventure playground. Děti mohou pracovat s různými materiály, přemisťovat je a vytvářet z nich vlastní herní konstrukce. Sportovní část pak nabízí mimo jiné basketbal a prostor pro další sporty.

Nerealizované nápady

Není bez zajímavosti, že v červenci 2021 od tehdejšího starosty Prahy 3 Jiřího Ptáčka padla také myšlenka zbudovat skatepark přímo pod mostem pod Vítkovem. „Je to takové zvláštní a trochu zanedbané místo na hranici Prahy 3, ale pod tím monstrózním mostem má svoji poetiku,“ uvedl před lety Ptáček. Tenkrát ovšem Správa železnic s plánem nesouhlasila a raději si pozemek ponechala jako parkoviště pro své zaměstnance.

Také tady přímo v obloucích Trojského mostu mohl vzniknout skatepark. Zůstalo jen u ambiciózního nápadu.

Jiný nápad vznikl u novináře a fotografa Jindřicha Kodíčka. Ten chtěl před několika lety iniciovat skatepark pod Trojským mostem. Jezdilo by se v obloucích pilířů. Projekt ale zůstal jen plánem.

Další zajímavá hřiště v Praze vznikají

  • Za rok by se měl na Ladronce otevřít nový areál kolečkových sportů za více než 100 milionů korun. Nabídne 200metrový závodní ovál se světovými parametry, 400metrový okruh i plochu pro začátečníky. Sportoviště bude mimo závody a tréninky přístupné zdarma veřejnosti a v zimě se může proměnit v ledové kluziště.
  • Bývalé chrtí závodiště v Praze 5 se mění na velký atletický areál. Bude tu 400metrový ovál s osmi drahami a také sektory pro dálku, výšku, oštěp, disk, kladivo a kouli. Podle městské části by měl nový areál otevřít přibližně za rok a půl.
  • Významnou investicí do sportu v Praze je i výstavba nového fotbalového hřiště SK Union Břevnov. To vzniká pod televizní věží v Břevnově. Umělý trávník umožní, že se tady fotbal bude hrát celoročně. Nový stadion má v následujících letech vzkniknout i v Krči. Domov tu najde pražská Sparta. Sloužit bude především béčku, ženskému týmu a mládežnickým kategoriím.
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

Česko se v bydlení zlepšilo. Tajemství ale skrývá číslo, které vás překvapí

Dřevostavba u Pardubic

Na bydlení, vodu a energie připadá v Česku nejvyšší podíl spotřebních výdajů domácností v Evropské unii. Vysoké náklady zároveň zhoršují dostupnost vlastního bydlení a stále více domácností kvůli nim...

8. října 2026

Kamion uvázl v Praze pod mostem, vytáhnout se ho pokusí vyprošťovací tank

Nehoda kamionu ve Vídeňské ulici, kde s vrtnou soupravou uvázl pod železničním...

Provoz ve Vídeňské ulici v Praze 4 ve středu večer značně omezil kamion, který s vrtnou soupravou uvázl pod železničním mostem. Na místo vyjely hasičské i policejní jednotky. Ve čtvrtek se kamion...

7. října 2026  23:02,  aktualizováno  8. 10. 7:24

Burzu semínek hostí Frýdlant

ilustrační snímek

Je vám líto, když doma třídíte rostliny, které se hodně rozrostly a nemáte je komu dát?

8. října 2026  7:04

V Bílovci začal fungovat hřbitov pro domácí mazlíčky, první v kraji

Vizualizace ukazuje, jak by měl zvířecí hřbitov v Bílovci v budoucnosti vypadat.

První v Moravskoslezském kraji je právě otevřené animální pohřebiště v Bílovci na Novojičínsku. Prostřednictvím technických služeb jej provozuje město. Hřbitov pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky...

8. října 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pietní místo v Huníkově připomíná dávné obyvatele

Pietní místo se smírčím křížem vzniklo na místě bývalého německého hřbitova v...

Pietní místo se smírčím křížem vzniklo na místě bývalého německého hřbitova v Huníkově, místní části České Kamenice na Děčínsku.

8. října 2026  5:59

Během adventu si půjde v Litvínově zabruslit na umělém kluzišti

Bruslení (ilustrační foto)

Na novinku se mohou těšit během letošního adventu obyvatelé i návštěvníci Litvínova. Na Mírovém náměstí totiž vyroste umělé kluziště, zabruslit si na něm půjde zdarma.

8. října 2026  5:59

Světový den duševního zdraví: Češi jsou terapii otevření, cestu k pomoci ale hledají těžko

Tramvaj ke kampani na pomoc duševnímu zdraví Pražanů (3. března 2026)

V sobotu 10. října si připomínáme Světový den duševního zdraví. Psychickou nepohodu zažilo podle průzkumu 79 procent Čechů, cestu k terapii ale komplikují peníze i hledání odborníka. Pozornost...

8. října 2026

Cyklisté v Kadani mohou využít novou myčku kol

Ilustrační snímek

Myčka kol je cyklistům k dispozici u dopravního hřiště.

8. října 2026  4:59

V lovosickém lesoparku Osmička je nový skatepark

U lovosického lesoparku Osmička se otevřel nový skatepark. Vznikl na místě...

U lovosického lesoparku Osmička se otevřel nový skatepark. Vznikl na místě původního skateparku a patří k největším sportovištím svého druhu v Česku. Lovosice na jeho výstavbu, která trvala zhruba...

8. října 2026  4:59

Nákladní auta lze nově v Teplicích nechávat v uzavřeném areálu

Parkování (ilustrační foto)

Nákladní auta lze nově nechávat v uzavřeném areálu Společnost Městská doprava Teplice nabízí novou službu pro majitele či řidiče nákladních vozidel do 3,5 tuny. Svá auta mohou nechávat v uzavřeném...

8. října 2026  4:59

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Ústí nad Labem chystá investice do škol

ilustrační snímek

Ústecký magistrát plánuje další investice do základních a mateřských škol ve městě

8. října 2026  4:59

Komunální volby v Cítolibech doprovodí referendum

ilustrační snímek

Společně s volbami do místního zastupitelstva, které jsou naplánovány na pátek 9. a sobotu 10. října, proběhne v Cítolibech na Lounsku také místní referendum. Zdejší obyvatelé budou odpovídat na...

8. října 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.