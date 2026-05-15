Hlavní město si váží všech dobrovolných bezpříspěvkových dárců krve, proto každoročně obdarovává dlouhodobé dárce ročním kuponem na městskou hromadnou dopravu v Praze.
|
Brand spoofing? Nová technika podvodníků může vysát váš účet během několika minut
Kdo bude jezdit MHD zdarma?
Roční jízdné zdarma získají:
- držitelé Zlatého kříže ČČK 3. třídy (80 odběrů krve), letos 200 osob
- držitelé Zlatého kříže ČČK 2. třídy (120 odběrů), letos 61 osob
- držitelé Zlatého kříže ČČK 1. třídy (160 odběrů), letos 50 osob
- držitelé plakety ČČK Dar krve – dar života (250 odběrů), letos 10 osob
|
Slevy až 50 procent z radnice. Corrency v Praze láká seniory, kritici ale varují před křivením trhu
Slova primátora
„Dobrovolní dárci krve pomáhají zachraňovat životy a zaslouží si za to uznání. Bezplatný roční kupón na MHD je symbolickým poděkováním města lidem, kteří svým rozhodnutím pomáhají druhým v těch nejtěžších chvílích. Jsem rád, že letos takto Praha podpoří 321 dlouholetých dárců krve,“ poznamenává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
|
Lidé věří v nesmrtelnost, a tak se v rodinách nedebatuje o dědictví. Soudy pak mají moc práce
Víc než milion
Předpokládané náklady včetně započtení sníženého tarifu pro osoby ve věku 60 až 65 let jsou ve výši 1 100 000 korun. Seznam obdarovaných hlavnímu městu poskytuje Český červený kříž. Darovací smlouvy bude s obdarovanými uzavírat společnost ROPID, organizátor pražské integrované dopravy.
|
MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým a kdy budou hrát Češi?