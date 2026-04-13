Rada hlavního města Prahy schválila poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 18 525 710 korun. Peníze zamíří do 42 jednotek sboru dobrovolných hasičů (SDH) napříč městskými částmi.
Finance mají sloužit především na ochranné pomůcky, opravy techniky a základní vybavení. Schválení ale ještě musí potvrdit zastupitelstvo.
Hasiči jako klíčová součást bezpečnosti
„Jednotky sborů dobrovolných hasičů jsou nepostradatelnou součástí bezpečnostního systému Prahy. Denně dokazují, že připravenost, profesionalita a ochota pomáhat nejsou samozřejmostí, ale výsledkem systematické práce a podpory,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Vybavení i technika pro zásahy
Peněžní prostředky mají zajistit akceschopnost jednotek v rámci integrovaného záchranného systému. Jde o dovybavení technikou, opravy vozidel i nákup výstroje a ochranných pomůcek.
Dobrovolní hasiči tak zůstávají důležitou oporou nejen v jednotlivých městských částech, ale i při zásazích napříč celou metropolí.