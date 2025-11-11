Konkrétně se má proměnit nábřeží Stromovky podél plavebního kanálu, tedy úsek od Trojského mostu až k malé říčce ve Stromovce u tenisových kurtů.
Magistrát vykoupí pozemky
„Trojská kotlina je jednou z nejvýznamnějších pražských rekreačních oblastí, ale také klíčovým místem pro technické zázemí města. V místě budeme muset zkoordinovat protipovodňová opatření nebo například energocentrum pro zásobování Bubnů teplem. To vše musí být v místě řešeno tak, aby nebyla narušena kvalita této rekreační lokality,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
„Cílem revitalizace je zatraktivnit tuto část Stromovky a odlehčit tak turisticky vytížené části parku. Vykoupíme také pozemky pro rozšíření existující cyklostezky a zvýšíme tak komfort pro pěší i cyklisty,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.
Budou tu nové přístupy k vodě
Jedná se o další krok naplňování Koncepce Pražských břehů a Koncepce Císařského ostrova a okolí. V oblasti se konaly i participační procházky s veřejností, která se tak mohla k budoucí podobě vyjádřit. Praha nyní přistupuje k dalšímu kroku, kterým je zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení, zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou teplovodu právě pod samotným nábřežím.
„Prostor se celkově promění, z technické komunikace se stane široká promenáda, zpomalí se doprava a vznikne dostatek prostoru pro pěší i cyklisty. Plánované jsou nové přístupy k vodě i pobytové prostory,“ popisuje Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).
Místo pěšinky bude cyklostezka
IPR připravil koncepční studii navazující části nábřeží až do Podbaby k Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka. Místo úzké pěšinky vznikne čtyřmetrová cyklostezka a dvoumetrový mlatový pás, nová pobytová místa, hřiště a přístupy k vodě i přístaviště pro uvažovanou vodní linku. Definitivní rozhodnutí o realizaci teplovodu čeká na dokončení a schválení komplexní celoměstské studie teplárenství hl. m. Prahy v roce 2027.
V letošním roce Ředitelství vodních cest ČR s Prahou vybrali vítězný architektonický návrh na zvednutí mostu pro zajištění dostatečné plavební výšky. Upraveno bude ale celé okolí mostu s novým přístavištěm na Císařském ostrově, komfortními schody do Stromovky nebo zázemím s veřejnými toaletami a občerstvením.