Věnovali jste někdy větší pozornost tomu, co je psáno na nabídkových tabulích hospod? Co lidé píšou na chodníky? Nebo jaké informace sdělují v nápisech na zdech a plotech?
Dala by se z toho sestavit kronika města. Někdy se lidé snaží odradit majitele psů, aby jejich miláčkové nečurali na zdi. Řidiči vysvětlují, proč stojí právě tam a tam a kdy odjedou – bojí se pokuty.
Obchodníci se snaží často i vtipnými slogany vlákat zákazníky do obchodu. Vynalézaví jsou především hospodští.
Galerií myšlenek se ulice stávají hlavně v historických okamžicích. Vybavíte si, co všechno sdělovaly zdi v srpnu 1968? A jak byly ulice vylepené a popsané po 17. listopadu 1989?
Někdy stačí z oficiální cedule odstranit písmeno a smysl se zcela změní. Pouliční „literatura“ nikdy neomrzí. Tak se pobavte i vy.