Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:26
Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut plánování a rozvoje (IPR) zpracuje koncepci, která bude mít za cíl zajistit dostupné toalety v odpovídajícím standardu na celém území hlavního města.
Muzeum toalet je v Praze. Slušely by takové mísy i ve veřejných WC?

Muzeum toalet je v Praze. Slušely by takové mísy i ve veřejných WC? | foto: Profimedia.cz

Ukazatel správným směrem
Moderní záchodky na nádraží Praha-Vysočany
Toalety ukryté před veřejností. Ve Strahovském tunely, v prostorách, které...
Lidé by měli raději toalety zdarma.
6 fotografií

„První část dokumentu, kterou dnes vedení města schválilo, je výzkumná. Zjišťovali jsme, co je pro Pražany u veřejných toalet důležité, a jak k této problematice přistupují ostatní města,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. „Jako nejdůležitější aspekty se ukázaly být dobrá dostupnost a zejména čistota toalet.“

Nejpopulárnější jsou toalety v obchodních centrech

Aby systém fungoval, jak má, je důležité, aby měl člověk nejbližší veřejné toalety v dosahu do 300 metrů. Takovou dostupnost má však v současnosti jen malá část hlavního města.

Ukazatel správným směrem

„Je důležité, že analýza prověřuje různé modely provozování od budování toalet přes zpřístupňování těch existujících ve veřejných budovách, ale třeba i kavárnách a obchodních centrech,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Problém? Placení!

Toalety v obchodních centrech jsou aktuálně mezi Pražany nejpopulárnější. Oceňují u nich zejména čistotu.

Lidé by měli raději toalety zdarma.

Problémem podle autorů dnes schváleného dokumentu ale je, že toalety jsou často placené. To může představovat překážku jak pro sociálně slabší, tak i pro stále se zvětšující skupinu lidí, kteří u sebe nemají hotovost. Další možnost by bylo využití toalet v kavárnách a restauracích za předem domluvených podmínek.

Praha osloví restaurace

„Budovat nové toalety ze strany města by bylo dlouhé a nákladné, protože poté by se o ně pravděpodobně muselo starat město samo. Proto vítám model, kdy město naváže spolupráci s restauracemi ve městě, aby poskytovaly toalety zdarma na základě domluvy a bude o tom dostatečně informovat občany. Toalety ovšem musí být rovnocenně přístupné všem obyvatelům včetně osob s handicapem,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Moderní záchodky na nádraží Praha-Vysočany

Kancelář veřejného prostoru IPR teď začne pracovat na druhé části dokumentu. Ta přinese konkrétní návrh, kolik veřejných toalet by v Praze mělo být, kde přesně mají stát a jak by měly vypadat.

Témata: toaleta

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

Opel Zafira s turbodieselem: rodinné auto, které zvládne školku, chalupu i dálnici

Když chcete auto, které zvládne všechno – školku, chalupu i víkend u moře – Opel Zafira s turbodieselem je přesně ten typ parťáka, který to dokáže splnit. A ještě dobře vypadá!

Společnost Pylontech oznamuje oficiální otevření své australské pobočky a posiluje tak svou globální pozici v oblasti skladování energie

5. listopadu 2025  8:32

Praha řeší veřejné toalety. Osloví i restaurace. Lidé by byli rádi, kdyby se mohlo čůrat zdarma

Rada hlavního města na svém zasedání schválila návrh na zpracování Koncepce přístupnosti veřejných toalet. Na základě analytické části, která shromáždila zkušenosti i z jiných měst, tak Institut...

5. listopadu 2025  8:26

V Po-ao se konalo 6. Mezinárodní fórum o nových energetických systémech a 21. Mezinárodní vědecko-technologické fórum CSG

5. listopadu 2025  8:24

Společnost Yadea zazářila na veletrhu EICMA 2025 s novým modelem Yadea Velax a ekosystémem pro nabíjení za všech scénářů

5. listopadu 2025  8:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Imper se mění na Saleskit a rozjíždí zahraniční expanzi. Rebranding sjednotí značku i jednotlivé produkty na všech trzích

5. listopadu 2025

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:32,  aktualizováno  7:32

Vodní hrad Lipý: od Dušiček k Lucii

Víte, jaké listopadové zvyky dodržovali naši předkové a jaké osobnosti se vážou k listopadovým svátkům?

5. listopadu 2025  7:29

Hradišťan a Javory Beat na společném pódiu

Páteční večer 7. listopadu bude od 19:00 patřit výjimečnému hudebnímu setkání v Kulturním centru Lanškroun. V rámci společného koncertu vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem a sourozenci Hana a Petr...

5. listopadu 2025  7:14

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:42

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

5. listopadu 2025  6:22

Radní podpoří poradenské centrum

Radní Pardubic schválili dotaci 70 tisíc korun organizaci Bethany – dům pomoci, která sídlí na třídě Míru.

5. listopadu 2025  6:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.