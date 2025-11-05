„První část dokumentu, kterou dnes vedení města schválilo, je výzkumná. Zjišťovali jsme, co je pro Pražany u veřejných toalet důležité, a jak k této problematice přistupují ostatní města,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. „Jako nejdůležitější aspekty se ukázaly být dobrá dostupnost a zejména čistota toalet.“
Nejpopulárnější jsou toalety v obchodních centrech
Aby systém fungoval, jak má, je důležité, aby měl člověk nejbližší veřejné toalety v dosahu do 300 metrů. Takovou dostupnost má však v současnosti jen malá část hlavního města.
„Je důležité, že analýza prověřuje různé modely provozování od budování toalet přes zpřístupňování těch existujících ve veřejných budovách, ale třeba i kavárnách a obchodních centrech,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.
Problém? Placení!
Toalety v obchodních centrech jsou aktuálně mezi Pražany nejpopulárnější. Oceňují u nich zejména čistotu.
Problémem podle autorů dnes schváleného dokumentu ale je, že toalety jsou často placené. To může představovat překážku jak pro sociálně slabší, tak i pro stále se zvětšující skupinu lidí, kteří u sebe nemají hotovost. Další možnost by bylo využití toalet v kavárnách a restauracích za předem domluvených podmínek.
Praha osloví restaurace
„Budovat nové toalety ze strany města by bylo dlouhé a nákladné, protože poté by se o ně pravděpodobně muselo starat město samo. Proto vítám model, kdy město naváže spolupráci s restauracemi ve městě, aby poskytovaly toalety zdarma na základě domluvy a bude o tom dostatečně informovat občany. Toalety ovšem musí být rovnocenně přístupné všem obyvatelům včetně osob s handicapem,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.
Kancelář veřejného prostoru IPR teď začne pracovat na druhé části dokumentu. Ta přinese konkrétní návrh, kolik veřejných toalet by v Praze mělo být, kde přesně mají stát a jak by měly vypadat.