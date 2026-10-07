Nová trať naváže na úsek mezi Modřany a Libuší, který se otevřel v květnu 2023. Od současné konečné v Libuši se tramvaj vydá po Novodvorské a zamíří směrem k Chýnovské ulici. Tam si dá otočku v nové blokové smyčce.
A zastávek nebude zrovna málo. Na trase přibydou Libuš a Přírodní, v prostoru smyčky pak Chýnovská a Nové Dvory.
V Novodvorské navíc koleje nebudou jen tak ležet v betonu. Praha je plánuje zatravnit, takže by nová trať měla okolí trochu zjemnit.
Nová čtvrť, metro a tramvaj v jednom
Nové Dvory mají v dalších letech výrazně ožít. Vzniká tu plánovaná nová městská čtvrť a zároveň se počítá se stanicí metra D. Tramvaj nabídne přímé spojení třeba do Modřan, Braníka nebo Podolí. Dojede také směrem k Palackého a Karlovu náměstí.
17 jako první, potom možná 3 a 20
Jaké číslo bude na čele tramvaje na Nové Dvory svítit? Zatím to není úplně vytesané do kamene. Podle současných plánů by sem měla nejprve zajíždět část spojů linky 17. Až se posune výstavba metra D, mohly by ji následovat linky 3 a 20.
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Nejdřív vodovod, potom koleje
Než ale tramvaje začnou po nové trati cinkat, čeká stavbaře poněkud méně sexy část celé akce. Vodovod.
Přeložit se musí dva paralelní vodovodní řady, které vedou vodu ze Želivky. Potrubí se bude přesouvat v úseku dlouhém zhruba dva kilometry, od dnešní zastávky Libuš až ke křižovatce s Chýnovskou.
Důvod je jednoduchý: do cesty se jim staví budoucí stanice metra D Libuš.
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První rok bude hlavně o kopání
Kdo čekal, že se hned začne pokládat jedna kolej za druhou, bude si muset chvíli počkat. První stavební sezona bude podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) především ve znamení zemních prací a zmiňovaných přeložek vodovodů.
Ty by měly být hotové do konce roku 2027. Celá tramvajová trať pak má být dokončena o rok později.
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Podchod bude připravený dopředu
DPP při stavbě myslí i o kus dál. Na Libuši vzniknou základy budoucího podchodu, který jednou propojí tramvajové zastávky s jižním vestibulem stanice metra D Libuš.
Samotný podchod ale přijde na řadu až společně se stavbou stanice metra. Na tu DPP nedávno vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 3,76 miliardy korun. Stanice by měla být hotová v roce 2032.
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