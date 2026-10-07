Praha rozjíždí další tramvajovou trať. Zamíří na Nové Dvory a potká se tu s metrem D

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  17:23aktualizováno  18:48
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Praha se pustila do dalšího rozšiřování tramvajové sítě. Dopravní podnik zahájil výstavbu nové trati, která propojí Libuš s Novými Dvory. Tramvaje by po zhruba 1,8 kilometru dlouhé trase měly začít jezdit už na konci roku 2028.

Nová trať naváže na úsek mezi Modřany a Libuší, který se otevřel v květnu 2023. Od současné konečné v Libuši se tramvaj vydá po Novodvorské a zamíří směrem k Chýnovské ulici. Tam si dá otočku v nové blokové smyčce.

A zastávek nebude zrovna málo. Na trase přibydou Libuš a Přírodní, v prostoru smyčky pak Chýnovská a Nové Dvory.

Mapa nové tramvajové tratě Libuš – Nové Dvory. (6. února 2025)

V Novodvorské navíc koleje nebudou jen tak ležet v betonu. Praha je plánuje zatravnit, takže by nová trať měla okolí trochu zjemnit.

Nová čtvrť, metro a tramvaj v jednom

Nové Dvory mají v dalších letech výrazně ožít. Vzniká tu plánovaná nová městská čtvrť a zároveň se počítá se stanicí metra D. Tramvaj nabídne přímé spojení třeba do Modřan, Braníka nebo Podolí. Dojede také směrem k Palackého a Karlovu náměstí.

17 jako první, potom možná 3 a 20

Jaké číslo bude na čele tramvaje na Nové Dvory svítit? Zatím to není úplně vytesané do kamene. Podle současných plánů by sem měla nejprve zajíždět část spojů linky 17. Až se posune výstavba metra D, mohly by ji následovat linky 3 a 20.

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Nejdřív vodovod, potom koleje

Než ale tramvaje začnou po nové trati cinkat, čeká stavbaře poněkud méně sexy část celé akce. Vodovod.

Přeložit se musí dva paralelní vodovodní řady, které vedou vodu ze Želivky. Potrubí se bude přesouvat v úseku dlouhém zhruba dva kilometry, od dnešní zastávky Libuš až ke křižovatce s Chýnovskou.

Důvod je jednoduchý: do cesty se jim staví budoucí stanice metra D Libuš.

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První rok bude hlavně o kopání

Kdo čekal, že se hned začne pokládat jedna kolej za druhou, bude si muset chvíli počkat. První stavební sezona bude podle Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) především ve znamení zemních prací a zmiňovaných přeložek vodovodů.

Ty by měly být hotové do konce roku 2027. Celá tramvajová trať pak má být dokončena o rok později.

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Podchod bude připravený dopředu

DPP při stavbě myslí i o kus dál. Na Libuši vzniknou základy budoucího podchodu, který jednou propojí tramvajové zastávky s jižním vestibulem stanice metra D Libuš.

Samotný podchod ale přijde na řadu až společně se stavbou stanice metra. Na tu DPP nedávno vypsal tendr s předpokládanou hodnotou 3,76 miliardy korun. Stanice by měla být hotová v roce 2032.

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Vizualizace nové tramvajové zastávky Strahov.

  • Práce pokračují také na trati přes areál bývalého nákladového nádraží. Ta spojí Žižkov s Jarovem a má obsloužit novou zástavbu. Hotová by měla být příští rok v létě a stát bude 599,2 milionu korun bez DPH.
  • A kdo se těší na tramvaj přímo přes Václavák, také nemusí zoufat. Koleje v jeho horní části se staví od poloviny roku 2024 a otevření je naplánované na polovinu příštího roku. Celý projekt včetně úprav náměstí vyjde na 1,24 miliardy korun.
  • Do toho se staví ještě trať od Vinohradské přes Počernickou na sídliště Malešice. Hotová má být začátkem roku 2028. I tady se ale kromě kolejí řeší vodovody.
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