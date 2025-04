Slavnostní otevření centra Hydropolis v areálu bývalé Vinohradské vodárny by se mělo odehrát roku 2027. | foto: PRAGUE CONVENTION BUREAU

Výstaviště, Mozart Interactive Museum, Hydropolis, nespočet hotelů. Praha představuje nové eventové prostory a blíží se otevření několika dalších. Ty mají dohromady nabídnout celkovou kapacitu pro nejméně šest a půl tisíce osob. které budou moci využít i tisícovku nově vybudovaných hotelových pokojů.

Výstaviště a Planetárium

„Mezi nejvýznamnější přírůstky na pražské kongresové scéně dozajista patří rekonstrukce v rámci areálu Výstaviště Praha. Ačkoli na dokončení prací na Průmyslovém paláci si ještě více než rok počkáme, již nyní nabízí Výstaviště mnoho novinek,“ říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau, které reprezentuje kongresový průmysl v Praze.

„V létě roku 2024 byly otevřeny zelené střechy nově zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů a na podzim následovalo představení renovovaných prostor divadla Nová Spirála. Dohromady nabídnou tyto prostory kapacitu až pro 4500 osob,“ dodává Muška.

V těsné blízkosti Výstaviště pak probíhají ještě další dvě renovace samostatně spravovaných prostor. V létě 2025 by mělo dojít ke znovuotevření Planetária Praha, které se po renovaci bude pyšnit novou LED Dome technologií, která ho zařadí mezi nejmodernější planetária světa. Prostory pak budou k dispozici i pro privátní pronájem na akce s celkovou kapacitou, včetně venkovní terasy, až 700 osob.

„V horizontu zhruba jednoho roku od výběru zhotovitele dokončovacích prací je též plánováno dlouho odkládané otevření Šlechtovy restaurace v Královské oboře. Ta by po rekonstrukci měla nabídnout tři gastroprovozy a pro eventy též prostory venkovní promenády a altánu,“ doplňuje Muška.

Novinky v tržnici

Ve správě společnosti Výstaviště Praha, a. s., je též areál Holešovické tržnice, který momentálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Již ke konci roku 2025 se však návštěvníci i organizátoři akcí budou moci těšit na několik novinek, jako například zrekonstruované prostory nejhonosnější budovy v areálu Holešovické tržnice, bývalé Jateční burzy, kterou Zátiší Group promění v restauraci s kapacitou pro 300 hostů nesoucí název Burza.

Fantova budova

V netradičním prostředí pražského hlavního nádraží se po rekonstrukci otevřel další secesní eventový přírůstek. Po náročné obnově byly začátkem roku 2024 v rámci Fantovy budovy představeny dva secesní sály, které dříve sloužily jako restaurace a čekárny pro cestující. Sály zvládnou hostit kongresy a konference s kapacitou necelých šest set osob. Fantův a Sloupový sál pak doplňuje malý salonek pro dvacet osob a kavárna Foyer Café, která je na rozdíl od sálů přístupná i široké veřejnosti.

„Fantova budova však není jediným novým prostorem s železniční tematikou. V pražské Bubenči se po rekonstrukci otevřela pod názvem Stanice 6 bývalá nádražní budova, která slouží především pro místní jako bistro a komunitní prostor. Nabízí však i možnost pronájmů pro menší akce okolo dvě stě osob,“ dodává Muška.

Akce interaktivně

Praha kromě tradičních eventových prostor disponuje i těmi, které v sobě zahrnují interaktivní prvky. Kromě již zmíněného chystaného otevření Planetária Praha si mohou organizátoři akcí pro svůj event vybrat i již nedávno představený prostor Mozart Interactive Museum na Malé Straně. Interaktivní expozice umožní prostřednictvím nejmodernějších technologií poznat život a tvorbu hudebního génia W. A. Mozarta, který v Praze opakovaně pobýval. Prostory muzea jsou k dispozici i pro privátní akce. „Na další interaktivní prostor si budeme muset počkat až do roku 2027, kdy by mělo dojít k otevření osvětového centra Hydropolis v areálu bývalé Vinohradské vodárny. Kromě edukativní expozice ve vodojemu a vodárenské věži nabídne areál i vodní park dostupný veřejnosti vyhlídkové místo a kavárnu s kongresovým sálem pro 160 delegátů,“ přibližuje Muška.

Hotelová scéna

Pražský kongresový průmysl posílí i několik nových hotelů, které poskytnou nejen tisícovku pokojů, ale doplňkově též další mítinkové prostory. „V loňském roce se Praha rozrostla hned o dva významné hotelové projekty. Po dlouhotrvající renovaci byl na Václavském náměstí otevřen bývalý secesní Grand Hotel Evropa – nyní W Prague s celkovou kapacitou 161 pokojů a tří prostor vhodných pro menší společenské akce do 50 osob. Zcela novým developerským počinem pak bylo vybudování hotelu The Cloud One v blízkosti Masarykova nádraží. Ten od léta 2024 nabízí celkem 382 pokojů a dvě prostory pro eventy, včetně střešního baru s terasou až pro 160 osob,“ míní Muška a dodává, že na rok 2025 je naplánováno otevření dalších tří hotelů. Fairmont Golden Prague, respektive bývalý hotel InterContinental, hotel Sir Prague nedaleko Tančícího domu a Akroterion v Železné ulici.