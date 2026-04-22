Peníze půjdou na výměnu svítidel, stožárů, kabelů i zapínacích míst. Součástí projektu je také modernizace řídicích technologií, monitoring sítě nebo úpravy související s elektrifikací trolejbusových linek.
„Veřejné osvětlení je důležitou součástí bezpečnosti i každodenního fungování města. Proto pokračujeme v systematické obnově svítidel, stožárů, kabelů i řídicích technologií napříč Prahou. Na rok 2026 počítáme s investicemi přes 210 milionů korun, které umožní modernizaci a další rozvoj této infrastruktury,“ říká náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza.
Bezpečnost i komfort pro obyvatele
Podle vedení města nejde jen o technickou záležitost, ale o službu, na kterou se obyvatelé musí spolehnout každý den. Modernější osvětlení má přispět k větší bezpečnosti v ulicích i ke komfortnějšímu pohybu ve veřejném prostoru.
„Jde o důležitou investici do infrastruktury, která má přímý vliv na bezpečnost i každodenní fungování města. Veřejné osvětlení není jen technická záležitost, ale jedna ze základních služeb, na kterou se Pražané musí moci spolehnout,“ komentuje primátor Bohuslav Svoboda.
Možné navýšení rozpočtu
Schválená částka 210,3 milionu korun bez DPH představuje maximální základní rámec. Praha si ale nechává otevřenou možnost dalšího financování. V případě potřeby může využít takzvaný opční finanční rámec a investici ještě navýšit podle aktuální situace.
Navazuje se na dlouhodobou správu
Společnost Technologie hl. m. Prahy se dlouhodobě stará o správu, provoz a údržbu veřejného osvětlení. Samotná obnova ale dosud nebyla součástí rámcové smlouvy, proto nyní město přistoupilo k uzavření nové smlouvy přímo na modernizaci.
Práce mají zohledňovat nejen technický stav zařízení, ale i rostoucí nároky na kvalitu veřejného prostoru a energetickou efektivitu.
Smlouva platí do konce roku
Nová smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to do 31. prosince 2026. Do té doby by měla proběhnout většina plánovaných obnov a modernizací, které mají zajistit, že pražské veřejné osvětlení bude odpovídat současným standardům i budoucím potřebám města.