Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Vydejte se na jejich slavnostní průvod městem

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.
Vánoční flotila pražské MHD

Vánoční flotila pražské MHD | foto: RADOSLAV VNENČÁK

Vánoční tramvaje v roce 2024.
Vánoční tramvaje v roce 2024. Mazačka byla středem zájmu.
Vánoční Mazačka v roce 2024
Mazačka vyjíždí vánočně nazdobená do ulic města už mnoho let.
8 fotografií

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v předvečer adventu, to znamená tuto sobotu 29. listopadu 2025 v 16:30 hodin, ve vozovně Střešovice slavnostně rozsvítí vánočně nazdobená vozidla.

Vánoční tramvaje v roce 2024.

Následně je vypraví do centra města ve speciálním průvodu po trase přes Hradčanskou, Letnou, Nábřeží Kapitána Jaroše, Mánesův most k Právnické fakultě, kde bude ukončen. DPP letos vyzdobil jedenáct vozidel, o dvě více než loni, ale také stanici metra Křižíkova a Muzeum MHD.

Harmonogram slavnostního rozsvícení

  • 14:30 – zahájení prodeje vstupenek před Muzeem MHD
  • 15:00 – 16:00 – příjezd vánočně nazdobených vozů
  • 16:20 – vystoupení Pěveckého sboru DPP
  • 16:30 – odpočítávání rozsvícení
  • 16:50 – odjezd průvodu

Tříčlánkový trolejbus, třešnička pro šotouše

Součástí vánočního designu budou i letos přání dětí z dětských domovů, které mohou cestující plnit ve spolupráci s dobrovolnickým projektem Milý Ježíšku na portálu milyjezisku.eu. Do provozu se vánočně nazdobená vozidla DPP vydají už v neděli 30. listopadu 2025. Budou jezdit až do Tří králů, tedy do úterý 6. ledna 2026.

Vánoční flotila pražské MHD

Novinkou letošní vánoční flotily DPP bude vyzdobený tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M, historická tramvaj Tatra K2 nebo stylizovaný svítící model pražských monumentů na Mazačce místo nádrže na vodu. Koledy se letos rozezní ve všech tramvajích s vánočním celopolepem, tj. ve dvou vozech T3, v 14T a 15T.

Splněná dětská vánoční přání

DPP pokračuje v iniciativě z loňského roku a letos bude opět zprostředkovávat plnění vánočních přání dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Ve spolupráci s dobrovolníky z projektu Milý Ježíšku se na portálu milyjezisku.eu podařilo nasbírat více než 2500 přání převážně od dětí z osmi desítek dětských domovů v ČR. Každý cestující si může vybrat konkrétní dárek od konkrétního dítěte a po úhradě jej nechat doručit do dětského domova.

Vánoční flotila pražské MHD

Poprvé budou ve vánočních vozech s celopolepem (kromě tramvaje 15T) nainstalovány displeje, které budou zobrazovat aktuální počet dětských přání ke splnění i jednotlivá přání opatřená QR kódem. Po jeho načtení jej cestující mohou obratem splnit během jízdy v MHD.

Letošní vánoční flotila DPP

DPP letos ve spolupráci se společností DECOLED z Dobrovíze u Prahy, Střední průmyslovou školou dopravní (SPŠD) a kolegy z jednotlivých garáží a vozoven vánočně nazdobil tato vozidla:

  • 1x tramvaj Škoda 15T ev. číslo 9401 (vozovna Motol)
  • 1x tramvaj Škoda 14T ev. čísla 9170 (vozovna Kobylisy)
  • 2x ČKD Tatra T3R.P ev. čísla 8304 a 8305 (obě vozovna Žižkov)
  • 1x ČKD Tatra T3M „Mazačka“ ev. čísla 5572 (vozovna Pankrác)
  • 1x historická dvounápravová tramvaj Ringhoffer ev. čísla 2210 a vlečný vůz ev. čísla 1419 (obě vozovna Střešovice)
  • 1x historická tramvaj Tatra K2 ev. čísla 7000 (vozovna Střešovice)
  • 1X autobus SOR NB 12 ev. čísla 4073 (garáž Hostivař)
  • 1x kloubový SOR NB 18 ev. čísla 6966 (garáž Klíčov) a 1x tříčlánkový trolejbus Škoda-Solaris 24M ev. čísla 407 (garáž Řepy)

Tramvaje T3, 14T, 15T, Mazačka a oba autobusy SOR vyjedou v jednotném vánočním celopolepu, „Letošní vánoční flotila DPP přináší do Prahy světlo a pocit propojení v kolážové ilustraci města tak, aby rozmanitost zachytila v celku. Design zobrazuje známá místa Prahy, kde se v zimním čase přirozeně potkávají lidé i jejich příběhy. Vyzdobené autobusy a tramvaje se tak mění v galerii na kolejích připomínající radost vánočních setkání a plněných přání,“ popisuje letošní design vánočních vozů DPP Eva Poláčková, jednatelka společnosti DECOLED.

Mazačka vyjíždí vánočně nazdobená do ulic města už mnoho let.

Trasa průvodu a harmonogram slavnostního rozsvícení

Vánočně vyzdobená vozidla DPP kromě tříčlánkového trolejbusu pojedou letos po trase Muzeum MHD – Hradčanská – Letenské náměstí – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše – Malostranská – Mánesův most – Právnická fakulta, kde cestující vystoupí. Fanoušci budou mít možnost si vánoční flotilu nafotit bez cestujících na Čechově mostě, kde vozy před rozjezdem do domovských dep zastaví na cca pět minut.

Na základě zkušeností z minulých let a pro větší komfort cestujících s ohledem na omezenou kapacitu bude možné jet ve speciálním průvodu vánočních vozidel až po zakoupení jízdenky. Ty budou v prodeji pouze v den rozsvícení, to jest v sobotu 29. listopadu 2025 od 14:30 hodin na místě, v prodejním stánku před Muzeem MHD za 50 korun. Děti do 10 let mají jízdu zdarma.

28. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

28. listopadu 2025

