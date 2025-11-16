Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového objevíte společně a domů se vrátíte s dobrým pocitem – ne s prázdnou peněženkou.
Všechny tipy na akce a výlety jsou ověřené projektem Pražské zkratky, který dlouhodobě mapuje Prahu pro rodiny s dětmi. Ve výběru najdete místa zdarma, kde zabavíte nejmenší školáky a někdy i trochu starší teenagery.

1. Mezigenerační čtení v knihovnách

Zajděte si poslechnout čtení pohádkové babičky či dědečka do některé z poboček Městské knihovny v Praze. Předčítání z oblíbených knížek pro děti je určeno předškolním posluchačům a dětem mladšího školního věku. Kam se vydat, zjistíte na webu knihovny.

2. Didaktikon UK (Kampus Hybernská)

Každé pondělí a čtvrtek od 15:00 do 18:00 si můžete projít interaktivní expozice, vyzkoušet si experimenty, objevit svět vědy hravou formou v jediném pražském science centru. Vstupné je dobrovolné.

3. Návštěvnické centrum ČNB (Na Příkopě 28)

V Návštěvnickém centru České národní banky si ověříte pravost bankovek a vyzkoušíte zábavné kvízy. Vyfoťte se u stomilionové zlaté mince (130 kg) a zkuste zvednout zlatou cihlu v hodnotě 17 000 000 Kč.

4. Vánoční putování Pražským hradem

Od 29. listopadu se můžete na třech zastaveních vydat k jesličkám s narozeným Ježíškem. Vánoční putování připravilo pro Pražský hrad opět Divadlo bratří Formanů a jejich přátelé.

5. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (Jeruzalémská 12)

Jednou měsíčně pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Čtení pro rodiče a děti – dopoledne pro děti 2–3 roky, odpoledne pro 3–6 let. Vstup je zdarma, je však nutné se předem přihlásit.

6. Střešní terasa Národního památníku na Vítkově

Zakončete odpolední procházku výhledem ze střešní terasy Národního památníku na Vítkově. Vstup je zdarma, v zimě se zavírá už v 16.00.

7. Otevření hlavní budovy Muzea Prahy (6. a 7. prosince)

Po rozsáhlé rekonstrukci se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci – čekají vás rodinné dílny, komentované prohlídky Langweilova modelu i nová expozice v moderním kabátu. Slavnostní víkend je bez vstupného.

8. Kluziště Vypich

Jedna z mála venkovních ploch pro veřejné bruslení, kde si můžete zabruslit zdarma, je u Obory Hvězda. Placená je jen půjčovna a pomůcky.

9. Skryté příběhy – mobilní aplikace pro děti i rodiče

Na výběr máte v Praze více než třicet tras s audiopříběhy a úkoly, fungují i offline. Stačí telefon; bez poplatku, na hodinu i půldenní toulání Prahou.

10. Hledačka zvířat na katedrále sv. Víta

Na webu Pražských zkratek je připravena ke stažení zdarma jednoduchá hra pro děti v předškolním a mladším školním věku, která promění procházku okolo katedrály v hravou pátračku.

Kdo za výběrem stojí

  • Pražské zkratky dlouhodobě mapují Prahu pro rodiny s dětmi – přinášejí tipy zdarma, smysluplné procházky, pracovní listy i dárky o Praze.
  • Denně sdílejí akce bez vstupného a slevy ve facebookové skupině Jak ušetřit s dětmi v Praze a jednou měsíčně posílají e-mailový speciál s přehledem nejlepších slev a tipů, kam s dětmi v Praze zdarma.
  • Chcete ušetřit čas i peníze a přitom s dětmi opravdu v Praze něco zažít? Začněte na webu Pražských zkratek a mrkněte i do e-shopu.

