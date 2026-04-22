„Rozšiřování uličních stromořadí vnímáme jako klíčovou součást naší strategie rozvoje kvalitního a udržitelného městského prostředí. Ulice V Cibulkách jasně ukazuje, jak lze dopravní prostor účelně propojit s funkční zelení, která zlepšuje prostředí pro rezidenty, kteří jsou dopravou zatížen,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
„Nejde jen o estetiku, ale o koncepční správu uličního profilu, kde stromy pomáhají přirozeně oddělovat dopravní proudy a snižovat negativní dopady automobilového provozu. Naším cílem je vytvářet takové komunikace, které jsou nejen průjezdné, ale svým charakterem snesitelné a bezpečné pro život v jejich bezprostředním okolí,“ dodává Beránek.
Nové dřeviny nejsou vybrané náhodně. Praha testuje takzvané „klimastromy“, tedy druhy, které dokážou přežít v náročném městském prostředí a zároveň plnit důležité funkce – poskytovat stín a ochlazovat vzduch.
V ulici se objeví javor italský a dva druhy břestovců. Jde o velkokorunné stromy, které mají do budoucna výrazně zlepšit mikroklima v lokalitě.
Město testuje desítky druhů
Výsadba je součástí širšího projektu. Praha dlouhodobě sleduje více než třiceti druhů stromů napříč městem a vyhodnocuje, jak rostou, jak zvládají sucho nebo znečištění a kolik stínu dokážou vytvořit.
Cílem je najít ideální skladbu dřevin pro budoucí podobu ulic. První výsledky testování ale budou k dispozici až za šest až osm let.
Reakce na kritiku kácení
Obnova zeleně v lokalitě přichází poté, co původní stromy musely být kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokáceny. Tento krok vyvolal mezi obyvateli negativní reakce.
Podle zástupců města ale nebyla jiná možnost než staré a poškozené dřeviny nahradit novou výsadbou, která má vydržet v náročných podmínkách výrazně déle.
Speciální výsadba i péče
Stromy se vysazují do travnatých pásů mezi silnicí a chodníkem, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Každý strom dostane při výsadbě minimálně 200 litrů vody a speciální substrát s biouhlem pro lepší růst kořenů.
Město navíc počítá s intenzivní péčí po dobu pěti let, aby se nové stromy dobře ujaly.
