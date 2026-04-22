Praha sází nové „klimastromy“. V Cibulkách jich bude bojovat s horkem a suchem celkem 23

Filip Jaroševský
  13:06
Technická správa komunikací (TSK) rozšiřuje stromořadí v ulici V Cibulkách v Praze 5. K původní výsadbě přibude 23 nových stromů, které mají lépe zvládat horko, sucho i znečištěné ovzduší. Město si od projektu slibuje, že bude o krok napřed před dopady klimatické změny.
První výsledky testování vlivu těchto stromů na městské prostředí budou k dispozici za 6 až 8 let. Praha se tak stává evropským průkopníkem v adaptaci na klimatické změny prostřednictvím vědecky podložené výsadby zeleně. | foto: TSK PRAHA

„Rozšiřování uličních stromořadí vnímáme jako klíčovou součást naší strategie rozvoje kvalitního a udržitelného městského prostředí. Ulice V Cibulkách jasně ukazuje, jak lze dopravní prostor účelně propojit s funkční zelení, která zlepšuje prostředí pro rezidenty, kteří jsou dopravou zatížen,“ říká 1. náměstek primátora pro oblast dopravy Jaromír Beránek.

„Nejde jen o estetiku, ale o koncepční správu uličního profilu, kde stromy pomáhají přirozeně oddělovat dopravní proudy a snižovat negativní dopady automobilového provozu. Naším cílem je vytvářet takové komunikace, které jsou nejen průjezdné, ale svým charakterem snesitelné a bezpečné pro život v jejich bezprostředním okolí,“ dodává Beránek.

Nové dřeviny nejsou vybrané náhodně. Praha testuje takzvané „klimastromy“, tedy druhy, které dokážou přežít v náročném městském prostředí a zároveň plnit důležité funkce – poskytovat stín a ochlazovat vzduch.

V ulici se objeví javor italský a dva druhy břestovců. Jde o velkokorunné stromy, které mají do budoucna výrazně zlepšit mikroklima v lokalitě.

Město testuje desítky druhů

Výsadba je součástí širšího projektu. Praha dlouhodobě sleduje více než třiceti druhů stromů napříč městem a vyhodnocuje, jak rostou, jak zvládají sucho nebo znečištění a kolik stínu dokážou vytvořit.

Cílem je najít ideální skladbu dřevin pro budoucí podobu ulic. První výsledky testování ale budou k dispozici až za šest až osm let.

Reakce na kritiku kácení

Obnova zeleně v lokalitě přichází poté, co původní stromy musely být kvůli špatnému zdravotnímu stavu pokáceny. Tento krok vyvolal mezi obyvateli negativní reakce.

Podle zástupců města ale nebyla jiná možnost než staré a poškozené dřeviny nahradit novou výsadbou, která má vydržet v náročných podmínkách výrazně déle.

Speciální výsadba i péče

Stromy se vysazují do travnatých pásů mezi silnicí a chodníkem, které pomáhají zadržovat dešťovou vodu. Každý strom dostane při výsadbě minimálně 200 litrů vody a speciální substrát s biouhlem pro lepší růst kořenů.

Město navíc počítá s intenzivní péčí po dobu pěti let, aby se nové stromy dobře ujaly.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  15:25

22. dubna 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

PoptĂˇvka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevĹ™enĂ­m novĂ©ho hotelu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.