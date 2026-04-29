Organizátoři i dopravní podnik letos slibují maximální efektivitu. Celý proces bude rozdělen do několika časových etap tak, aby se ulice otevíraly pro automobily i MHD ihned poté, co proběhne poslední běžec. Cílem je, aby dopad na běžný chod města byl co nejmenší a doprava zůstala v rámci možností plynulá.
Sázka na metro a náhradní spoje
Pokud se v neděli chystáte do centra, nejjistější volbou bude jednoznačně metro. Jeho provoz bude během dne posílen, aby zvládlo nápor fanoušků i cestujících, kteří se budou chtít vyhnout uzavřeným povrchovým úsekům.
V místech, kde maraton přeruší pravidelné linky tramvají či autobusů, budou připraveny náhradní autobusové trasy:
- X1: Nádraží Holešovice – Dělnická – Vltavská – Strossmayerovo náměstí
- X3: Dvorce – Na Strži – Budějovická
- X25: Palmovka – Vltavská – Strossmayerovo náměstí
Kompletní a detailní přehled všech změn, konkrétní časy uzavírek jednotlivých ulic a omezení konkrétních linek najdete na webu Pražské integrované dopravy, nebo na stránkách pořadatele.