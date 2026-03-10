Praha se chystá na MS v krasobruslení. Pořadatelé radí: k O2 areně jeďte raději MHD

Autor: Metro.cz
  14:50
Pořadatelé mistrovství světa v krasobruslení, které se za dva týdny uskuteční v Praze, doporučují fanouškům, aby při cestě do O2 areny využívali především městskou hromadnou dopravu. Parkovací možnosti v okolí haly budou totiž během šampionátu omezené a organizátoři proto radí zaparkovat na záchytných parkovištích P+R a dojet na místo metrem či tramvají.
O2 arena.

O2 arena. | foto: Bestsport

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...
V úterý 17. března si organizátoři šampionátu symbolicky převezmou O2 arenu a zahájí závěrečnou fázi příprav. „Stojíme před jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů – přeměnit komplex arény pro světový šampionát v krasobruslení. Už za týden začínáme se stavbou tréninkové ledové plochy v O2 universu, v dalších dnech se přesuneme také do samotné O2 areny,“ popisuje harmonogram příprav místopředseda Českého krasobruslařského svazu Evžen Milčinský.

Na bezpečnost MS u haly dohlédne i Jupiter. Policie varuje před falešnými lístky

Podle organizátorů je jednou z hlavních priorit zajištění plynulého průběhu celé akce. Na přípravách proto spolupracují s bezpečnostními složkami, hlavním městem Prahou i městskou částí Praha 9. „Jménem organizačního výboru bych chtěl poděkovat profesionálnímu přístupu našich partnerů, se kterými společně pracujeme na zajištění bezpečného a komfortního průběhu celé akce,“ dodává Milčinský.

Pocta, kterou uvidí i děti ze škol

Praha hostí světový šampionát po více než třech desetiletích. Podle radního hlavního města Prahy Zdeňka Kováříka jde o významnou sportovní událost. „Po úspěšném hokejovém mistrovství světa v roce 2024 jde o další prestižní zimní sportovní událost, kterou Praha hostí. Aby byl požitek z krasobruslení co největší a řidiči nedělali zbytečné piruety na parkovišti, tak se pro fanoušky stane hlavní dopravní tepnou nově zrekonstruovaná stanice metra Českomoravská,“ dodává Kovářík.

Zleva mistr světa ve sportovních dvojicích René Novotný a mistryně světa v tanečních párech Eva Romanová jsou ambasadory mistrovství světa 2026 v Praze.

Šampionát se uskuteční v Praze 9, která je s historií českého krasobruslení úzce spojená. Právě zde vyrůstali čtyřnásobní mistři světa v tancích na ledě Eva a Pavel Romanovi. „Navazujeme na mimořádnou tradici spojenou se sourozenci Romanovými a zároveň chceme podporovat bruslení i mezi mladou generací,“ uvedl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Praha přivítá světovou špičku krasobruslení. Na MS přijede Malinin i olympijská vítězka Liu

Městská část proto ve spolupráci s organizátory připravuje doprovodné programy pro školy z okolí O2 areny. Děti budou moci navštívit také oficiální tréninky závodníků.

Záchranné složky navýší kapacity

Na bezpečnost akce se připravuje také policie. „Na přípravě bezpečnostního opatření jsme začali pracovat už v únoru loňského roku a od počátku jsme s organizátory v úzkém kontaktu. Primárně se o bezpečnost návštěvníků budou starat pražští policisté, kterým pomohou kolegové i z vybraných celorepublikových útvarů. Kromě preventivních pyrotechnických prohlídek budeme dohlížet především na veřejný pořádek před O2 arenou, stejně jako na dopravní situaci v okolí haly. V neposlední řadě jsme ve spolupráci s organizačním výborem připravili pro návštěvníky preventivní doporučení a jsme připraveni na místě řešit i případný výskyt falešných vstupenek,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch, který velí policejnímu bezpečnostnímu štábu.

Podobně se na šampionát chystají také hasiči. „Po dobu šampionátu posílíme příjem linek tísňové komunikace a budeme připraveni v případě potřeby využít také předurčené jednotky ze Středočeského kraje. Naši styční důstojníci budou součástí bezpečnostního štábu přímo v místě konání. Během celého mistrovství budeme v hale monitorovat ovzduší kvůli případnému výskytu nebezpečných látek. Chceme přispět k tomu, aby mistrovství bylo nejen výjimečným sportovním zážitkem, ale i dobrou prezentací České republiky. Přijatá opatření nijak nesníží bezpečnost Pražanů ani dalších návštěvníků,“ říká náměstek generálního ředitele HZS ČR genmjr. Petr Ošlejšek.

Doprava? Radši MHD či vlakem, radí pořadatelé

Dopravní omezení se během šampionátu dotknou především bezprostředního okolí O2 areny. „V případě cesty osobním automobilem vás žádáme, abyste využívali především záchytná parkoviště P+R a dále pokračovali v cestě městskou hromadnou dopravou. Parkovací kapacity budou v okolí O2 areny značně omezeny. V případě využití P+R parkoviště doporučujeme zvolit parkoviště Černý Most. Vzhledem ke své kapacitě a vzdálenosti od arény jde o nejpohodlnější spojení,“ říká vedoucí oddělení dopravy ISU MS v krasobruslení 2026 Lenka Jiroutová.

Stanice metra B Českomoravská by navíc měla být po rekonstrukci znovu otevřena ještě před začátkem šampionátu, a to od 20. března.

Organizátoři zároveň doporučují využít i další spoje městské dopravy. Tramvaje zastavují ve stanicích Arena Libeň jih nebo Divadlo Gong. Autobusy budou během šampionátu zajíždět do stanice Českomoravská, která bude dočasně přesunuta do ulice K Moravině, případně na Nádraží Libeň. Do O2 areny je možné přicestovat také vlakem Českých drah, nejbližšími železničními stanicemi jsou Praha-Libeň a Praha-Vysočany.

Pro plynulý provoz včasný příjezd

Fanoušci by zároveň měli počítat se standardní bezpečnostní kontrolou při vstupu do haly. Dveře O2 areny se na oficiální tréninky otevřou hodinu před jejich začátkem, na soutěže pak 45 minut před první rozjížďkou.

Šampionát v krasobruslení omezí dopravu v Libni. Platit bude zákaz vjezdu

„Aby vše probíhalo plynule, doporučujeme zanechat nadměrné a přebytečné věci v úschovnách kolem haly. Tím nám pomůžete tyto kontroly urychlit. Seznam zakázaných předmětů nalezne každý na své vstupence nebo na našem webu. Zároveň bychom chtěli apelovat na fanoušky, aby především mezi programy urychlili odchod z arény, abychom mohli v co nejkratším čase připravit halu na další soutěž,“ říká vedoucí oddělení security Miloš Benda.

Úschovny budou umístěny před vstupem do O2 universa, před severním vchodem do O2 areny a také v blízkosti stanice metra. Souhrnné informace najdou návštěvníci na oficiálním webu akce prague2026.org.
















