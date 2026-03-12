Podle pražského primátora Bohuslava Svobody jsou Velikonoce především svátky setkávání. „Jsem rád, že právě v srdci Prahy vzniká místo, kde se lidé mohou na chvíli zastavit, potkat se s přáteli a připomenout si krásu velikonočních tradic,“ uvedl.
Na trzích nebudou chybět tradiční velikonoční pochutiny ani české speciality. Klobásy určené pro prodej na obou náměstích budou podle organizátorů vyrobeny v Česku a nabídku doplní také zelené pivo z tuzemského pivovaru. „K dostání bude jarní nádivka, velikonoční beránek, vajíčková pomazánka nebo novinka v podobě buchtiček se šodó,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Taiko Jan Dell.
Koncept vychází z přerodu
Staroměstské náměstí letos zaplaví květiny a pastelové barvy. Vizuální koncept vychází z přechodu ze zimy do jara, holé větve se mají postupně proměnit v rozkvetlé aleje a tradiční symboly doplní bohatá květinová výzdoba. Prodejní domky budou inspirovány prvky lidových krojů, pódium ozdobí květinové dekorace a v prostoru se objeví živé i umělé květiny.
Dominantou náměstí zůstane vyhlídkový most, který letos doplní dekorace se zelenými konvemi symbolizujícími proměnu zimy v jaro. Vrátí se také vyvýšené záhony s jarními květinami a tradiční břízy ozdobené pentlemi a kraslicemi. Výzdoba se částečně rozšíří i do přilehlého parku.
Program nabídne folklor i dílny pro děti
Kulturní program se odehraje na pódiích na obou náměstích, hlavní část opět na Staroměstském náměstí. Vystoupí folklorní soubory, cimbálové muziky, dechové orchestry, pěvecké sbory i divadelní soubory. O víkendech se zde budou konat také kreativní dílny pro děti a 28. března proběhne mezinárodní folklorní festival. Speciální program pro děti je připraven také na Velikonoční pondělí a přiblíží tradiční české zvyky.
Na Václavském náměstí bude v sobotu 28. března živě vysílat Hitrádio City. Na obě náměstí se vrátí i interaktivní tabule, na které mohou návštěvníci psát vzkazy nebo kreslit.
Desítky stánků a tradiční i moderní občerstvení
Na Staroměstském náměstí bude k dispozici 71 prodejních míst a tři charitativní stánky, na Václavském náměstí pak 33 stánků. Nabídka zahrne nejen tradiční sladkosti a jarní speciality, ale také vegetariánská, veganská či vybraná bezlepková jídla. Novinkou budou například bezlepkové kuřecí stripsy, palačinky nebo sýrové speciality včetně raclette (původně švýcarský polotvrdý sýr z kravského mléka, ale zároveň se tak říká i pokrmu z něj. Název pochází z francouzského „racler“, tedy škrábat, tradičně se rozpouští půlka bochníku sýra u zdroje tepla a roztavená vrstva se seškrabuje na talíř) a Vacherin Mont d’Or (měkký, krémový sýr z kravského mléka z francouzského pohoří Jura u hranic se Švýcarskem. Sýr je zabalený v kulaté dřevěné krabičce a obepnutý páskem ze smrkové kůry. Právě to mu dodává typickou vůni i chuť.).
Vedle občerstvení nabídnou prodejci také velikonoční dekorace, keramiku, pomlázky, kraslice, výrobky z proutí, slámy či šustí a další řemeslné zboží.
Stánky budou otevřeny denně od 10 do 22 hodin. Další informace jsou k dispozici na webu trhů a jejich sociálních sítích.