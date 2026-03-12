Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  12:05
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně obměněnou výzdobu, pastelové barvy i každodenní kulturní program.
Fotogalerie4

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos. | foto: Radoslav Vnenčák

Podle pražského primátora Bohuslava Svobody jsou Velikonoce především svátky setkávání. „Jsem rád, že právě v srdci Prahy vzniká místo, kde se lidé mohou na chvíli zastavit, potkat se s přáteli a připomenout si krásu velikonočních tradic,“ uvedl.

Velikonoční perníčky na Staroměstském náměstí 2025

Na trzích nebudou chybět tradiční velikonoční pochutiny ani české speciality. Klobásy určené pro prodej na obou náměstích budou podle organizátorů vyrobeny v Česku a nabídku doplní také zelené pivo z tuzemského pivovaru. „K dostání bude jarní nádivka, velikonoční beránek, vajíčková pomazánka nebo novinka v podobě buchtiček se šodó,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Taiko Jan Dell.

Koncept vychází z přerodu

Staroměstské náměstí letos zaplaví květiny a pastelové barvy. Vizuální koncept vychází z přechodu ze zimy do jara, holé větve se mají postupně proměnit v rozkvetlé aleje a tradiční symboly doplní bohatá květinová výzdoba. Prodejní domky budou inspirovány prvky lidových krojů, pódium ozdobí květinové dekorace a v prostoru se objeví živé i umělé květiny.

Hledání obřích vajec, chození s Jidášem či foukání skla. Poradíme vám, co letos dělat na Velikonoce

Dominantou náměstí zůstane vyhlídkový most, který letos doplní dekorace se zelenými konvemi symbolizujícími proměnu zimy v jaro. Vrátí se také vyvýšené záhony s jarními květinami a tradiční břízy ozdobené pentlemi a kraslicemi. Výzdoba se částečně rozšíří i do přilehlého parku.

Takto vypadá vizualizace letošního rozmístění stánků velikonočních trhů na Staroměstském náměstí.

Program nabídne folklor i dílny pro děti

Kulturní program se odehraje na pódiích na obou náměstích, hlavní část opět na Staroměstském náměstí. Vystoupí folklorní soubory, cimbálové muziky, dechové orchestry, pěvecké sbory i divadelní soubory. O víkendech se zde budou konat také kreativní dílny pro děti a 28. března proběhne mezinárodní folklorní festival. Speciální program pro děti je připraven také na Velikonoční pondělí a přiblíží tradiční české zvyky.

Na Václavském náměstí bude v sobotu 28. března živě vysílat Hitrádio City. Na obě náměstí se vrátí i interaktivní tabule, na které mohou návštěvníci psát vzkazy nebo kreslit.

I velikonoční kraslice je možné koupit na stáncích.

Desítky stánků a tradiční i moderní občerstvení

Na Staroměstském náměstí bude k dispozici 71 prodejních míst a tři charitativní stánky, na Václavském náměstí pak 33 stánků. Nabídka zahrne nejen tradiční sladkosti a jarní speciality, ale také vegetariánská, veganská či vybraná bezlepková jídla. Novinkou budou například bezlepkové kuřecí stripsy, palačinky nebo sýrové speciality včetně raclette (původně švýcarský polotvrdý sýr z kravského mléka, ale zároveň se tak říká i pokrmu z něj. Název pochází z francouzského „racler“, tedy škrábat, tradičně se rozpouští půlka bochníku sýra u zdroje tepla a roztavená vrstva se seškrabuje na talíř) a Vacherin Mont d’Or (měkký, krémový sýr z kravského mléka z francouzského pohoří Jura u hranic se Švýcarskem. Sýr je zabalený v kulaté dřevěné krabičce a obepnutý páskem ze smrkové kůry. Právě to mu dodává typickou vůni i chuť.).

Velikonoce 2026: Kdy nakoupíte v obchodech, proč se dává nové oblečení a co nedělat na Velký pátek?

Vedle občerstvení nabídnou prodejci také velikonoční dekorace, keramiku, pomlázky, kraslice, výrobky z proutí, slámy či šustí a další řemeslné zboží.

Stánky budou otevřeny denně od 10 do 22 hodin. Další informace jsou k dispozici na webu trhů a jejich sociálních sítích.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další

Fantomasovský Citroën jsem náhodou objevil v jedné z podzemních garáží.

Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte. Parkovací místa v centru i v okrajových čtvrtích nabízejí podívání pro pamětníky. Zajímavostí je, že...

Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

Na Tachovsku vyjede 14. června poprvé nová autobusová linka Tachov-Tirschenreuth

ilustrační snímek

Na Tachovsku zahájí 14. června provoz nová pravidelná přeshraniční autobusová linka Tachov–Bärnau–Tirschenreuth. Bude jezdit třikrát denně tam a zpět po celý...

12. března 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

VIDEO: Pálíme! Těžební věž se při pádu na okamžik zastavila, pak zmizela v prachu

Drony natočily pád věže v DIAMU

Pálíme! zavelel střelmistr a následovala ohlušující detonace. Exploze více než sto kilogramů trhaviny u země podsekla 75 metrů vysokou železobetonovou skipovou věž dolu ve Staříči na...

12. března 2026  12:12

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

12. března 2026  12:05

Poslední šance vidět výstavu BODY WORLDS. Končí již 12. dubna!

12. března 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ruší noční klid, volal senior strážníky na florbalisty. Protáhl se jim zápas

Momentka ze zápasu olomouckých florbalistů

I divácká kulisa na nižších soutěžích a v ne tolik populárních sportech dovede být pořádně hlučná. Přesvědčili se o tom také florbalisté Olomouce, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v Česku....

12. března 2026  11:52

Vězeň, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově, je zpět za mřížemi

ilustrační snímek

Policie vypátrala osmadvacetiletého vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Při hlídkové činnosti si ho všimli policisté na hlavním nádraží...

12. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Vězeň, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově, je zpět za mřížemi

ilustrační snímek

Policie vypátrala osmadvacetiletého vězně, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Chomutově. Při hlídkové činnosti si ho všimli policisté na hlavním nádraží...

12. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Jezírko ozdobily sochy modrých koní, senátor si k instalaci nevyřídil povolení

V hradeckých Šimkových sadech instalují sousoší Tři modří koně. (9. března 2026)

Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...

12. března 2026  11:42

Umělci z Národního divadla Brno se představí na festivalu v Hongkongu

ilustrační snímek

Umělci z Národního divadla Brno se představí na prestižním festivalu v Hongkongu. Uvedou operu Evžen Oněgin od Petra Iljiče Čajkovského a Requiem Antonína...

12. března 2026  9:59,  aktualizováno  9:59

Karlovy Vary zpracují ekonomickou studii výstavby bytů v Krokově ulici

ilustrační snímek

Karlovy Vary si nechají zpracovat ekonomickou studii připravované zástavby v Krokově ulici. Jde o další krok projektu, který má zhruba po 20 letech obnovit...

12. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

SP v biatlonu pokračuje v estonském Otepää. Jarní počasí komplikuje tréninky

Jessica Jislová během štafety žen v Kontiolahti.

Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná výprava, která je podobná té z minulého týdne v Kontiolahti. Ve výběru tedy opět nechybí bronzová...

12. března 2026  11:30

SP v biatlonu Otepää 2026: V mužském sprintu se představí hned pětice Čechů

Michal Krčmář na trati štafetového závodu v Kontiolahti

Pětice českých biatlonistů se představí v úvodním závodě osmého dílu Světového poháru v biatlonu. V estonském městě jím bude sprint mužů. Češi se pokusí zlepšit hlavně střelbu, která je minulý týden...

12. března 2026  11:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.