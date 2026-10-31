Přestože podzimní počasí zatím připomíná spíše doznívající léto, Praha už finišuje s přípravami na zimu. Technická správa komunikací (TSK) má připravený plán údržby pro období od 1. listopadu 2026 do 31. března 2027. V pohotovosti budou desítky sypačů, stovky pracovníků i zásoby posypových materiálů.
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TSK se během zimy postará o celkem 2264 kilometrů silnic a dalších 1761 kilometrů chodníků a pěších komunikací. Kdy se jednotlivé úseky dočkají ošetření, závisí na jejich dopravní důležitosti a zařazení do plánu zimní údržby.
Nejdůležitější silnice mají přednost
Na klíčové komunikace prvního pořadí bude v nepřetržitém provozu připraveno 74 sypačů s radlicemi. Dalších 50 menších strojů se postará o komunikace druhého a třetího pořadí. Pokud napadne větší množství sněhu nebo se vytvoří závěje, může TSK nasadit také dvě velké sněhové frézy.
Nejvýznamnější silniční tahy mají stanovené lhůty pro ošetření do dvou hodin od výjezdu u úseků prvního pořadí I.a a do čtyř hodin u úseků I.b. U komunikací druhého pořadí činí limit 12 hodin od výjezdu. Silnice třetího pořadí přijdou na řadu po ošetření úseků prvního a druhého pořadí, a to do 48 hodin.
Pro mimořádné situace, například při urgentním požadavku záchranářů nebo krizového štábu hlavního města, bude trvale připraven také speciální sypač s radlicí a skrápěcím zařízením.
Na chodníky vyrazí stovky pracovníků
Zimní údržba se netýká jen řidičů. O chodníky a pěší trasy se bude starat celkem 931 pracovníků, včetně obsluhy mechanizace ve dvou směnách. Ruční odklízení sněhu a náledí zajistí 564 pracovníků.
Pokud zrovna nebude sněžit, část zaměstnanců se bude věnovat náhradním pracím, například úklidu černých skládek, čištění komunikací a mostů, odstraňování náletové zeleně nebo hrabání listí. Dalších 207 pracovníků specializovaných na opravy odvodnění, dopravní značení, arboristiku či dláždění se zapojí podle aktuálního počasí a potřeby.
Na strojní úklid chodníků bude k dispozici 80 mechanismů a multifunkčních strojů. Při intenzivním sněžení mohou vyjíždět také v noci, konkrétně mezi 22. a 6. hodinou.
Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí. U první kategorie platí limit pro ošetření v celkovém rozsahu do 12 hodin během denního režimu od 7 do 17 hodin. Údržba druhé kategorie navazuje a má být dokončena nejpozději do 17 hodin následujícího dne.
Tisíce tun soli jsou připravené
TSK má pro nadcházející sezonu připravené také rozsáhlé zásoby posypových materiálů. K 31. říjnu má mít ve skladech celkem 24 640 tun chloridu sodného a 4910 tun chloridu vápenatého.
Pro ekologicky citlivá místa, například v ochranných pásmech vodních zdrojů, a pro nemotoristické komunikace je připraveno dalších 1500 tun inertní drtě. Její zásoby se budou v průběhu zimy podle potřeby doplňovat.
Průběh zimní údržby nepřetržitě koordinuje centrální dispečink TSK. Při rozhodování využívá specializované předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, včetně modelu ALADIN a silniční předpovědi ICEWARN. Pohyb techniky sleduje v reálném čase prostřednictvím systému monitorování vozidel. Na riziko vzniku námrazy upozorňuje také síť 23 automatických meteorologických stanic.
Kde se bude solanka stříkat automaticky?
Na šesti místech v Praze jsou instalována zařízení pro automatický postřik solankou, která mají pomáhat předcházet vzniku námrazy na rizikových úsecích.
Jde o tyto lokality:
- Novopacká, přemostění Kbelské
- Vysočanská estakáda
- Wilsonova, přemostění u Bulhara
- K Barrandovu, sjezd na Barrandovský most
- Jižní spojka, přemostění u Mitasu – lanový most
- Strahovský tunel, SAT jih – přemostění Plzeňské ulice
Praha tak vstupuje do další zimní sezony s připraveným plánem, technikou i zásobami. Skutečná náročnost údržby ale bude záviset především na tom, jaké počasí letošní zima přinese.