Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  7:30
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Dan Brown během natáčení

Dan Brown během natáčení | foto: ARGO

Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...
35 fotografií
Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak stává dějištěm příběhu profesora Langdona, jehož knižní stopy mohou zájemci následovat už nyní. Po patnácti románových lokalitách je provede oficiální mapa, která odhaluje tajemství historického centra.

Na jednom nároží rabín Löw, na druhém Železný rytíř. Mariánské náměstí má své tajemné postavy dávno před příchodem Netflixu. Nyní se stává také dějištěm natáčení seriálu podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.

Těšíte se na připravovaný seriál?

Dnes a zítra kvůli němu zůstane náměstí uzavřené, jak upozornila Městská knihovna v Praze. Zájemci o svět profesora Roberta Langdona však mohou po jeho stopách vyrazit už nyní.

Netflix našel nového Langdona. Pražskou adaptaci Dana Browna povedou slavní manželé

Záhady u magistrátu

Mariánské náměstí patří také do samotné knižní předlohy. Jak popsaly Seznam Zprávy ve své procházce po románových lokalitách, odehrává se tu honička a do děje vstupují i sochy u magistrátu. Které konkrétní scény nyní štáb natočí, ale oznámení o uzavírce neprozrazuje. Při příští cestě kolem radnice tak stojí za to zvednout oči. Rabín Löw hledí z nároží směrem do Linhartské ulice, Železný rytíř stojí na straně do Platnéřské. Autorem soch je Ladislav Šaloun. Brownův příběh nabízí důvod zastavit se u detailů budovy, kolem níž Pražané běžně jen procházejí.

Dan Brown během natáčení v pražských Benátkách

Patnáct zastavení

Literární dobrodružství už má v metropoli vlastní turistickou nabídku. Prague City Tourism nabízí oficiální mapu Tajemství všech tajemství, která vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Argo. Provádí patnácti románovými lokalitami včetně Klementina a dalších míst Starého Města a přibližuje jejich historii.

Kdo chce vyrazit s průvodcem, najde v nabídce městské turistické organizace vycházky věnované golemovi a Židovskému Městu, skryté laboratoři v srdci Prahy nebo kódům Pražského hradu. Na seriálovou premiéru tak není nutné čekat, Brownovu Prahu lze objevovat po svých.

Morgan Spector s Rebecca Hallová pózují před pražským Obecním domem v rámci natáčení seriálu podle knihy Dana Browna (září 2026).
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. (16. září 2026)
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. (16. září 2026)
U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. (16. září 2026)
35 fotografií

Jako přesný průvodce ale román neposlouží. Brown například umisťuje Ďáblovu bibli do Klementina, skutečný Codex gigas se však nachází ve Stockholmu. Do Prahy byl zapůjčen na výstavu od září 2007 do března 2008. Při pátrání po knižních tajemstvích je dobré rozlišovat skutečná místa od autorovy fantazie.

Bude vidět na kamery?

Nahlédnout filmařům pod ruce už se podařilo i náhodným kolemjdoucím. Při říjnovém natáčení na Karlově mostě zůstala část mostu průchozí a turisté sledovali štáb u prostoru odděleného páskami. Na Mariánském náměstí budou podmínky jiné. Dnes a zítra je oznámeno uzavření celého náměstí. Zda bude možné zahlédnout natáčení z okolních ulic, není potvrzeno. Případní zvědavci se tak budou muset řídit uzávěrami a pokyny na místě.

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A co knihovna?

Do knihovny z Valentinské. Ústřední knihovna bude během natáčení přístupná dveřmi z Valentinské ulice pod plastikou Vlada Miluniče. Hlavní vchod z Mariánského náměstí zůstane uzavřený. Nepřístupná bude také knižní instalace Idiom, mimo provoz budou bistro a Dílna.

Donut, prosím, aneb Jak to vidím já

Filip Jaroševský

V románu Tajemství všech tajemství, u jehož audioknižní verze v podání Aleše Procházky jsem strávil nestoudných 28 hodin života, se v Klementinu odehrává mimo jiné i ranní turistický provoz.

Návštěvníci zde v rámci městské podpory turistického ruchu fasují u vchodu občerstvení zdarma – kávu a koblihu.

Podobný servis tu prý čas od času vyžadují i skuteční američtí turisté. Záhy ale zjišťují, že skutečnost za fantazií autora pokulhává. Chybí tu cedule: Brown zde byl, jeho catering nikoliv.

Redaktor a editor deníku Metro Filip Jaroševský

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