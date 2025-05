Vizualizace tramvajové trati z Kobylis do Sedlce (17. dubna 2025) | foto: PID

Praha se stále rozšiřuje a dnes zahrnuje i místa, která dosud nesou někdejší stopy venkova. Usnadnit cestování za hranice metropole má v budoucnu i výstavba dalších tramvajových tratí směrem na Sedlec či Horoměřice.

Kam až pojedou tramvaje?

Středočeský kraj ve spolupráci hlavním městem připravují linku ve směru Kobylisy – Zdiby – Sedlec. V budoucnu by trať mohla vést ze Sedlce i do Líbeznic a Odoleny Vody, kterou se sousedními Zdiby propojuje dálnice D8. Dále se zvažuje i stavba tramvajových tratí do Horoměřic, Únětic, Jesenice nebo Říčan. Zda a kdy dojde k zřízení nových linek, případně jejich napojení na stávající pražské spoje, bude však záležet na řadě ekonomických a ekologických faktorů.

Která trať se začne stavět nejdříve?

Tramvaj Praha– Sedlec v číslech: trať dlouhá 5,2 km

8 zastávek

záchytné parkoviště s kapacitou 834 míst

2,5 miliardy Kč

Jako první je na řadě trať do Sedlce, kde je již pravomocné územní rozhodnutí. „Vzhledem k tomu, že trať leží na území kraje i hlavního města, každý z investorů zaplatí tu část stavby, která se nachází na jeho území,“ vysvětloval plány Středočeského kraje radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký v roce 2023 s tím, že 85 % nákladů by mohla pokrýt dotace z EU.

Kdy začne jezdit tramvaj do Zdib a Sedlce?

„Stavební povolení by hejtmanství chtělo mít vydané příští rok,“ uvádí nyní Borecký k aktuálnímu stavu řízení. Příští rok by mělo být vydáno stavební povolení a vypsán tendr. Reálný termín výstavby je rok 2027 až 2029. Tramvaje dalšími směry vyjedou nejdříve za deset let. „Teď jsme ve fázi, kdy se domlouvá s obcemi, jestli jsou toto schůdné projekty. Až po vydání definitivních stanovisek obcí může hejtmanství začít zpracovávat řešení dopravní návaznosti,“ doplňuje.

Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy až k obci Sedlec. (17. dubna 2025) Trať linek, které ze Sedlce povedou, a metra C. (17. dubna 2025) Plánek autobusových spojů Sedlce a okolí (17. dubna 2025) Vizualizace tramvajové trati z Kobylis do Sedlce (17. dubna 2025)

Vizualizace tramvajové trati z Kobylis do Sedlce (17. dubna 2025)

Kudy pojede?

Trať dlouhá 5,2 kilometru bude vyrážet ze zastávky Vozovna Kobylisy až do Dolních Chabrů po současné silnici směrem na Ústí nad Labem. Odtud bude odbočovat do Zdib a Sedlce, kde se budou tramvaje zase obracet směrem na Prahu.

Důvody posílení tramvajových linek

„Naším cílem je postavit kvalitní a spolehlivé kolejové propojení s Prahou, a posílit tak roli veřejné hromadné dopravy,“ popsal Petr Borecký. Usnadnění dopravy ze Středočeského kraje by mělo kromě odlehčení dopravní situaci v Praze, včetně ekologických hledisek, také zvýšit bezpečnost cestování.

Překážky a komplikace

Výstavbě musí předcházet rozsáhlá jednání a dohoda s obecními samosprávami. Jedním z hlavních faktorů je samozřejmě ekonomická návratnost. Dle doposud vypracovaných studií nevychází například u potenciálních tratí ve směru do Jesenice, Říčan a Kostelce nad Černými lesy. V případě Únětic je také ve hře, zda by stavba trati nenarušila přírodní ráz území.