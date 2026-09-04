Praha sedí na zlatém solárním pokladu. Proč ho neumí pořádně využít?

Petr Holeček
Petr Holeček
Podcast Linka M   5:30
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Petr Švrček, odborník na fotovoltaiku a energetickou soběstačnost a Petr Holeček, šéfredaktor deníku Metro | foto: Metro.cz

Praha má tisíce plochých střech, stovky hodin slunečního svitu ročně a obrovskou spotřebu energie. Přesto na většině pražských budov fotovoltaické panely chybí. V podcastu Linka M, který moderuje šéfredaktor deníku Metro Petr Holeček, vysvětluje Petr Švrček ze společnosti Bluenet NTS proč je cesta ke slunečním střechám v Praze tak komplikovaná. A co by se muselo změnit, aby město svůj solární potenciál konečně využilo.

Na první pohled je to paradox. Praha má jednu z nejvyšších koncentrací plochých střech v Česku – ideální podmínky pro fotovoltaiku. Jenže právě v hlavním městě naráží solární projekty na unikátní kombinaci překážek: přísná památková ochrana, složitá legislativa a technicky náročné připojování k distribuční síti.

Po energetické krizi v letech 2022–2023 přišel boom instalací na rodinných domech. Ten ale poměrně rychle odezněl, jakmile se ceny energií vrátily k normálu. A bytové domy, kterých je v Česku přes 200 tisíc, zůstaly z velké části nepokryté.

Památkáři: ne automaticky, ale individuálně

Velká část Prahy spadá do památkové zóny. Národní památkový ústav vydal metodiku, která říká jasně: fotovoltaiku nelze automaticky zamítat, ale ani automaticky povolovat. Každý případ se posuzuje individuálně – rozhoduje, nakolik jsou panely viditelné z veřejného prostranství, jaký je stav budovy a jak konkrétní řešení ovlivní charakter chráněného území.

V praxi to znamená, že klasické tmavé panely na šikmé střeše historického domu v centru Prahy neprojdou. Ale na ploché střeše panelového domu na sídlišti, kde panely z ulice nikdo neuvidí, problém většinou není.

Magistrát hlavního města navíc vydal vlastní příručku pro realizace fotovoltaiky v památkové zóně a na městských budovách už solární elektrárny postupně přibývají – od bytových domů na Černém Mostě přes služebny městské policie až po Zoologickou zahradu.

Solární tašky: střecha, která vyrábí elektřinu

Jedním z řešení pro památkově citlivé lokality jsou solární tašky – fotovoltaické články integrované přímo do střešní krytiny. Na první pohled vypadají jako klasické pálené tašky, ale pod povrchem skrývají monokrystalické solární články.

Na českém trhu jsou dostupné například švýcarské tašky PAN32 (32 Wp na modul, účinnost kolem 13,8 %), německé Autarq nebo český systém Generon MAX. Jejich velká výhoda: vítr je nepodfoukne, protože tvoří samotnou střechu, a z ulice jsou prakticky k nerozeznání od běžné krytiny.

Nevýhoda je cena. Klasická fotovoltaika 8 kWp s baterií stojí v roce 2026 zhruba 400 000–550 000 Kč. Solární tašky pro stejný výkon vyjdou na 700 000 až 1 200 000 Kč. Rozdíl se zmenšuje, pokud dům stejně potřebuje novou střechu – pak se porovnává cena kvalitní krytiny plus panely versus solární tašky.

Pro památkové zóny ale mohou být jedinou cestou, jak získat vlastní zdroj elektřiny.

Jak funguje fotovoltaika na paneláku

Bytový dům je z hlediska fotovoltaiky úplně jiný svět než rodinný dům. Petr Švrček ze společnosti Bluenet NTS, která se na bytové domy specializuje a podle dat Státního fondu životního prostředí měla v roce 2023 více než 90% podíl na trhu instalací FVE v bytových domech, popisuje hlavní specifika:

  • Nesoulad výroby a spotřeby. Panely vyrábějí nejvíc přes den, kdy je většina obyvatel v práci. Největší spotřeba nastává večer – vaření, praní, svícení. Bez baterie velká část vyrobené energie odteče do sítě za zlomek její hodnoty.
  • Bateriové úložiště. Baterie umožňuje energii vyrobenou přes den uložit a spotřebovat večer nebo v noci. Typicky se instalují baterie s kapacitou 10–50 kWh podle velikosti domu. Hybridní střídač řídí tok energie: nejdřív zásobuje spotřebiče, pak nabíjí baterii, a teprve přebytky pouští do sítě.
  • Sdílení elektřiny mezi byty. Od zavedení pravidel pro komunitní energetiku mohou SVJ sdílet vyrobenou elektřinu mezi jednotlivými byty. Elektřina se vyhodnocuje v 15minutových intervalech – sdílet lze jen to, co se v daném okamžiku skutečně vyrábí a současně spotřebovává. Každý byt má chytrý elektroměr a spotřeba se rozúčtovává podle alokačního klíče.
  • Společné odběrné místo. Pokročilejší varianta: dům sjednotí odběry do jednoho hlavního jističe. Distributor pak vidí spotřebu celého domu, ne jednotlivých bytů. Byty mají podružné elektroměry a SVJ si rozúčtování řídí samo. Výhoda: místo desítek poplatků za jističe platí dům jen jeden.

Co může SVJ reálně ušetřit? Záleží na velikosti systému, počtu bytů a spotřebě. Bluenet NTS zdůrazňuje, že klíčový ukazatel není pořizovací cena, ale návratnost investice a roční výnos z provozu. Díky dotacím z programu Nová zelená úsporám (až 50 % nákladů) se návratnost pohybuje mezi 4 a 8 lety. A díky novele Lex OZE I už k instalaci stačí souhlas většiny vlastníků – ne všech.

Bluenet NTS: od vývoje po kybernetickou bezpečnost

Společnost Bluenet NTS, a. s. vznikla v roce 2017 akvizicí firem s více než patnáctiletou historií v obnovitelných zdrojích. Zaměřuje se na bytové domy, municipality a komerční objekty. Petr Švrček, finanční ředitel společnosti, opakovaně upozorňuje na to, že instalace na bytovém domě není jen „položit panely na střechu“:

  • Řeší se fázová asymetrie (nerovnoměrné zatížení fází v domovní elektroinstalaci).
  • Bezpečnostní standardy přejímají z Holandska, kde po sérii požárů zpřísnily pojišťovny pravidla – Bluenet NTS je aplikuje preventivně.
  • Každý panel má vlastní monitoring přepětí a požáru.
  • Systém běží na vlastních chráněných cloudech kvůli kybernetické bezpečnosti.

Firma se angažuje i v propojení fotovoltaiky s elektromobilitou – v roce 2025 se stala partnerem soutěže Ecorally Peugeot, kde podporuje myšlenku nabíjení elektromobilů vlastní solární energií.

Pohled do roku 2045: vodík, nebo reaktor?

Pražský klimatický plán počítá s výrazným navýšením solárních kapacit. Město chce mít do několika let dvacetkrát více solárních elektráren než dnes. Na střechu Kongresového centra se vejde elektrárna o výkonu jednoho megawattu.

Ale i optimisté vědí, že samotná fotovoltaika Prahu energeticky neuživí. Proto se mluví o dalších scénářích:

  • Výroba zeleného vodíku – například v areálu ZEVO v Malešicích, kde by se přebytková elektřina z obnovitelných zdrojů využila k elektrolýze vody. Vodík by pak mohl pohánět autobusy MHD – Dopravní podnik Prahy už připravuje pilotní projekt.
  • Velká tepelná čerpadla – využití tepla z Vltavy nebo z čistírny odpadních vod na Císařském ostrově pro zásobování teplem.
  • Malý modulární reaktor (SMR) – v okolí Prahy se o něm mluví jako o dlouhodobé vizi. Zatím jde spíš o téma k diskusi než o konkrétní projekt, ale technologie SMR se ve světě rychle vyvíjí a pro město s milionovou spotřebou by dávala smysl.

Téma zaznělo v podcastu Linka M na iDNES.cz / Metro.cz. Hostem byl Petr Švrček, finanční ředitel společnosti Bluenet NTS. Podívejte se na video.

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