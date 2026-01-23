Tramvaje Škoda Forcity Plus 52T zatím sbírají od cestujících většinou pozitivní ohlasy. Objednání dalších kusů je tak dobrá zpráva.
Cena jedné tramvaje činí podle smlouvy 82,5 milionu korun bez DPH, celkem tak Praha za novou dodávku zaplatí více než 2,5 miliardy korun. Výrobce se zavázal dodat všechny vozy do 22 měsíců.
Letos jich v Praze bude už čtyřicet
Do Prahy bylo zatím dodáno 20 tramvají 52T, které už jezdí v běžném provozu. Jejich „domovem“ je vozovna v Hloubětíně. Dalších 20 kusů z první objednávky má dorazit do prosince 2026. Nová objednávka zmiňuje hned 31 vozů. Celkem tak má metropole smluvně zajištěno 71 moderních tramvají.
Další nákupy nových vozů budou nutné i v příštích letech. Praha totiž rozšiřuje tramvajovou síť. Už nyní staví nové tratě a zároveň chystá další projekty, které si bez moderních nízkopodlažních tramvají už neobejdou.
