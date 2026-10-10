Praha si zamilovala pumptracky. Dvě nové dráhy se nacházejí na neobvyklých místech

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:10
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Nové sportoviště K Sopce na Malé Ohradě. I s ním má nyní Praha okolo patnácti...

Nové sportoviště K Sopce na Malé Ohradě. I s ním má nyní Praha okolo patnácti pumptracků. Jde tedy rozhodně o trend. | foto: MČ PRAHA 13

Po dokončení skateparku vznikl v Příběnické ulici poblíž hlavního nádraží nový...
Nový pumptrack v Příběnické. Je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline...
Nový pumptrack v Příběnické. Je pro kola, koloběžky, skateboardy i inline...
Pumptrack Štvanice
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Nová sportovní dráha na Malé Ohradě patří k těm větším v metropoli. Druhé sportoviště vzniklo v Příběnické ulici nedaleko hlavního nádraží. Praha tak během jediného týdne slavnostně otevřela hned dva nové pumptracky. Na kole, koloběžce, skateboardu nebo inline bruslích je mohou využít začátečníci i zkušení jezdci. Jejich rychlý přírůstek zároveň ukazuje, že se z pumptracků může stávat nový fenomén pražského sportu.

Ještě před pár lety byly pumptracky v Praze spíše raritou. Teď se jejich počet rozrůstá. Během jediného týdne se slavnostně otevřely hned dvě nové dráhy – v Praze 13 na Malé Ohradě a v Praze 3 v Příběnické ulici. Obě mají nabídnout prostor nejen cyklistům, ale také jezdcům na BMX, koloběžkách, skateboardech nebo inline bruslích.

Dvě dráhy, dvě podoby

Na Malé Ohradě vznikl pumptrack K Sopce jako klasické asfaltové sportoviště. Tvoří ho dvě dráhy – větší měří 240 metrů, menší 41 metrů. Celý areál zabírá téměř 1 520 metrů čtverečních.

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Slavnostní otevření v pondělí 5. října doprovodila exhibice Marosana crew vedená známým bikerem Michalem Marošim. Novou dráhu si hned vyzkoušely také děti z FZŠ prof. Otokara Chlupa. „Chceme, aby děti měly co nejvíce možností, jak trávit volný čas aktivně a venku. Pumptrack je přesně ten typ sportoviště, které může využívat několik generací a každý si na něm najde vlastní způsob, jak se hýbat a bavit,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Podle Marošiho nové sportoviště nabízí nejen sportovní vyžití, ale i další rozměr.

„Je o soudržnosti, respektu vůči ostatním, volném pohybu, rozvíjení vlastních schopností a posouvání se k dalším aktivitám. Pumptrack je moderní pojetí sportoviště, které má opravdu mnoho co nabídnout,“ dodává Maroši.

Druhý nový pumptrack je podstatně menší. V Příběnické ulici poblíž hlavního nádraží měří 59 a půl metru a je široký 1,4 metru. Jeho vlny dosahují maximálně čtyřiceti centimetrů a dráha má protiskluzový povrch.

Po dokončení skateparku vznikl v Příběnické ulici poblíž hlavního nádraží nový pumptrack.

Dva nové projekty v jednom týdnu

Také v Praze 3 se slavnostně otevíralo, a to v sobotu 3. října. Dráha vyšla přibližně na 3,5 milionu korun včetně DPH a na rozdíl od klasických pevných staveb má jednu zásadní výhodu – je modulární. Jednotlivé prefabrikované části lze v budoucnu rozebrat a dráhu přesunout jinam. Radnice tak reaguje na skutečnost, že pozemky v Příběnické jsou součástí širšího rozvojového území. „Lokalita u cyklostezky k takovému projektu přímo vybízela. Protože je celý areál součástí širšího rozvojového území, zvolili jsme modulární řešení. Dráhu tak můžeme za pár let přesunout jinam, pokud to bude potřeba,“ vysvětluje radní Prahy 3 pro životní prostředí Jan Bartko.

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Podle něj může projekt v případě úspěchu pokračovat. „Pokud se osvědčí a bude o ni zájem, můžeme ji také rozšířit nebo doplnit o další prvky,“ dodává Bartko.

Je pumptrack novým městským trendem?

Dvě nová sportoviště otevřená během několika dnů sama o sobě ještě neznamenají, že Prahu zachvátil pumptrackový boom. Ukazují ale, že podobný typ infrastruktury začíná městským částem dávat smysl. Výhodou je především univerzálnost. Jednu dráhu mohou využít děti, teenageři i dospělí a není nutné být závodním cyklistou. Zatímco zkušenější jezdci mohou vlny a zatáčky využít k rychlé jízdě nebo skokům, začátečníkům stačí postupně získávat jistotu.

Pumptracky zároveň zapadají do širší proměny toho, jak radnice přemýšlejí o sportu ve veřejném prostoru. Nejde o hřiště určené jedné věkové skupině ani o sportoviště pro jedinou disciplínu.

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