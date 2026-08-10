Praha stále sní o koupání ve Vltavě. Říční lázně vznikaly na papíře už několikrát

Autor: Marek Peška
  15:55
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Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské...

Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské plovárny do Štefaniková mostu. | foto: archicraft

Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské...
Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské...
Dnešní nábřeží Edvarda Beneše
Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské...
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Praha 7 chce v Holešovicích říční lázně. Než se ale projekt podaří uskutečnit, čeká městskou část řada překážek. Návrat plováren do Prahy se ostatně zatím daří spíš na papíře – plánované lázně pod Vyšehradem nevzniknou kvůli financím a odkládají se i další záměry. Před lety se mluvilo například o úpravě náplavky od Občanské plovárny po Štefánikův most, Kosárkovo nábřeží pod Úřadem vlády ale dál zůstává zanedbané.

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Pontonové koupaliště v Praze 7

„Sedmička získává do vlastnictví přístavní hranu. Teď konečně budeme mít nástroj, jak plně využít potenciál Vltavy pro Pražany,“ říká ve svém videu na sociálních sítích starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Mluví o novém nápadu - u parku U Vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem.

Radnice musí vyřešit několik záležitostí, aby koupaliště mohlo do tří let vzniknout. Finálně vyřešit pozemek, sehnat pontony a vyřešit čerpání vody. Zvažuje se možnost přímo z Vltavy.

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Zajímavostí je, že kvalitu vody z řeky by měl sledovat přístroj se semaforem. Podobná technologie je využívána například v Kodani nebo Amsterodamu.

Pražští hygienici kvalitu sledují v Braníku. S výjimkou silných dešťů je podle nich voda ke koupání vhodná. I právě proto před pěti lety parta nadšenců ve spolupráci s Prahou 7 otevřela „říční lázně“ na Štvanici.

Lázně pod Vyšehradem

Zprávy o obnovách vltavských plováren se čas od času objevují. Naposledy se před několika lety mluvilo o těch na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem. Jejich autor architekt Petr Janda se svým studiem brainwork je chystal na dvou velkých lodích. Kromě bazénu tu měla vzniknout i sauna nebo restaurace.

Za dva roky by se mohly poblíž Vyšehradské skály objevit veřejné plovoucí lázně, jejichž součástí bude i bazén a paluba určená pro odpočinek.

Začátkem roku 2022 lázně, které měly být součástí revitalizace náplavek, získaly dokonce prestižní ocenění od newyorské platformy Architizer, což je jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v odvětví architektury. Hodnotily se projekty z celého světa, které jsou na papíře. Z oceňovaného pražského projektu ale nakonec sešlo. Městská firma Trade Centre Praha, která náplavky spravuje, zjistila, že by se náklady vyšplhaly na stovky milionů korun a město má jiné priority.

Nábřeží Edvarda Beneše a Kosárkovo nábřeží

Stále jen na papíře jsou i další říční lázně dál po proudu. Studio archicraft před čtyřmi lety přišlo s návrhem na úpravu nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské plovárny k Štefanikovu mostu.

Inspirační návrh řešil úpravy nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské plovárny do Štefaniková mostu.

Funkčně toto prostranství architekti rozdělili na tři úseky. První – okolí Občanské plovárny, druhý – železné molo v dolní úrovni nábřeží a zklidnění dopravy pod Letenskými sady, třetí – prostor Rudolfovy štoly.

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Ve veřejném prostoru se také před čtyřmi lety objevilo možné řešení zanedbaného Kosárkova nábřeží, které se nachází pod Úřadem vlády, od Občanské plovárny k Mánesovu mostu. Toto nenápadné nábřeží ale i nadále zůstává špinavé a zarostlé.

Lázně v Riegrových sadech

Co je iniciační návrh

  • Jedná se o koncepční studii, která měla ověřit, zda a jak by se určitý záměr dal architektonicky a urbanisticky řešit.
  • Tvůrci se zabývali dlouhodobým nešvarem - jak navrátit dlouhé roky ladem ležící sportovní areál v Riegrových sadech.

Pojďme od řeky. Ve formě iniciačního návrhu zůstal v roce 2022 také zajímavý projekt zasadit do oblasti Riegrových sadů na Vinohradech městské lázně. Jejich autorem byl opět Petr Janda a jeho studio brainwork. Návrh na provoz lázní kombinoval několik plaveckých bazénů s prostorem relaxačního wellness a několika restauracemi. Zajímavostí studie byl i bazén s technologií s proměnlivou hloubkou vody, která by reagovala na potřeby plavců.

Iniciační studie z roku 2022. Zajímavý návrh zasadil do oblasti Riegrových sadů na Vinohradech městské lázně.

„Návrh byl samostatnou iniciativou a nebyl nijak projednán ani se zástupci Úřadu MČ Praha 2 ani s volenými zástupci Prahy 2. Úprava stávajících majetkových poměrů v Riegrových sadech je nezbytným předpokladem k realizaci dalšího rozvoje parku,“ řekla v září loňského roku deníku Metro mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Městská část nyní revitalizuje park bez účasti studia brainwork. Lázně zůstaly jen iniciačním návrhem.

Plovoucí náplavka u čapadla

V souvislosti s koupališti u Vltavy nelze nezmínit také boj o záchranu ikonického javoru na takzvaném Anenském trojúhelníku vedle Karlových lázní z roku 2021.

Praha 1 plánuje přeměnit parčík se starým javorem na vydlážděné prostranství se...
Praha 1 plánuje přeměnit parčík se starým javorem na vydlážděné prostranství se...

Praha 1 plánovala přeměnit parčík se starým javorem na vydlážděné prostranství se vstupem k řece, kde má vzniknout nová náplavka.

Tehdejší starosta Prahy 1 Petr Hejma prosazoval i přes odpor místních zprůchodnění místního čapadla. Na něj měla navázat plovoucí náplavka. Do sporu vstoupil také magistrát, který pozemek vlastní. O několik měsíců později rozhodl o tom, že vydláždění parčíku nepovolí. Park s javorem se podařilo zachránit a molo nevzniklo.

Koupání na Štvanici

Jediným posledním oficiálně otevřeným vstupem do vody tak zůstává plovárna na Štvanici Baden Baden.

Břeh ostrova Štvanice. Tady je přírodní plovárna Baden Baden.

Návštěvníci si mohou zaplavat ve Vltavě (na vlastní nebezpečí) a poté využít venkovní sprchy, převlékárny a toalety. Na místě jsou k zapůjčení paddleboardy. Ty jsou pro mládež od 18 let zdarma.

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Témata: lázně, Praha 7, Vltava

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