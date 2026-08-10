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Pontonové koupaliště v Praze 7
„Sedmička získává do vlastnictví přístavní hranu. Teď konečně budeme mít nástroj, jak plně využít potenciál Vltavy pro Pražany,“ říká ve svém videu na sociálních sítích starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Mluví o novém nápadu - u parku U Vody by mohlo vzniknout pontonové koupaliště s bazénem.
Radnice musí vyřešit několik záležitostí, aby koupaliště mohlo do tří let vzniknout. Finálně vyřešit pozemek, sehnat pontony a vyřešit čerpání vody. Zvažuje se možnost přímo z Vltavy.
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Zajímavostí je, že kvalitu vody z řeky by měl sledovat přístroj se semaforem. Podobná technologie je využívána například v Kodani nebo Amsterodamu.
Pražští hygienici kvalitu sledují v Braníku. S výjimkou silných dešťů je podle nich voda ke koupání vhodná. I právě proto před pěti lety parta nadšenců ve spolupráci s Prahou 7 otevřela „říční lázně“ na Štvanici.
Lázně pod Vyšehradem
Zprávy o obnovách vltavských plováren se čas od času objevují. Naposledy se před několika lety mluvilo o těch na Rašínově nábřeží pod Vyšehradem. Jejich autor architekt Petr Janda se svým studiem brainwork je chystal na dvou velkých lodích. Kromě bazénu tu měla vzniknout i sauna nebo restaurace.
Začátkem roku 2022 lázně, které měly být součástí revitalizace náplavek, získaly dokonce prestižní ocenění od newyorské platformy Architizer, což je jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v odvětví architektury. Hodnotily se projekty z celého světa, které jsou na papíře. Z oceňovaného pražského projektu ale nakonec sešlo. Městská firma Trade Centre Praha, která náplavky spravuje, zjistila, že by se náklady vyšplhaly na stovky milionů korun a město má jiné priority.
Nábřeží Edvarda Beneše a Kosárkovo nábřeží
Stále jen na papíře jsou i další říční lázně dál po proudu. Studio archicraft před čtyřmi lety přišlo s návrhem na úpravu nábřeží Edvarda Beneše v prostoru od Občanské plovárny k Štefanikovu mostu.
Funkčně toto prostranství architekti rozdělili na tři úseky. První – okolí Občanské plovárny, druhý – železné molo v dolní úrovni nábřeží a zklidnění dopravy pod Letenskými sady, třetí – prostor Rudolfovy štoly.
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Ve veřejném prostoru se také před čtyřmi lety objevilo možné řešení zanedbaného Kosárkova nábřeží, které se nachází pod Úřadem vlády, od Občanské plovárny k Mánesovu mostu. Toto nenápadné nábřeží ale i nadále zůstává špinavé a zarostlé.
Lázně v Riegrových sadech
Co je iniciační návrh
Pojďme od řeky. Ve formě iniciačního návrhu zůstal v roce 2022 také zajímavý projekt zasadit do oblasti Riegrových sadů na Vinohradech městské lázně. Jejich autorem byl opět Petr Janda a jeho studio brainwork. Návrh na provoz lázní kombinoval několik plaveckých bazénů s prostorem relaxačního wellness a několika restauracemi. Zajímavostí studie byl i bazén s technologií s proměnlivou hloubkou vody, která by reagovala na potřeby plavců.
„Návrh byl samostatnou iniciativou a nebyl nijak projednán ani se zástupci Úřadu MČ Praha 2 ani s volenými zástupci Prahy 2. Úprava stávajících majetkových poměrů v Riegrových sadech je nezbytným předpokladem k realizaci dalšího rozvoje parku,“ řekla v září loňského roku deníku Metro mluvčí Prahy 2 Andrea Zoulová. Městská část nyní revitalizuje park bez účasti studia brainwork. Lázně zůstaly jen iniciačním návrhem.
Plovoucí náplavka u čapadla
V souvislosti s koupališti u Vltavy nelze nezmínit také boj o záchranu ikonického javoru na takzvaném Anenském trojúhelníku vedle Karlových lázní z roku 2021.
Praha 1 plánovala přeměnit parčík se starým javorem na vydlážděné prostranství se vstupem k řece, kde má vzniknout nová náplavka.
Tehdejší starosta Prahy 1 Petr Hejma prosazoval i přes odpor místních zprůchodnění místního čapadla. Na něj měla navázat plovoucí náplavka. Do sporu vstoupil také magistrát, který pozemek vlastní. O několik měsíců později rozhodl o tom, že vydláždění parčíku nepovolí. Park s javorem se podařilo zachránit a molo nevzniklo.
Koupání na Štvanici
Jediným posledním oficiálně otevřeným vstupem do vody tak zůstává plovárna na Štvanici Baden Baden.
Návštěvníci si mohou zaplavat ve Vltavě (na vlastní nebezpečí) a poté využít venkovní sprchy, převlékárny a toalety. Na místě jsou k zapůjčení paddleboardy. Ty jsou pro mládež od 18 let zdarma.